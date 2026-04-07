В Казахстане радикально меняют правила использования пенсионных денег

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Новый подход к пенсионным порогам

На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления, который предлагает изменить критерии расчета порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. Основой для пересмотра станет стоимость отложенного пожизненного пенсионного аннуитета — инструмента, позволяющего гражданам получать страховые выплаты на протяжении всей жизни после передачи накоплений страховщику.

Авторы документа отмечают, что нововведение направлено на создание более сбалансированной и устойчивой системы пенсионных доходов, что должно повысить адекватность выплат и снизить риски недостаточности накоплений в будущем.

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет в Казахстане представляет собой форму страховой услуги: гражданин передает свои пенсионные накопления страховой компании, а та обязуется ежемесячно выплачивать деньги пожизненно. Размер необходимой суммы зависит от возраста и пола, а иногда может превышать 10 миллионов тенге.

Использование аннуитетов позволяет точнее оценивать пороги минимальной достаточности, учитывая долгосрочные выплаты и продолжительность жизни граждан, что делает систему более прогнозируемой.

Практическое значение порогов

Пороги минимальной достаточности играют ключевую роль при единовременных пенсионных выплатах, которые граждане могут использовать для покупки жилья, лечения или других значимых расходов. Новая методика расчета позволит более точно определить, кто имеет право на такие выплаты, исходя из реальной стоимости накоплений для получения аннуитета.

Таким образом, пересмотр порогов обеспечит справедливое распределение средств между теми, кто фактически накопил достаточную сумму, и улучшит прозрачность пенсионной системы.

Этапы внедрения изменений

Проект постановления пока находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 21 апреля 2026 года. После завершения обсуждения и внесения возможных поправок документ может быть утвержден и вступить в законную силу.

Эксперты подчеркивают, что такие изменения потребуют от граждан внимательного анализа собственных пенсионных накоплений и планирования будущих выплат с учетом новых правил.