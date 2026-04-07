С 20 апреля Казахстан вводит новые правила соцвыплат

В Казахстане изменится порядок подтверждения доходов для соцвыплат, чтобы упростить процедуры и сделать контроль прозрачнее, сообщает Lada.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подготовило проект приказа «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты населения РК». Документ уже вынесен на общественное обсуждение.

Проект затрагивает несколько ключевых направлений, связанных с назначением социальных выплат. Основная цель изменений — сделать учет доходов и контроль за выплатами более прозрачным и технологичным.

Что меняется в учете доходов

Согласно проекту приказа, планируются следующие изменения:

Учет наличных доходов — предприниматели (ИП), компании (ТОО) и другие категории смогут предоставлять информацию о своих доходах в обновленном формате. Это позволит более точно рассчитывать размеры социальных выплат.

Подтверждение дохода через социальные системы — теперь доход можно будет подтверждать с помощью данных о социальном налоге и обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС).

Возврат переплат и обязательные пенсионные взносы — вводится новый порядок возврата переплаченных сумм и учета ОПВ, что упростит работу как для граждан, так и для госорганов.

Общественное обсуждение продлится до 20 апреля

Все желающие могут оставить свои комментарии и замечания к проекту приказа на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 20 апреля 2026 года, после чего документ будет доработан с учетом предложений.

Эксперты отмечают, что нововведения могут существенно повлиять на порядок назначения соцвыплат, особенно для малых предпринимателей и работников с нестабильным доходом.