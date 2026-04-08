Повышенный ранг вызова: в Актобе горит здание областной администрации (видео)

В Актобе вечером 7 апреля загорелось здание областного акимата. Идёт эвакуация людей, пожарные локализуют огонь, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: МЧС РК

«В эти минуты спасатели МЧС ликвидируют возгорание кровли в административном здании», — уточнили в ведомстве.

Реакция МЧС и меры пожарной безопасности

Силы и средства ДЧС прибыли на место происшествия в течение пяти минут. Пожарные сразу подали стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей здания.

Для координации действий создан оперативный штаб. Пожарные работают по повышенному рангу вызова, площадь возгорания уточняется.

Очевидцы и меры безопасности

Telegram-канал «Диапазон» сообщает, что полиция попросила прохожих держаться на безопасном расстоянии. Сотни людей собрались у памятника Абулхаир хана, наблюдая за происходящим.

К настоящему времени сведений о пострадавших не поступало.

Локализация огня

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что огонь удалось локализовать. Тушение продолжается, сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать пожар.