«России здесь не будет»: Минэнерго сделало заявление о судьбе новых ТЭЦ в Казахстане

Строительство новых ТЭЦ в Казахстане будет полностью финансироваться отечественными подрядчиками, без участия российских инвесторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с финансированием строительства трех новых теплоэлектроцентралей в Казахстане.

Журналисты поинтересовались, отказалось ли Министерство энергетики от российского участия в проектах.

"Да. По трем ТЭЦ строительство поручено АО «Самрук-Энерго», заключены EPC-контракты – там нет российских подрядчиков. Будут строить казахстанские компании", – заявил Есимханов.

Стоимость и мощность объектов

По данным министерства:

Кокшетауская ТЭЦ обойдется примерно в 350 млрд тенге .

обойдется примерно в . Две ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске – около 400 млрд тенге, так как их мощность выше.

Ранее Казахстан планировал использовать смешанное финансирование, но теперь проекты полностью остаются в национальной юрисдикции и под управлением АО «Самрук-Энерго».

Реконструкция действующих энергоисточников

Кроме строительства новых ТЭЦ, в Казахстане ведется реконструкция 11 действующих объектов общей мощностью 2,5 ГВт.

Вице-министр подчеркнул, что на эти проекты не будут выделяться бюджетные средства, а финансирование предполагается через заемные средства и инвестиции.

Национальный подход к энергетике

Решение строить новые ТЭЦ силами казахстанских подрядчиков отражает стремление страны: