07.04.2026, 18:44

Договоры гражданско-правового характера в Казахстане теперь вне закона

В Казахстане официально запретили заключение договоров гражданско-правового характера вместо трудовых, а также усилили защиту прав работников, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые поправки от президента Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд изменений в законодательство, направленных на улучшение условий труда, защиту прав работников и систему социального обеспечения. Поправки касаются трудовых отношений, безопасных условий работы и социальной поддержки сотрудников.

Запрет на подмену трудового договора ГПХ

Теперь работодатели не смогут оформлять гражданско-правовые договоры (ГПХ) в случаях, где фактически существуют трудовые отношения. Это решение защищает работников от недобросовестного перевода на менее защищённые формы занятости.

Ограничения на увольнение родителей-одиночек

Поправки запрещают увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет, по инициативе работодателя, даже в случае сокращений. Это направлено на сохранение стабильности семьи и финансовой безопасности детей.

Ответственность работодателя и степень вины сотрудников

При несчастных случаях на производстве степень вины работника теперь не может превышать 25%, что снижает риск чрезмерной ответственности и защищает права сотрудников.

Декретный отпуск и пенсия

Отныне декретный отпуск отцов будет учитываться при назначении пенсии, что стимулирует участие мужчин в уходе за ребёнком и улучшает социальные гарантии для семей.

Минимальный уровень работы при забастовках

В период забастовок стороны обязаны обеспечивать минимальный уровень работы на опасных производствах, что повышает безопасность и предотвращает аварийные ситуации.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь