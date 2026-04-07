Выходные в мае-2026 в Казахстане: как переносятся праздники и когда Курбан-айт

Май станет одним из самых длинных месяцев по числу выходных в Казахстане: праздники и Курбан-айт подарят жителям страны дополнительные дни отдыха, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Сколько дней отдыха ждать казахстанцам

Количество выходных в мае зависит от графика работы:

Пятидневная рабочая неделя: 14 выходных и 17 рабочих дней.

14 выходных и 17 рабочих дней. Шестидневная рабочая неделя: 9 выходных и 22 рабочих дня.

Благодаря праздникам и переносу выходных май станет одним из «коротких» месяцев по числу рабочих дней.

Государственные праздники в мае

В 2026 году в Казахстане отмечают несколько государственных праздников:

1 мая (пятница) — Праздник единства народа Казахстана;

— Праздник единства народа Казахстана; 7 мая (четверг) — День защитника Отечества;

— День защитника Отечества; 9 мая (суббота) — День Победы;

— День Победы; 27 мая (среда) — Курбан-айт (первый день праздника, дата может корректироваться по лунному календарю).

Как отдохнут казахстанцы на 1 мая

Пятидневная рабочая неделя: три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая.

три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая. Шестидневная рабочая неделя: 1 мая — выходной, 2 мая — рабочий день, 3 мая — выходной.

Длинные выходные на 7 и 9 мая

Пятидневка: 7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9–11 мая — выходные с учетом переноса субботы.

7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9–11 мая — выходные с учетом переноса субботы. Шестидневка: 7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9 мая — выходной; 10 мая — воскресенье; 11 мая — рабочий день.

Такой график позволяет запланировать короткие поездки и семейный отдых.

Курбан-айт в мае

Первый день Курбан-айта приходится на 27 мая (среда). Праздник может корректироваться в зависимости от лунного календаря. Для многих казахстанцев это дополнительный день отдыха посреди недели.

Другие памятные даты в мае

Кроме государственных праздников, в мае отмечают:

10 мая — День матерей;

17 мая — День работников связи;

20 мая — День работников метрологии;

21 мая — День работников культуры и искусства;

31 мая — День работников химической промышленности и День памяти жертв политических репрессий и голода.

Май 2026 года станет удобным месяцем для отдыха, семейных поездок и коротких путешествий благодаря нескольким длинным выходным подряд.