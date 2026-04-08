Разворот на границе: за что владельцев китайских, кыргызских и армянских авто не выпустят из Казахстана

Иностранные автомобили на казахстанских дорогах под строгим контролем: камеры фиксируют нарушения, а неоплаченные штрафы могут стать препятствием при выезде из страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
С распространением автомобилей с иностранными номерами, особенно китайскими, многие водители ошибочно считают, что камеры не фиксируют их нарушения. Однако в пресс-службе МВД Казахстана пояснили, что современные системы распознают номера большинства стран.
Иностранные граждане обязаны оплачивать штрафы на границе при выезде из страны. По словам пресс-секретаря КАП МВД Актоты Борановой, нарушение ПДД иностранцами может повлечь запрет на въезд в Казахстан до погашения задолженности.
Сейчас разрабатывается механизм обмена данными, который позволит учитывать нарушения иностранцев при пересечении границы. Согласно Закону «О Государственной границе Республики Казахстан», неоплаченные штрафы могут заблокировать регистрацию в электронной очереди на выезд.
По словам автоэксперта Динмухаммеда Сулейманова, на казахстанских дорогах регулярно встречаются автомобили с китайскими, кыргызскими и другими зарубежными номерами.
Некоторое время назад проводилась амнистия для кыргызских автомобилей, находившихся в стране длительное время. Сейчас транспорт с кыргызскими номерами в основном принадлежит гражданам Кыргызстана. Казахстанцы не имеют права постоянно ездить на иностранных машинах — разрешено кратковременное использование, обычно до одной недели.
Автомобили из Армении иногда находятся в Казахстане без уплаты первичной регистрации и утилизационного сбора. В западных регионах встречаются машины на поддельных армянских или грузинских номерах. Даже растаможенные автомобили обязаны проходить полную регистрацию при дальнейшем учёте в Казахстане.
Машины из Китая в основном приезжают из Синьцзяна. Чаще всего это граждане Китая, казахи китайского происхождения и уйгуры. Ввоз китайских автомобилей в Казахстан экономически невыгоден из-за первичной регистрации и высокого утилизационного сбора. При въезде из Китая оставляют депозит и получают разрешение на выезд — это стоит несколько тысяч юаней.
Несмотря на мифы, иностранные автомобили не остаются вне поля зрения: камеры фиксируют нарушения, а неоплаченные штрафы могут привести к запрету на выезд. Иностранные номера не дают водителям преимуществ и связаны с юридическими и финансовыми рисками.
Правила дорожного движения в Казахстане едины для всех, независимо от страны регистрации автомобиля. Иностранные машины — это временное явление или способ кратковременного въезда, но не способ обойти закон.
Комментарии0 комментарий(ев)