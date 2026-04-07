07.04.2026, 10:33

Почему свобода слова не оправдывает клевету: Генпрокуратура сделала жесткое предупреждение для казахстанцев

Новости Казахстана

Генпрокуратура Казахстана предупреждает: распространение ложной информации в соцсетях стало фактором риска для всего общества, сообщает Lada.kz. 

Фото: securitymedia.org

«Цифровые слухи» как угроза обществу

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК 7 апреля 2026 года выступила с заявлением о необходимости ответственного поведения в интернете. По словам Саяна Абденова, соцсети сегодня являются главным источником информации, однако вместе с быстротой получения данных появилась и повышенная ответственность пользователей.

Особую тревогу вызывает распространение так называемых «цифровых слухов». Часто люди делятся непроверенными сведениями, не углубляясь в суть вопроса, а некоторые – в погоне за популярностью – игнорируют последствия своих публикаций. Генпрокуратура подчёркивает, что такие действия могут вызвать панику, нанести ущерб репутации граждан и дестабилизировать работу государственных институтов.

В Сети нет полной анонимности

Абденов отметил, что любое действие в цифровой среде оставляет «цифровой след». Современные технологии позволяют выявлять источник распространения информации, даже если пользователь надеется остаться незамеченным.

«Противоправные публикации выявляются, а их авторы привлекаются к ответственности. Свобода слова не означает вседозволенность и не может нарушать права других людей», – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Ответственность и информационная этика

Любая публикация должна базироваться на проверенных фактах, а не на домыслах. Соблюдение закона обеспечивает защиту каждого гражданина и формирует безопасную среду в обществе, бизнесе и медиапространстве.

Генпрокуратура акцентирует внимание на превентивной работе: информирование граждан и формирование культуры ответственного поведения в интернете остаются приоритетами ведомства.

«Цифровая культура начинается с личной ответственности каждого пользователя соцсетей», – заключил Абденов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь