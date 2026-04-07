Касым-Жомарт Токаев подписал три новых закона — что изменится в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три новых закона, направленных на развитие экономики, авиации и защиту трудовых прав граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев укрепляет сотрудничество с Всемирным банком

Глава государства подписал закон о ратификации рамочного соглашения между правительством Казахстана и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций.

Документ открывает новые возможности для расширения финансирования проектов, направленных на экономический рост и модернизацию инфраструктуры, а также повышение качества жизни населения.

Соглашение предполагает поддержку макроэкономической и фискальной стабильности, стимулирование развития сельского хозяйства и цифровых технологий, а также расширение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Эксперты отмечают, что ратификация усилит позиции Казахстана в реализации целей устойчивого развития экономики страны.

Казахстан усиливает влияние в международной авиации

Президент также подписал закон о ратификации протоколов, изменяющих статьи 50 и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

Ратификация этих протоколов позволит Казахстану более активно участвовать в формировании международной авиационной политики. Кроме того, документ создаёт юридические предпосылки для продвижения кандидатуры страны в органы Международной организации гражданской авиации (ИКАО), открывая новые возможности для авиационного сектора и укрепления международного имиджа Казахстана.

Новые меры по защите трудовых прав и социального обеспечения

Третий подписанный закон направлен на совершенствование законодательства в области безопасных условий труда, охраны прав работников и социальной защиты населения.

Документ вносит изменения в ряд кодексов и законов, регулирующих государственное управление, закупки и разрешительные процедуры. Среди ключевых новшеств:

лицензирование деятельности по оказанию специальных социальных услуг;

расширение полномочий маслихатов, включая присвоение звания «Почётный гражданин»;

упрощение заключения договоров из одного источника для оценки потребности в специальных социальных услугах.

Закон также повышает эффективность системы охраны труда и социальной защиты, что, по мнению экспертов, укрепит права работников и создаст безопасные условия на предприятиях.

Влияние и перспективы

Комплекс подписанных законов отражает стратегический курс Казахстана на экономическое развитие, интеграцию в международные структуры и повышение социальной защиты граждан. Эксперты отмечают, что такие меры способны ускорить модернизацию страны, привлечь инвестиции и создать дополнительные возможности для бизнеса и населения.