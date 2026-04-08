07.04.2026, 20:35

Казахстанцы массово опустошают пенсионные счета, пока правила не ужесточили

Рынок использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на жилье в Казахстане продемонстрировал резкий восстановительный рост в марте 2026 года, превзойдя показатели прошлого года на фоне грядущих законодательных ограничений, сообщает Lada.kz со ссылкой на DATA HUB.

Фото: ru.sputnik.kz
Эффект отложенного спроса: мартовский рывок статистики

После затишья в феврале, вызванного техническими и административными факторами, активность граждан по изъятию пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов показала взрывную динамику. По итогам марта количество исполненных заявок достигло отметки в 50,7 тыс. единиц. В сравнении с предыдущим месяцем показатель увеличился на 113%, что свидетельствует о полном восстановлении канала выплат. Примечательно, что рынок продемонстрировал рост и в годовом выражении: количество операций на 9% превысило объемы марта 2025 года, что фиксируется впервые с начала текущего года.

Техническая пауза «Отбасы банка» и новые правила игры

Резкое ускорение темпов в марте объясняется завершением масштабных технических работ в «Отбасы банке», который является основным оператором программы. С конца января по начало марта финансовый институт временно не принимал заявки на погашение ипотечных займов пенсионными излишками. Перерыв был необходим для перенастройки систем под обновленное законодательство: теперь средства ЕПВ разрешено направлять исключительно на погашение основного долга, в то время как выплата процентов за счет пенсионных накоплений была официально запрещена. Как только прием заявок возобновился, накопившийся спрос хлынул на рынок, обеспечив рекордные цифры.

Миллиарды на жилье: денежное выражение и инфляционные корректировки

В финансовом эквиваленте объем мартовских изъятий составил 50,4 млрд тенге. Это на 37% больше февральских значений и на внушительные 45% выше уровня марта прошлого года в номинальном выражении. Несмотря на то что средний чек одного заявления снизился до 994 тыс. тенге (против 1,6 млн тенге в феврале, когда проходили редкие, но крупные транзакции), реальная покупательная способность этих средств выросла. С учетом потребительской инфляции средняя сумма изъятия оказалась на 21% выше, чем весной 2025 года, что подчеркивает сохраняющуюся значимость ЕПВ как инструмента поддержки ликвидности на рынке недвижимости.

Грядущее ужесточение: привязка к аннуитету и новые лимиты

Несмотря на текущий всплеск, над программой нависла угроза очередного сокращения доступности. Правительство аргументирует необходимость пересмотра правил именно высокой активностью населения, которая может поставить под удар устойчивость пенсионной системы в будущем. Власти уже подготовили пакет поправок по «совершенствованию механизма» определения порогов минимальной достаточности. Ключевым нововведением станет привязка лимитов к стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета. Хотя детальные формулы расчета пока не разглашаются, эксперты ожидают, что это приведет к очередному росту несгораемых остатков на счетах, отсекая значительную часть вкладчиков от возможности забора денег.

Унификация правил: что изменится в банках второго уровня с 17 апреля

Тенденция по ограничению использования ЕПВ только основным долгом выходит за пределы «Отбасы банка». Стало известно, что с 17 апреля 2026 года аналогичные требования вступают в силу для всех банков второго уровня (БВУ). Это означает, что ипотечные заемщики коммерческих банков больше не смогут закрывать начисленные проценты пенсионными деньгами. На данный момент БВУ не объявляли о приостановке сервисов для проведения технических работ, однако заемщикам рекомендуется завершить запланированные операции до середины апреля, чтобы избежать возможных задержек в переходный период.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь