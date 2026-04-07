07.04.2026, 09:40

Выходные в мае-2026 в Казахстане: как переносятся праздники и когда Курбан-айт

Новости Казахстана

Май станет одним из самых длинных месяцев по числу выходных в Казахстане: праздники и Курбан-айт подарят жителям страны дополнительные дни отдыха, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Сколько дней отдыха ждать казахстанцам

Количество выходных в мае зависит от графика работы:

  • Пятидневная рабочая неделя: 14 выходных и 17 рабочих дней.
  • Шестидневная рабочая неделя: 9 выходных и 22 рабочих дня.

Благодаря праздникам и переносу выходных май станет одним из «коротких» месяцев по числу рабочих дней.

Государственные праздники в мае

В 2026 году в Казахстане отмечают несколько государственных праздников:

  • 1 мая (пятница) — Праздник единства народа Казахстана;
  • 7 мая (четверг) — День защитника Отечества;
  • 9 мая (суббота) — День Победы;
  • 27 мая (среда) — Курбан-айт (первый день праздника, дата может корректироваться по лунному календарю).

Как отдохнут казахстанцы на 1 мая

  • Пятидневная рабочая неделя: три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая.
  • Шестидневная рабочая неделя: 1 мая — выходной, 2 мая — рабочий день, 3 мая — выходной.

Длинные выходные на 7 и 9 мая

  • Пятидневка: 7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9–11 мая — выходные с учетом переноса субботы.
  • Шестидневка: 7 мая — выходной; 8 мая — рабочий день; 9 мая — выходной; 10 мая — воскресенье; 11 мая — рабочий день.

Такой график позволяет запланировать короткие поездки и семейный отдых.

Курбан-айт в мае

Первый день Курбан-айта приходится на 27 мая (среда). Праздник может корректироваться в зависимости от лунного календаря. Для многих казахстанцев это дополнительный день отдыха посреди недели.

Другие памятные даты в мае

Кроме государственных праздников, в мае отмечают:

  • 10 мая — День матерей;
  • 17 мая — День работников связи;
  • 20 мая — День работников метрологии;
  • 21 мая — День работников культуры и искусства;
  • 31 мая — День работников химической промышленности и День памяти жертв политических репрессий и голода.

Май 2026 года станет удобным месяцем для отдыха, семейных поездок и коротких путешествий благодаря нескольким длинным выходным подряд.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь