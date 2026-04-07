Ракета "Союз-5" установлена на Байконуре для первого пуска проекта "Байтерек"

Новая ракета-носитель "Союз-5" установлена на стартовом комплексе Байконура для первого пуска совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Казахстан и Россия готовятся к историческому запуску "Союз-5"

На космодроме "Байконур" завершена установка ракеты "Союз-5" на стартовый комплекс. Об этом сообщил директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время просветительского марафона «Космос со Знанием».

Проект "Байтерек" представляет собой совместное предприятие Казахстана и России. Ракета уже находится в вертикальном положении на старте и готова к первому пуску, который, по словам Баканова, состоится в ближайшие дни.

Современные технологии в "Союз-5"

По словам главы "Роскосмоса", новая ракета-носитель включает передовые технологические решения на всех этапах:

при сборке и производстве;

во время запуска;

в полете.

Разработка "Союз-5" была завершена в 2025 году, и к концу года ракета успешно прошла все необходимые испытания.

"Байтерек" — символ сотрудничества

Комплекс "Байтерек" является ключевым элементом сотрудничества двух стран в космической сфере. Он создается на базе космодрома Байконур и обеспечивает:

совместные пуски ракеты;

использование современных технологий;

развитие научно-образовательных проектов в космосе.

Совместная работа Казахстана и России в рамках проекта "Байтерек" позволяет обеим сторонам укреплять позиции в мировой космической индустрии.

Ожидания первого запуска

Дмитрий Баканов подчеркнул, что запуск "Союз-5" станет важной вехой для казахстанско-российского сотрудничества и откроет новые возможности в освоении космоса. Ракета уже готова к старту, и первые новости о запуске ожидаются в самое ближайшее время.