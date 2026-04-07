«России здесь не будет»: Минэнерго сделало заявление о судьбе новых ТЭЦ в Казахстане

Строительство новых ТЭЦ в Казахстане будет полностью финансироваться отечественными подрядчиками, без участия российских инвесторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с финансированием строительства трех новых теплоэлектроцентралей в Казахстане.
Журналисты поинтересовались, отказалось ли Министерство энергетики от российского участия в проектах.
"Да. По трем ТЭЦ строительство поручено АО «Самрук-Энерго», заключены EPC-контракты – там нет российских подрядчиков. Будут строить казахстанские компании", – заявил Есимханов.
По данным министерства:
Ранее Казахстан планировал использовать смешанное финансирование, но теперь проекты полностью остаются в национальной юрисдикции и под управлением АО «Самрук-Энерго».
Кроме строительства новых ТЭЦ, в Казахстане ведется реконструкция 11 действующих объектов общей мощностью 2,5 ГВт.
Вице-министр подчеркнул, что на эти проекты не будут выделяться бюджетные средства, а финансирование предполагается через заемные средства и инвестиции.
Решение строить новые ТЭЦ силами казахстанских подрядчиков отражает стремление страны:
