Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
07.04.2026, 13:24

В Минэнерго назвали сроки изменения тарифов на электроэнергию в Казахстане

Новости Казахстана

Электроэнергия в Казахстане может подорожать к концу второго квартала 2026 года. В Минэнерго объяснили причины возможного изменения тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Pinterest

Минэнерго о возможном росте цен на электроэнергию

На брифинге в правительстве вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что регулирование тарифов на электроэнергию находится под контролем государства, но изменение цен может произойти уже к концу второго квартала.

"Мы регулируем тариф на выработку электроэнергии. По электроэнергии заявки поступали как в прошлом году, так и сейчас коллеги обращаются с запросами на увеличение затрат. Существуют объективные причины, влияющие на стоимость энергии", – отметил чиновник.

Причины возможного роста тарифов

Согласно Минэнерго, рост тарифов может быть связан с несколькими факторами:

  • Увеличение затрат на газ – часть расходов на газ пока не учтена в тарифах электростанций, что приводит к убыточности отдельных направлений.
  • Подорожание воды для ТЭЦ – стоимость воды для теплоэлектроцентралей выросла в два раза.
  • Рост цены угля – Минэнерго уточняет, что на крупных предприятиях, таких как "Богатырь Комир", цены на уголь не увеличивались, поэтому этот фактор учитываться не будет.

"Мы проверяем все заявки на повышение тарифов в рамках своей компетенции. Возможно, к концу второго квартала будут внесены корректировки в цены на электроэнергию", – подчеркнул вице-министр.

Что это значит для казахстанцев

Пока официального решения о повышении тарифов нет. Однако жители страны должны быть готовы к возможной корректировке счетов за электроэнергию в ближайшие месяцы. В Минэнерго продолжают мониторинг всех факторов, влияющих на себестоимость электроэнергии, чтобы рост тарифов был обоснованным и контролируемым.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь