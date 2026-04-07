07.04.2026, 15:58

Доллар в Казахстане пробил психологический барьер и потерял почти 5 тенге на торгах 7 апреля

Новости Казахстана

Доллар продолжает падение на торгах — средневзвешенный курс достиг отметки 460,37 тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Доллар опустился почти на 5 тенге на KASE

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, что на 4,88 тенге ниже предыдущего значения. Этот показатель стал минимальным с июня 2024 года, когда доллар впервые за год опускался до отметки 460 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 7 апреля зафиксирован на уровне 466,33 тенге за доллар, что выше рыночной цены, сложившейся на бирже.

Курс доллара в обменниках: ниже психологической отметки

Утром 7 апреля доллар в обменных пунктах крупных городов страны опускался ниже 460 тенге, что стало рекордом текущего года. По данным kurs.kz, средний курс покупки и продажи в обменниках Алматы и Астаны выглядел следующим образом:

Алматы:

  • Покупка – 461,73 тенге
  • Продажа – 464,33 тенге

Астана:

  • Покупка – 456,96 тенге
  • Продажа – 463,96 тенге

Аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с укреплением тенге на фоне внешнеэкономических факторов и снижения мирового спроса на доллар.

Возможные последствия для экономики и населения

  • Импортные товары могут подешеветь, так как доллар дешевле для расчётов.
  • Путешествия за границу станут чуть доступнее для казахстанцев.
  • Финансовые рынки могут испытывать повышенную волатильность, особенно в сегменте валютных операций.

Эксперты напоминают, что резкие колебания курса требуют осторожности при обмене валюты и планировании крупных финансовых операций.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь