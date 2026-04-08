В Казахстане определяют судьбу мясных ценников: к чему готовиться покупателям

В Казахстане планируют ввести предельные цены на говядину, чтобы сдержать рост стоимости мяса на внутреннем рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Меморандум с Союзом животноводов для стабилизации цен

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года сообщил в кулуарах Мажилиса, что Министерство торговли и интеграции разрабатывает меморандум с Союзом животноводов Казахстана. Цель документа — стабилизировать цены на мясо и обеспечить его доступность для населения через торговые сети.

Султанов отметил, что аналогичный механизм ранее успешно применялся для социально значимого яйца. Тогда государство предоставляло поддержку производителям, а меморандум позволил удерживать цены в рамках приемлемого уровня. По словам вице-министра, при работе с мясом планируется использовать тот же принцип — Союз животноводов берет на себя обязательства по соблюдению цен, а государство обеспечивает поддержку отрасли.

Фиксируемая цена на говядину

Вице-министр назвал ориентировочную цену, которую планируется зафиксировать на рынке. По оценкам экспертов, себестоимость килограмма говядины составляет 3–3,2 тысячи тенге, в то время как средняя рыночная цена сейчас достигает 3,5–3,6 тысячи тенге.

"Эту цену мы и будем сдерживать", — подчеркнул Султанов, отметив, что механизм предельных цен вступит в силу через торговые сети и будет действовать до конца текущего года.

Цель введения предельных цен

Основная задача предельных цен — защитить потребителей от резкого роста стоимости мясной продукции и предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке. Механизм также направлен на создание предсказуемых условий для производителей и торговых сетей.