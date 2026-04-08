Парада на 9 Мая в Казахстане не будет: Минобороны раскрыло новые формы празднования

В этом году в Казахстане традиционного парада ко Дню Победы не будет. Министерство обороны страны сообщило, какие мероприятия заменят торжественное шествие, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство обороны Казахстана с вопросом о проведении военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в 2026 году. Как сообщили в ведомстве, организация массового парада в этом году не планируется.
По словам представителей Минобороны, решение связано с актуальной программой военно-патриотического воспитания и акцентом на более разнообразные формы празднования, которые позволят привлечь больше граждан, включая молодёжь и ветеранов.
Вместо парадного шествия министерство предложило широкий спектр мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Среди них:
Министерство отметило, что такие мероприятия помогут гражданам прочувствовать значимость праздника, не ограничиваясь только парадными церемониями.
