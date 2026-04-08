Токаев сделал заявление после договора Ирана и США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует перемирие между Ираном и США и надеется на его долгосрочные последствия для мировой экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Айбека Смадиярова .

Токаев оценил усилия посредников из Пакистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и Главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира в достижении соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря Айбека Смадиярова, Токаев подчеркнул, что посредничество Пакистана было ключевым фактором, позволившим сторонам конфликта найти общий язык.

Глава нашего государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств", - говорится в сообщении.

Роль США и Ирана в перемирии

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что достигнутое перемирие стало возможным благодаря усилиям Президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана. Глава государства подчеркнул, что личная мудрость лидеров и готовность к диалогу сыграли решающую роль в окончании боевых действий.

Перспективы для мировой экономики

Президент Казахстана выразил надежду на долгосрочный характер соглашения и его положительное влияние на мировую торговлю. По его мнению, стабильность на Ближнем Востоке создаст условия для экономического процветания всех стран региона и глобальной экономики в целом.

Влияние на международные отношения

Токаев подчеркнул, что перемирие демонстрирует важность дипломатии и готовности к компромиссу между государствами. Казахстан продолжает следить за развитием событий и готов поддерживать миротворческие инициативы, способствующие укреплению безопасности и стабильности в регионе.