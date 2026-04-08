Парада на 9 Мая в Казахстане не будет: Минобороны раскрыло новые формы празднования

В этом году в Казахстане традиционного парада ко Дню Победы не будет. Министерство обороны страны сообщило, какие мероприятия заменят торжественное шествие, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Парад отменён: Минобороны объяснило решение

Корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство обороны Казахстана с вопросом о проведении военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в 2026 году. Как сообщили в ведомстве, организация массового парада в этом году не планируется.

По словам представителей Минобороны, решение связано с актуальной программой военно-патриотического воспитания и акцентом на более разнообразные формы празднования, которые позволят привлечь больше граждан, включая молодёжь и ветеранов.

Чем заменят традиционный парад

Вместо парадного шествия министерство предложило широкий спектр мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Среди них:

Уроки мужества , проводимые в школах и военных учреждениях, направленные на знакомство молодёжи с историей страны и подвигами защитников Отечества.

, которые демонстрируют профессиональные достижения армии.

, где ветераны делятся опытом и воспоминаниями о службе.

, вовлекающие военных и граждан в проекты по сохранению окружающей среды.

Шествия военных оркестров в городских центрах, создающие праздничную атмосферу.

, включая концерты и театрализованные программы.

, открытая для всех желающих.

, где военнослужащие приглашают граждан попробовать армейскую кухню.

Дни открытых дверей в воинских частях, предоставляющие возможность ознакомиться с жизнью армии изнутри.

Министерство отметило, что такие мероприятия помогут гражданам прочувствовать значимость праздника, не ограничиваясь только парадными церемониями.