Доллар в Казахстане пробил психологический барьер и потерял почти 5 тенге на торгах 7 апреля

Доллар опустился почти на 5 тенге на KASE

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, что на 4,88 тенге ниже предыдущего значения. Этот показатель стал минимальным с июня 2024 года, когда доллар впервые за год опускался до отметки 460 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 7 апреля зафиксирован на уровне 466,33 тенге за доллар, что выше рыночной цены, сложившейся на бирже.

Курс доллара в обменниках: ниже психологической отметки

Утром 7 апреля доллар в обменных пунктах крупных городов страны опускался ниже 460 тенге, что стало рекордом текущего года. По данным kurs.kz, средний курс покупки и продажи в обменниках Алматы и Астаны выглядел следующим образом:

Алматы:

Покупка – 461,73 тенге

Продажа – 464,33 тенге

Астана:

Покупка – 456,96 тенге

Продажа – 463,96 тенге

Аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с укреплением тенге на фоне внешнеэкономических факторов и снижения мирового спроса на доллар.

Возможные последствия для экономики и населения

Импортные товары могут подешеветь, так как доллар дешевле для расчётов.

могут подешеветь, так как доллар дешевле для расчётов. Путешествия за границу станут чуть доступнее для казахстанцев.

станут чуть доступнее для казахстанцев. Финансовые рынки могут испытывать повышенную волатильность, особенно в сегменте валютных операций.

Эксперты напоминают, что резкие колебания курса требуют осторожности при обмене валюты и планировании крупных финансовых операций.