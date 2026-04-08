08.04.2026, 08:13

Казахстан возвращает проверки автошкол: рейтинг выпускников по ДТП станет публичным

Новости Казахстана 0 385

МВД Казахстана инициирует возвращение государственного контроля над деятельностью автошкол. В рамках нового законопроекта учебные организации ждет не только возобновление проверок, но и внедрение системы публичных рейтингов, основанных на аварийности их выпускников, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Реформа образования водителей: что изменится

По информации телеканала «Седьмой канал», в Восточно-Казахстанской области (ВКО) полиция уже приступает к детальному анализу работы местных учебных центров. Главная цель реформы — обеспечить законность получения водительских удостоверений и отсеять организации, которые подходят к обучению формально.

Заместитель начальника управления административной полиции ДП ВКО Игорь Клишин сообщил, что в Мажилисе уже рассматривается соответствующий законопроект. Основным инструментом влияния на рынок станет двухкритериальный рейтинг, который позволит будущим водителям выбирать школу не по цене, а по качеству подготовки.

Система рейтингов: как будут оценивать курсы

Согласно проекту, каждая автошкола получит баллы на основе двух ключевых показателей:

  • Результативность экзаменов: процент курсантов, успешно сдавших теорию и практику с первой или второй попытки.

  • Безопасность на дорогах: статистика ДТП и опасных ситуаций, виновниками которых стали выпускники конкретной школы в первые годы вождения.

Статистика аварийности: тревожный тренд

Необходимость жестких мер продиктована критической ситуацией на дорогах страны. Прошлый год показал пугающую динамику:

  • Количество ДТП в республике выросло на 14%.

  • Общее число зафиксированных аварий достигло 36 тысяч случаев.

Власти полагают, что усиление контроля за качеством подготовки водителей станет базовым шагом к снижению смертности и травматизма на дорогах.

Обратная сторона: дороги против обучения

Несмотря на инициативу МВД, экспертное сообщество и представители бизнеса относятся к нововведению с долей скепсиса. Основной аргумент критиков заключается в том, что корень проблемы кроется не только в мастерстве водителей.

Евгений Черныш, директор одной из автошкол, отмечает, что статистика ДТП — это комплексный показатель. По мнению специалистов, значительная часть аварий, особенно в Усть-Каменогорске и других городах региона, происходит из-за:

  1. Неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

  2. Отсутствия необходимой разметки и знаков.

  3. Плохой обустроенности перекрестков и пешеходных зон.

Таким образом, усиленный контроль над автошколами может стать лишь частичным решением проблемы, в то время как инфраструктурный вопрос остается открытым.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь