Казахстанцы массово опустошают пенсионные счета, пока правила не ужесточили

Рынок использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на жилье в Казахстане продемонстрировал резкий восстановительный рост в марте 2026 года, превзойдя показатели прошлого года на фоне грядущих законодательных ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на
После затишья в феврале, вызванного техническими и административными факторами, активность граждан по изъятию пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов показала взрывную динамику. По итогам марта количество исполненных заявок достигло отметки в 50,7 тыс. единиц. В сравнении с предыдущим месяцем показатель увеличился на 113%, что свидетельствует о полном восстановлении канала выплат. Примечательно, что рынок продемонстрировал рост и в годовом выражении: количество операций на 9% превысило объемы марта 2025 года, что фиксируется впервые с начала текущего года.
Резкое ускорение темпов в марте объясняется завершением масштабных технических работ в «Отбасы банке», который является основным оператором программы. С конца января по начало марта финансовый институт временно не принимал заявки на погашение ипотечных займов пенсионными излишками. Перерыв был необходим для перенастройки систем под обновленное законодательство: теперь средства ЕПВ разрешено направлять исключительно на погашение основного долга, в то время как выплата процентов за счет пенсионных накоплений была официально запрещена. Как только прием заявок возобновился, накопившийся спрос хлынул на рынок, обеспечив рекордные цифры.
В финансовом эквиваленте объем мартовских изъятий составил 50,4 млрд тенге. Это на 37% больше февральских значений и на внушительные 45% выше уровня марта прошлого года в номинальном выражении. Несмотря на то что средний чек одного заявления снизился до 994 тыс. тенге (против 1,6 млн тенге в феврале, когда проходили редкие, но крупные транзакции), реальная покупательная способность этих средств выросла. С учетом потребительской инфляции средняя сумма изъятия оказалась на 21% выше, чем весной 2025 года, что подчеркивает сохраняющуюся значимость ЕПВ как инструмента поддержки ликвидности на рынке недвижимости.
Несмотря на текущий всплеск, над программой нависла угроза очередного сокращения доступности. Правительство аргументирует необходимость пересмотра правил именно высокой активностью населения, которая может поставить под удар устойчивость пенсионной системы в будущем. Власти уже подготовили пакет поправок по «совершенствованию механизма» определения порогов минимальной достаточности. Ключевым нововведением станет привязка лимитов к стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета. Хотя детальные формулы расчета пока не разглашаются, эксперты ожидают, что это приведет к очередному росту несгораемых остатков на счетах, отсекая значительную часть вкладчиков от возможности забора денег.
Тенденция по ограничению использования ЕПВ только основным долгом выходит за пределы «Отбасы банка». Стало известно, что с 17 апреля 2026 года аналогичные требования вступают в силу для всех банков второго уровня (БВУ). Это означает, что ипотечные заемщики коммерческих банков больше не смогут закрывать начисленные проценты пенсионными деньгами. На данный момент БВУ не объявляли о приостановке сервисов для проведения технических работ, однако заемщикам рекомендуется завершить запланированные операции до середины апреля, чтобы избежать возможных задержек в переходный период.
Комментарии0 комментарий(ев)