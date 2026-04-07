Что запрещено ввозить в Турцию в 2026 году: казахстанцев предупредили о штрафах и конфискации

Казахстанцам, которые планируют поездку в Турцию в 2026 году, стоит заранее изучить таможенные правила. За нарушение ограничений на границе могут не только оштрафовать, но и изъять деньги, технику или личные вещи, сообщает Lada.kz.

Казахстанским туристам напомнили о строгих правилах въезда в Турцию

Перед началом отпускного сезона туристам, в том числе из Казахстана, напомнили о действующих в Турции таможенных ограничениях. В 2026 году правила остаются достаточно жесткими, а невнимательность при пересечении границы может обернуться неприятными последствиями.

Речь идет не только о запрещенных товарах, но и о вполне привычных вещах — наличных деньгах, косметике, алкоголе, сигаретах, продуктах, технике и даже домашних животных. В отдельных случаях нарушение может закончиться штрафом, уплатой пошлины или конфискацией имущества.

Особое внимание — к наличным деньгам

Одно из главных правил касается ввоза наличности. Турецкие таможенные нормы позволяют провозить любую сумму, однако при наличии более 10 тысяч евро деньги необходимо обязательно задекларировать.

Если этого не сделать, у таможенных служб могут возникнуть вопросы о происхождении средств и цели их ввоза. Для туристов это может обернуться дополнительными проверками, задержками в аэропорту и другими проблемами уже в начале поездки.

Для казахстанцев, которые традиционно берут часть бюджета на отдых наличными, этот пункт особенно важен.

Даже косметика подпадает под ограничения

Не все путешественники знают, что под таможенные лимиты попадает и обычная косметика. В Турцию разрешается ввозить не более пяти единиц косметической продукции, при этом объем каждой упаковки не должен превышать 600 миллилитров.

На первый взгляд это может показаться несущественной деталью, однако при перевозке большого количества шампуней, кремов, лосьонов, парфюмерии или средств ухода у таможни могут возникнуть подозрения, что товары ввозятся не для личного использования.

Какие продукты запрещено брать с собой

С продуктами питания правила еще строже. В частности, в Турцию полностью запрещено ввозить мясо и молочные продукты.

Под ограничения могут попасть:

колбасы и мясные нарезки;

сыр;

йогурты;

молоко;

другие продукты животного происхождения.

Даже если речь идет о «перекусе в дорогу» или еде для личного пользования, это не освобождает от запрета. Поэтому казахстанским туристам стоит внимательно проверять содержимое ручной клади и багажа до вылета.

Алкоголь и сигареты: сколько можно провезти

Для табачной и алкогольной продукции в Турции действуют четкие количественные лимиты. Их превышение может привести к дополнительным расходам и проблемам при прохождении контроля.

Разрешено ввозить:

крепкий алкоголь — до 1 литра ;

— до ; алкогольные напитки крепостью до 22% — до 2 литров ;

— до ; сигареты — до 600 штук.

Если турист перевозит больше установленного объема, продукция может быть признана сверхнормативной, а значит — подлежащей пошлине, изъятию или административным мерам.

Покупки за границей могут обойтись дороже, чем ожидалось

Отдельная категория риска — это товары, купленные за рубежом и ввозимые в Турцию. Без уплаты пошлины разрешено провозить покупки на сумму до:

430 евро — для взрослого;

— для взрослого; 150 евро — для ребенка.

Если стоимость вещей превышает установленный лимит, туристу придется заплатить таможенную пошлину, которая может достигать 60%.

Это особенно актуально для путешественников, которые везут с собой одежду, аксессуары, гаджеты, брендовые покупки или подарки.

Почему важно сохранять чеки

Еще один важный момент — наличие чеков на приобретенные товары. Если подтверждающих документов нет, стоимость вещей может определить сама таможня.

Именно здесь у многих туристов и возникают проблемы: оценка на границе может оказаться заметно выше реальной цены покупки. В итоге человеку придется платить больше, чем он рассчитывал.

Поэтому казахстанцам, вылетающим в Турцию с дорогими вещами или новыми покупками, рекомендуется сохранять:

кассовые чеки;

электронные чеки;

банковские подтверждения оплаты;

упаковку и документы на технику.

Ограничения касаются и мобильных телефонов

Особое правило действует в отношении техники, в частности смартфонов. Согласно действующим нормам, новый телефон можно ввозить только один раз в три года.

Кроме того, устройство должно находиться в ручной клади, а не в сдаваемом багаже.

Для туристов из Казахстана это особенно актуально, учитывая, что многие приобретают технику за границей или берут с собой новый аппарат в поездку. При несоблюдении требований могут возникнуть вопросы на таможне, а в отдельных случаях — ограничения на использование устройства.

Есть правила и для перевозки животных

Ограничения распространяются и на домашних питомцев. На одного человека разрешается ввозить не более:

двух кошек , или

, или двух собак.

При этом путешествие с животными обычно требует и соблюдения дополнительных ветеринарных требований, поэтому туристам стоит заранее уточнять все условия перед вылетом.

Главное условие — только личное пользование

Ключевой принцип турецкой таможни заключается в том, что все ввозимые вещи должны быть предназначены исключительно для личного использования.

Если у сотрудников на границе появятся подозрения, что товары ввозятся:

для продажи;

для передачи третьим лицам;

в коммерческих целях,

это может стать основанием для более тщательной проверки, начисления пошлин, штрафов и даже конфискации.

Именно поэтому даже разрешенные товары в большом количестве могут вызвать вопросы.

Что важно помнить казахстанцам перед поездкой в Турцию

Для туристов из Казахстана, которые традиционно выбирают Турцию как одно из главных направлений летнего отдыха, соблюдение таможенных правил — это не формальность, а способ избежать серьезных проблем уже на границе.

Перед вылетом стоит заранее проверить:

сколько наличных вы берете с собой;

есть ли у вас товары сверх лимита;

не лежат ли в багаже запрещенные продукты;

сохранены ли чеки на дорогие покупки;

не превышены ли нормы по алкоголю, сигаретам и косметике.

Даже незначительное, на первый взгляд, нарушение может привести к неприятным последствиям — от дополнительных вопросов на контроле до денежных потерь.