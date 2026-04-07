Ракета "Союз-5" установлена на Байконуре для первого пуска проекта "Байтерек"

Новости Казахстана 0 480

Новая ракета-носитель "Союз-5" установлена на стартовом комплексе Байконура для первого пуска совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Казахстан и Россия готовятся к историческому запуску "Союз-5"

На космодроме "Байконур" завершена установка ракеты "Союз-5" на стартовый комплекс. Об этом сообщил директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время просветительского марафона «Космос со Знанием».

Проект "Байтерек" представляет собой совместное предприятие Казахстана и России. Ракета уже находится в вертикальном положении на старте и готова к первому пуску, который, по словам Баканова, состоится в ближайшие дни.

Современные технологии в "Союз-5"

По словам главы "Роскосмоса", новая ракета-носитель включает передовые технологические решения на всех этапах:

  • при сборке и производстве;
  • во время запуска;
  • в полете.

Разработка "Союз-5" была завершена в 2025 году, и к концу года ракета успешно прошла все необходимые испытания.

"Байтерек" — символ сотрудничества

Комплекс "Байтерек" является ключевым элементом сотрудничества двух стран в космической сфере. Он создается на базе космодрома Байконур и обеспечивает:

  • совместные пуски ракеты;
  • использование современных технологий;
  • развитие научно-образовательных проектов в космосе.

Совместная работа Казахстана и России в рамках проекта "Байтерек" позволяет обеим сторонам укреплять позиции в мировой космической индустрии.

Ожидания первого запуска

Дмитрий Баканов подчеркнул, что запуск "Союз-5" станет важной вехой для казахстанско-российского сотрудничества и откроет новые возможности в освоении космоса. Ракета уже готова к старту, и первые новости о запуске ожидаются в самое ближайшее время.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь