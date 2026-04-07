Договоры гражданско-правового характера в Казахстане теперь вне закона

В Казахстане официально запретили заключение договоров гражданско-правового характера вместо трудовых, а также усилили защиту прав работников, сообщает Lada.kz.

Новые поправки от президента Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд изменений в законодательство, направленных на улучшение условий труда, защиту прав работников и систему социального обеспечения. Поправки касаются трудовых отношений, безопасных условий работы и социальной поддержки сотрудников.

Запрет на подмену трудового договора ГПХ

Теперь работодатели не смогут оформлять гражданско-правовые договоры (ГПХ) в случаях, где фактически существуют трудовые отношения. Это решение защищает работников от недобросовестного перевода на менее защищённые формы занятости.

Ограничения на увольнение родителей-одиночек

Поправки запрещают увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет, по инициативе работодателя, даже в случае сокращений. Это направлено на сохранение стабильности семьи и финансовой безопасности детей.

Ответственность работодателя и степень вины сотрудников

При несчастных случаях на производстве степень вины работника теперь не может превышать 25%, что снижает риск чрезмерной ответственности и защищает права сотрудников.

Декретный отпуск и пенсия

Отныне декретный отпуск отцов будет учитываться при назначении пенсии, что стимулирует участие мужчин в уходе за ребёнком и улучшает социальные гарантии для семей.

Минимальный уровень работы при забастовках

В период забастовок стороны обязаны обеспечивать минимальный уровень работы на опасных производствах, что повышает безопасность и предотвращает аварийные ситуации.