18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 06:28

Сербский оборонный гигант заходит в крупный проект на 450 млрд тенге в Казахстане

Новости Казахстана 0 457

В Жамбылской области планируют реализовать один из крупных индустриальных проектов последних лет — здесь построят высокотехнологичный производственный комплекс стоимостью 450 млрд тенге. К проекту привлекли крупнейшую государственную оборонную компанию Сербии, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: quwa.org

В Жамбылской области намерены построить крупный высокотехнологичный промышленный комплекс, который будет ориентирован на выпуск продукции для нужд промышленности и оборонно-промышленного сектора. Общая стоимость проекта оценивается в 450 млрд тенге.

О запуске инициативы стало известно после подписания соответствующего меморандума между акимом Жамбылской области Ерболом Карашукеевым и главой холдинга Barys Dynamics Айбеком Барысом.

Проект позиционируется как один из наиболее значимых для региона с точки зрения будущей индустриализации, привлечения технологий и расширения производственной базы.

К проекту подключили крупнейшую оборонную компанию Сербии

Как сообщили в акимате, реализация комплекса будет проходить при участии сербского оборонного гиганта Yugoimport SDPR.

По официальной информации, речь идет о строительстве высокотехнологичного производственного комплекса, который должен выпускать продукцию, востребованную как в промышленной сфере, так и в оборонно-промышленном направлении.

Власти подчеркивают, что будущие предприятия будут создаваться с применением современных технологических решений, а само производство планируют выстроить в соответствии с международными стандартами.

Это означает, что проект, вероятно, ориентирован не только на локальное обеспечение отдельных отраслей, но и на создание производственной базы с более широким потенциалом — в том числе с точки зрения технологической независимости и промышленной кооперации.

Что именно планируют построить

На данном этапе власти не раскрывают детальную номенклатуру продукции, которую будут выпускать на новом комплексе. Однако уже известно, что он будет ориентирован на потребности:

  • промышленного сектора;
  • оборонно-промышленного комплекса;
  • высокотехнологичного производства.

Формулировки, озвученные в официальном сообщении, позволяют предположить, что речь идет не об одном предприятии, а о целом промышленном кластере или группе заводов, объединенных в единый производственный комплекс.

Именно поэтому в информации отдельно подчеркивается, что “заводы” будут соответствовать международным стандартам и использовать современные технологические решения.

Это может свидетельствовать о том, что проект будет включать сразу несколько направлений производства, каждое из которых будет встроено в общую индустриальную инфраструктуру.

Для региона обещают более тысячи новых рабочих мест

Одним из ключевых социально-экономических эффектов проекта должно стать создание новых рабочих мест.

По предварительным данным, после запуска комплекса в регионе появится около 1,1 тысячи рабочих мест.

Для Жамбылской области это означает не только рост занятости, но и потенциальное расширение спроса на:

  • инженерные кадры;
  • технических специалистов;
  • рабочих промышленного профиля;
  • сотрудников производственного и сервисного направления.

Кроме того, запуск подобных объектов обычно оказывает более широкий эффект на экономику региона: вокруг крупных производств часто формируется дополнительная экосистема из подрядчиков, поставщиков, логистических компаний, сервисных организаций и малого бизнеса.

Почему участие Yugoimport SDPR привлекает внимание

Особый интерес к проекту вызывает участие Yugoimport-SDPR, поскольку это одна из наиболее известных государственных компаний Сербии в сфере оборонной промышленности.

Компания была основана в 1949 году и сегодня считается крупнейшим сербским государственным оборонным предприятием.

Сфера ее деятельности включает сразу несколько направлений:

  • импорт и экспорт вооружения;
  • проектирование и производство боевой техники;
  • разработку реактивных систем залпового огня;
  • создание бронемашин;
  • строительство военной инфраструктуры;
  • развитие беспилотных технологий.

Таким образом, участие такой структуры в казахстанском проекте указывает на то, что будущий комплекс может получить доступ к производственным компетенциям, инженерным решениям и технологическому опыту, накопленному в сербском оборонно-промышленном секторе.

Что это может означать для Казахстана

Сам факт появления в Казахстане проекта такого масштаба говорит о стремлении усиливать локализацию высокотехнологичного производства и расширять собственную промышленную базу.

Подобные инициативы обычно имеют сразу несколько задач:

Укрепление промышленного потенциала

Создание новых производств позволяет снижать зависимость от внешних поставок и формировать внутренние цепочки производства.

Развитие оборонно-промышленного направления

Если проект действительно будет связан с выпуском продукции для оборонного сектора, это может стать частью более широкой стратегии по развитию профильной индустрии внутри страны.

Приток технологий и компетенций

Участие иностранного промышленного партнера нередко означает не только финансирование или сопровождение, но и передачу инженерного опыта, стандартов производства и современных технологических подходов.

Экономический эффект для региона

Крупный инвестиционный проект способен стимулировать рост смежных отраслей, развитие инфраструктуры и деловую активность на местном уровне.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

