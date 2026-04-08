Хусаинов назвал банки, которые может купить владелец Freedom Holding Тимур Турлов

Известный казахстанский банкир и экономист Галим Хусаинов на YouTube-канале Forbes Kazakhstan предположил, какие казахстанские банки могут попасть в сферу интересов бизнесмена Тимура Турлова, владельца холдинга Freedom Holding Corp. В интервью Хусаинов отметил, что для возможной сделки подходят Bank RBK и Евразийский банк.
По мнению эксперта, Bank RBK выглядит более вероятным кандидатом. Что касается Евразийского банка, Хусаинов считает, что Тимур Турлов может ограничиться покупкой контрольного пакета, а не 100% акций.
Я знаю, что у него есть компании, в которых он не является 100-процентным владельцем, но эти активы уже инкорпорированы в его экосистему, — отметил экономист.
В феврале основатель Freedom Holding Corp. в интервью Bloomberg подтвердил, что не исключает приобретения еще одного банка в Казахстане. По его словам, группа интересуется банком с активами не менее 2,5 трлн тенге и капиталом около $500 млн.
Мы рассматриваем сделки, при которых оценка актива ниже балансовой стоимости. Цель — объединение банков и доступ к базе корпоративных клиентов, — сказал Турлов.
Предприниматель подчеркнул, что рассматриваемый для покупки банк должен быть сопоставим с текущим Freedom Bank, чтобы интеграция была эффективной.
Хусаинов в интервью Forbes Kazakhstan отметил, что в стране немного банков, которые соответствуют критериям Турлова.
Freedom Bank показал сильный рост в 2025 году: ссудный портфель вырос на 35% — с 797 млрд тенге до 1,1 трлн тенге, вклады физических лиц увеличились в 1,5 раза до 882 млрд тенге, корпоративные депозиты достигли 590 млрд тенге (+26%). Показатели просрочки кредитов остаются низкими, а по бизнес-кредитам — нулевая просрочка.
Банк является ядром финансовой экосистемы Freedom Holding Corp. Аудитория SuperApp’а за год выросла с 2,5 млн до 5 млн пользователей, а число клиентов всей экосистемы превысило 11 млн человек. Freedom Bank стал лидером по картам Mastercard и одним из лидеров по картам Visa.
В 2025 году Freedom Bank увеличил затраты на оплату труда на 43,4% до 42,3 млрд тенге, став лидером по темпам роста в банковском секторе. Банк активно развивает цифровые сервисы и SuperApp, внедряет ИИ-ассистента для предпринимателей и интегрирует новые сценарные платежи.
Активные вложения в команду отражаются и в позициях холдинга на рынке труда. По результатам исследования компании ProHunters за 2025 год, Freedom Holding Corp. заняла пятое место в рейтинге лучших работодателей Казахстана. Кроме того, по версии рекрутинговой компании Ancor, в 2025 году холдинг второй год подряд возглавил отраслевой рейтинг наиболее привлекательных работодателей в стране.
Платежные системы отметили рост и технологичность банка: Freedom Bank получил награды от Mastercard и Visa за инновации и высокую долю токенизированных карт.
В начале 2026 года Moody’s присвоило Freedom Bank долгосрочные рейтинги Ba3 со стабильным прогнозом. А агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне B- со стабильным прогнозом, а дочерних структур — B+/B с позитивным прогнозом. Агентства отметили устойчивое финансовое положение, снижение рисков и рост клиентской базы.
Freedom Holding Corp. активно расширяет экосистему за пределами Казахстана. В Таджикистане и Грузии компания запускает цифровые банки, а брокерские подразделения уже работают. В Турции группа приобрела 99,32% Turkish Bank A.S. и планирует его цифровую трансформацию.
Кроме того, холдинг получает лицензии на брокерскую деятельность на Ближнем Востоке, ведет подготовку к выходу на рынок Японии и рассматривает возможность приобретения банков в Европе и США.
