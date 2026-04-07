В Казахстане начали переписывать цены на топливо

После завершения действия государственного моратория крупнейшие сети АЗС Казахстана приступили к пересмотру стоимости самых популярных марок топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Бензин и дизель подорожали после окончания моратория

С 1 апреля в стране истёк мораторий на повышение цен на топливо. В результате уже 6 апреля несколько крупных сетей АЗС скорректировали стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.

Новые цены на крупных заправках

На сегодняшний день повышенные ценники замечены на станциях Helios, Sinooil и Qazaq Oil:

АИ-92 — 240 тенге за литр

Дизельное топливо — 336 тенге за литр

В то же время сети Royal Petrol и «Газпромнефть» оставили цены без изменений.

Региональные различия

В столице Казахстана, Астане, стоимость топлива варьируется:

Бензин АИ-92: 236–238 тенге за литр

Дизель: 323–328 тенге за литр

В Шымкенте:

Бензин АИ-92: 223–226 тенге за литр

Дизель: 334 тенге за литр

Разница между регионами объясняется локальной политикой АЗС и транспортными расходами.

Прогноз и комментарии

Рост цен эксперты пока оценивают как незначительный, однако это может стать началом постепенного повышения стоимости топлива в Казахстане в ближайшие месяцы.