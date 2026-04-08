Разворот на границе: за что владельцев китайских, кыргызских и армянских авто не выпустят из Казахстана

Иностранные автомобили на казахстанских дорогах под строгим контролем: камеры фиксируют нарушения, а неоплаченные штрафы могут стать препятствием при выезде из страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Камеры фиксируют всех, включая иностранцев

С распространением автомобилей с иностранными номерами, особенно китайскими, многие водители ошибочно считают, что камеры не фиксируют их нарушения. Однако в пресс-службе МВД Казахстана пояснили, что современные системы распознают номера большинства стран.

Иностранные граждане обязаны оплачивать штрафы на границе при выезде из страны. По словам пресс-секретаря КАП МВД Актоты Борановой, нарушение ПДД иностранцами может повлечь запрет на въезд в Казахстан до погашения задолженности.

Планируется обмен данными между госорганами

Сейчас разрабатывается механизм обмена данными, который позволит учитывать нарушения иностранцев при пересечении границы. Согласно Закону «О Государственной границе Республики Казахстан», неоплаченные штрафы могут заблокировать регистрацию в электронной очереди на выезд.

Кто ездит на иностранных номерах

По словам автоэксперта Динмухаммеда Сулейманова, на казахстанских дорогах регулярно встречаются автомобили с китайскими, кыргызскими и другими зарубежными номерами.

Кыргызские номера

Некоторое время назад проводилась амнистия для кыргызских автомобилей, находившихся в стране длительное время. Сейчас транспорт с кыргызскими номерами в основном принадлежит гражданам Кыргызстана. Казахстанцы не имеют права постоянно ездить на иностранных машинах — разрешено кратковременное использование, обычно до одной недели.

Армянские номера

Автомобили из Армении иногда находятся в Казахстане без уплаты первичной регистрации и утилизационного сбора. В западных регионах встречаются машины на поддельных армянских или грузинских номерах. Даже растаможенные автомобили обязаны проходить полную регистрацию при дальнейшем учёте в Казахстане.

Китайские номера

Машины из Китая в основном приезжают из Синьцзяна. Чаще всего это граждане Китая, казахи китайского происхождения и уйгуры. Ввоз китайских автомобилей в Казахстан экономически невыгоден из-за первичной регистрации и высокого утилизационного сбора. При въезде из Китая оставляют депозит и получают разрешение на выезд — это стоит несколько тысяч юаней.

Риски и ограничения для иностранных водителей

Несмотря на мифы, иностранные автомобили не остаются вне поля зрения: камеры фиксируют нарушения, а неоплаченные штрафы могут привести к запрету на выезд. Иностранные номера не дают водителям преимуществ и связаны с юридическими и финансовыми рисками.

Вывод

Правила дорожного движения в Казахстане едины для всех, независимо от страны регистрации автомобиля. Иностранные машины — это временное явление или способ кратковременного въезда, но не способ обойти закон.