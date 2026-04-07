Договоры гражданско-правового характера в Казахстане теперь вне закона

В Казахстане официально запретили заключение договоров гражданско-правового характера вместо трудовых, а также усилили защиту прав работников, сообщает Lada.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд изменений в законодательство, направленных на улучшение условий труда, защиту прав работников и систему социального обеспечения. Поправки касаются трудовых отношений, безопасных условий работы и социальной поддержки сотрудников.
Теперь работодатели не смогут оформлять гражданско-правовые договоры (ГПХ) в случаях, где фактически существуют трудовые отношения. Это решение защищает работников от недобросовестного перевода на менее защищённые формы занятости.
Поправки запрещают увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет, по инициативе работодателя, даже в случае сокращений. Это направлено на сохранение стабильности семьи и финансовой безопасности детей.
При несчастных случаях на производстве степень вины работника теперь не может превышать 25%, что снижает риск чрезмерной ответственности и защищает права сотрудников.
Отныне декретный отпуск отцов будет учитываться при назначении пенсии, что стимулирует участие мужчин в уходе за ребёнком и улучшает социальные гарантии для семей.
В период забастовок стороны обязаны обеспечивать минимальный уровень работы на опасных производствах, что повышает безопасность и предотвращает аварийные ситуации.
