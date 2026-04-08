Финансист назвал две роковые ошибки казахстанцев с деньгами

Текущее укрепление тенге до отметки 461 за доллар спровоцировало ажиотаж на валютном рынке Казахстана. Финансист Турар Абди предупреждает: те, кто поддастся панике сегодня, уже к осени 2026 года горько пожалеют о поспешных решениях и упущенной выгоде, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Валютная ловушка: почему нельзя «фиксировать убытки»

На фоне временного усиления национальной валюты многие казахстанцы, покупавшие доллары на пиковых значениях, начали массово распродавать запасы, опасаясь дальнейшего падения курса. Эксперт Турар Абди называет это главной стратегической ошибкой непрофессионалов.

По мнению финансиста, попытка играть на валютных колебаниях на коротких дистанциях всегда ведет к потере капитала.

«Покупать доллары стоит только с горизонтом планирования от одного года, а лучше — от двух лет», — подчеркивает инвестор.

Текущая стабильность тенге — фактор временный. Уже в июне-июле 2026 года ожидается разворот тренда. Этому поспособствуют два ключевых фактора:

Снижение базовой ставки Национальным банком. Сезон отпусков, традиционно повышающий спрос на иностранную валюту среди населения.

Конец эпохи «дорогих» денег: успейте забрать свои 20%

Вторая вещь, о которой будут сокрушаться казахстанцы осенью — это упущенная возможность заработать на тенговых вкладах. Сейчас, пока нефть удерживается на уровне 122 долларов за баррель, банковский сектор предлагает аномально высокие ставки по депозитам.

Рекомендация эксперта: Если у вас есть средства, которые могут понадобиться в течение ближайшего года, их не стоит конвертировать в валюту. Сейчас «золотой час» для тенговых депозитов со ставкой 20% годовых.

«Осенью вы будете скучать по таким условиям», — утверждает Абди. Как только внешняя конъюнктура изменится, банки начнут стремительно снижать доходность по вкладам.

Геополитический фактор и нефтяное ралли

Текущая устойчивость экономики РК во многом держится на высокой экспортной выручке. Инвестор напоминает, что взлет цен на нефть в конце февраля был спровоцирован шоковыми событиями в Ормузском проливе и атаками на Иран.

Такие «черные лебеди» невозможно просчитать заранее. Ни Нацбанк, ни ведущие аналитики не могут гарантировать стабильность курса в условиях геополитической турбулентности. Пока проливы под угрозой, а нефть дорогая — тенге в безопасности, но этот баланс крайне хрупок.

Три совета для тех, кто хочет сохранить капитал

Чтобы не оказаться в числе тех, кто «пожалеет к осени», Турар Абди предлагает придерживаться четкой тактики:

Стратегия «Лесенка»: Если вы решили покупать доллар, не делайте этого на всю сумму сразу. Разделите объем на 2–3 транша и закупайтесь поэтапно.

Забудьте про спекуляции: Если деньги понадобятся вам через месяц-два, держите их в тенге на краткосрочных депозитах.

Соблюдайте горизонт: Валюта — это инструмент долгосрочного сбережения. Не смотрите на ежедневные котировки, если ваш план рассчитан на годы.

Ситуация к концу года неизбежно изменится, и победителем выйдет тот, кто проявит хладнокровие в период весенней волатильности.