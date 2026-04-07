07.04.2026, 15:23

«России здесь не будет»: Минэнерго сделало заявление о судьбе новых ТЭЦ в Казахстане

Строительство новых ТЭЦ в Казахстане будет полностью финансироваться отечественными подрядчиками, без участия российских инвесторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с финансированием строительства трех новых теплоэлектроцентралей в Казахстане.

Журналисты поинтересовались, отказалось ли Министерство энергетики от российского участия в проектах.

"Да. По трем ТЭЦ строительство поручено АО «Самрук-Энерго», заключены EPC-контракты – там нет российских подрядчиков. Будут строить казахстанские компании", – заявил Есимханов.

Стоимость и мощность объектов

По данным министерства:

  • Кокшетауская ТЭЦ обойдется примерно в 350 млрд тенге.
  • Две ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске – около 400 млрд тенге, так как их мощность выше.

Ранее Казахстан планировал использовать смешанное финансирование, но теперь проекты полностью остаются в национальной юрисдикции и под управлением АО «Самрук-Энерго».

Реконструкция действующих энергоисточников

Кроме строительства новых ТЭЦ, в Казахстане ведется реконструкция 11 действующих объектов общей мощностью 2,5 ГВт.

Вице-министр подчеркнул, что на эти проекты не будут выделяться бюджетные средства, а финансирование предполагается через заемные средства и инвестиции.

Национальный подход к энергетике

Решение строить новые ТЭЦ силами казахстанских подрядчиков отражает стремление страны:

  • Сократить зависимость от иностранных инвестиций в критически важной инфраструктуре.
  • Создать новые рабочие места и развивать местное производство.
  • Повысить надежность и независимость энергетической системы.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь