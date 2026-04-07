18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.04.2026, 06:39

МВД Казахстана призвало водителей срочно проверить техосмотр, страховку и права

Новости Казахстана

МВД Казахстана обратилось к автомобилистам с важным напоминанием: перед поездкой стоит убедиться, что все обязательные документы в порядке. В ведомстве подчеркивают, что проверка техосмотра, страхового полиса и срока действия водительских прав занимает считаные минуты, но может уберечь от серьезных последствий на дороге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: atpress.kz
В МВД напомнили о важности проверки документов

Министерство внутренних дел РК выступило с обращением ко всем участникам дорожного движения, призвав водителей не откладывать проверку ключевых автомобильных документов. Речь идет не только о наличии обязательного техосмотра и страхового полиса, но и о действительности водительского удостоверения.

В ведомстве отмечают: многие автомобилисты вспоминают о документах уже после возникновения проблемы — при остановке, ДТП или фиксации нарушения. Между тем предварительная проверка занимает всего несколько минут и сегодня доступна в онлайн-формате, без очередей и посещения инстанций.

Почему это касается каждого водителя

В МВД подчеркивают, что речь идет не о формальной бюрократической процедуре, а о вопросах безопасности. Каждый из документов выполняет конкретную и важную функцию:

  • технический осмотр подтверждает исправность автомобиля;
  • страховой полис обеспечивает финансовую защиту в случае дорожно-транспортного происшествия;
  • водительское удостоверение должно быть действующим, чтобы управление автомобилем оставалось законным.

Таким образом, своевременная проверка документов помогает не только избежать административных проблем, но и снижает риски для самого водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Нарушения уже фиксируются автоматически

Отдельно в МВД обратили внимание на то, что подобные нарушения сегодня выявляются не только при непосредственной остановке автомобиля сотрудниками полиции. Существенную роль в этом играют современные системы контроля.

Как пояснили в ведомстве, камеры автоматической фиксации уже способны выявлять отдельные нарушения, связанные с участием автомобиля в дорожном движении при отсутствии необходимых оснований или документов. Это означает, что рассчитывать на то, что нарушение останется незамеченным, уже не приходится.

МВД: цель — не наказание, а профилактика

В полиции подчеркивают, что усиление контроля не должно восприниматься исключительно как карательная мера. Основная задача — предупреждение рисков и снижение числа потенциально опасных ситуаций на дорогах.

По словам пресс-секретаря МВД Шугылы Турлыбек, соблюдение простых требований напрямую связано с безопасностью и порядком на дорогах. В министерстве акцентируют внимание на том, что своевременная проверка документов — это элемент личной ответственности каждого водителя.

Что советуют сделать водителям уже сегодня

В МВД рекомендуют автомобилистам не откладывать проверку и убедиться, что все необходимые документы актуальны. В первую очередь стоит проверить:

  • срок действия водительского удостоверения;
  • наличие и актуальность страхового полиса;
  • прохождение технического осмотра;
  • корректность сведений по автомобилю в электронных сервисах.

В ведомстве напоминают, что на это потребуется всего несколько минут, зато такая проверка может избавить от штрафов, лишних разбирательств и неприятных ситуаций на дороге.

«Закон и Порядок начинается с каждого»

В МВД подчеркивают, что дисциплина на дорогах складывается из повседневных действий самих водителей. Проверка документов, исправность автомобиля и соблюдение базовых требований — это основа безопасного дорожного движения.

В министерстве призвали автомобилистов отнестись к этому не как к обязательной формальности, а как к необходимой мере собственной защиты.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь