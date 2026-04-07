07.04.2026, 17:34

Касым-Жомарт Токаев подписал три новых закона — что изменится в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три новых закона, направленных на развитие экономики, авиации и защиту трудовых прав граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Токаев укрепляет сотрудничество с Всемирным банком

Глава государства подписал закон о ратификации рамочного соглашения между правительством Казахстана и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций.

Документ открывает новые возможности для расширения финансирования проектов, направленных на экономический рост и модернизацию инфраструктуры, а также повышение качества жизни населения.

Соглашение предполагает поддержку макроэкономической и фискальной стабильности, стимулирование развития сельского хозяйства и цифровых технологий, а также расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Эксперты отмечают, что ратификация усилит позиции Казахстана в реализации целей устойчивого развития экономики страны.

Казахстан усиливает влияние в международной авиации

Президент также подписал закон о ратификации протоколов, изменяющих статьи 50 и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

Ратификация этих протоколов позволит Казахстану более активно участвовать в формировании международной авиационной политики. Кроме того, документ создаёт юридические предпосылки для продвижения кандидатуры страны в органы Международной организации гражданской авиации (ИКАО), открывая новые возможности для авиационного сектора и укрепления международного имиджа Казахстана.

Новые меры по защите трудовых прав и социального обеспечения

Третий подписанный закон направлен на совершенствование законодательства в области безопасных условий труда, охраны прав работников и социальной защиты населения.

Документ вносит изменения в ряд кодексов и законов, регулирующих государственное управление, закупки и разрешительные процедуры. Среди ключевых новшеств:

  • лицензирование деятельности по оказанию специальных социальных услуг;
  • расширение полномочий маслихатов, включая присвоение звания «Почётный гражданин»;
  • упрощение заключения договоров из одного источника для оценки потребности в специальных социальных услугах.

Закон также повышает эффективность системы охраны труда и социальной защиты, что, по мнению экспертов, укрепит права работников и создаст безопасные условия на предприятиях.

Влияние и перспективы

Комплекс подписанных законов отражает стратегический курс Казахстана на экономическое развитие, интеграцию в международные структуры и повышение социальной защиты граждан. Эксперты отмечают, что такие меры способны ускорить модернизацию страны, привлечь инвестиции и создать дополнительные возможности для бизнеса и населения.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь