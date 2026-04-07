Почему свобода слова не оправдывает клевету: Генпрокуратура сделала жесткое предупреждение для казахстанцев

Генпрокуратура Казахстана предупреждает: распространение ложной информации в соцсетях стало фактором риска для всего общества, сообщает Lada.kz.

«Цифровые слухи» как угроза обществу

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК 7 апреля 2026 года выступила с заявлением о необходимости ответственного поведения в интернете. По словам Саяна Абденова, соцсети сегодня являются главным источником информации, однако вместе с быстротой получения данных появилась и повышенная ответственность пользователей.

Особую тревогу вызывает распространение так называемых «цифровых слухов». Часто люди делятся непроверенными сведениями, не углубляясь в суть вопроса, а некоторые – в погоне за популярностью – игнорируют последствия своих публикаций. Генпрокуратура подчёркивает, что такие действия могут вызвать панику, нанести ущерб репутации граждан и дестабилизировать работу государственных институтов.

В Сети нет полной анонимности

Абденов отметил, что любое действие в цифровой среде оставляет «цифровой след». Современные технологии позволяют выявлять источник распространения информации, даже если пользователь надеется остаться незамеченным.

«Противоправные публикации выявляются, а их авторы привлекаются к ответственности. Свобода слова не означает вседозволенность и не может нарушать права других людей», – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Ответственность и информационная этика

Любая публикация должна базироваться на проверенных фактах, а не на домыслах. Соблюдение закона обеспечивает защиту каждого гражданина и формирует безопасную среду в обществе, бизнесе и медиапространстве.

Генпрокуратура акцентирует внимание на превентивной работе: информирование граждан и формирование культуры ответственного поведения в интернете остаются приоритетами ведомства.