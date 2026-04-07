Выходные в мае-2026 в Казахстане: как переносятся праздники и когда Курбан-айт

Сколько дней отдыха ждать казахстанцам
Количество выходных в мае зависит от графика работы:
- Пятидневная рабочая неделя: 14 выходных и 17 рабочих дней.
- Шестидневная рабочая неделя: 9 выходных и 22 рабочих дня.
Благодаря праздникам и переносу выходных май станет одним из «коротких» месяцев по числу рабочих дней.
Государственные праздники в мае
В 2026 году в Казахстане отмечают несколько государственных праздников:
- 1 мая (пятница) — Праздник единства народа Казахстана;
- 7 мая (четверг) — День защитника Отечества;
- 9 мая (суббота) — День Победы;
- 27 мая (среда) — Курбан-айт (первый день праздника, дата может корректироваться по лунному календарю).
Как отдохнут казахстанцы на 1 мая
- Пятидневная рабочая неделя: три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая.
- Шестидневная рабочая неделя: 1 мая — выходной, 2 мая — рабочий день, 3 мая — выходной.
Длинные выходные на 7 и 9 мая
- Пятидневка: 7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9–11 мая — выходные с учетом переноса субботы.
- Шестидневка: 7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9 мая — выходной; 10 мая — воскресенье; 11 мая — рабочий день.
Такой график позволяет запланировать короткие поездки и семейный отдых.
Курбан-айт в мае
Первый день Курбан-айта приходится на 27 мая (среда). Праздник может корректироваться в зависимости от лунного календаря. Для многих казахстанцев это дополнительный день отдыха посреди недели.
Другие памятные даты в мае
Кроме государственных праздников, в мае отмечают:
- 10 мая — День матерей;
- 17 мая — День работников связи;
- 20 мая — День работников метрологии;
- 21 мая — День работников культуры и искусства;
- 31 мая — День работников химической промышленности и День памяти жертв политических репрессий и голода.
Май 2026 года станет удобным месяцем для отдыха, семейных поездок и коротких путешествий благодаря нескольким длинным выходным подряд.
