В Минэнерго назвали сроки изменения тарифов на электроэнергию в Казахстане

Электроэнергия в Казахстане может подорожать к концу второго квартала 2026 года. В Минэнерго объяснили причины возможного изменения тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Минэнерго о возможном росте цен на электроэнергию

На брифинге в правительстве вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что регулирование тарифов на электроэнергию находится под контролем государства, но изменение цен может произойти уже к концу второго квартала.

"Мы регулируем тариф на выработку электроэнергии. По электроэнергии заявки поступали как в прошлом году, так и сейчас коллеги обращаются с запросами на увеличение затрат. Существуют объективные причины, влияющие на стоимость энергии", – отметил чиновник.

Причины возможного роста тарифов

Согласно Минэнерго, рост тарифов может быть связан с несколькими факторами:

Увеличение затрат на газ – часть расходов на газ пока не учтена в тарифах электростанций, что приводит к убыточности отдельных направлений.

– часть расходов на газ пока не учтена в тарифах электростанций, что приводит к убыточности отдельных направлений. Подорожание воды для ТЭЦ – стоимость воды для теплоэлектроцентралей выросла в два раза.

– стоимость воды для теплоэлектроцентралей выросла в два раза. Рост цены угля – Минэнерго уточняет, что на крупных предприятиях, таких как "Богатырь Комир", цены на уголь не увеличивались, поэтому этот фактор учитываться не будет.

"Мы проверяем все заявки на повышение тарифов в рамках своей компетенции. Возможно, к концу второго квартала будут внесены корректировки в цены на электроэнергию", – подчеркнул вице-министр.

Что это значит для казахстанцев

Пока официального решения о повышении тарифов нет. Однако жители страны должны быть готовы к возможной корректировке счетов за электроэнергию в ближайшие месяцы. В Минэнерго продолжают мониторинг всех факторов, влияющих на себестоимость электроэнергии, чтобы рост тарифов был обоснованным и контролируемым.