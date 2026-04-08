Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.04.2026, 11:11

Парада на 9 Мая в Казахстане не будет: Минобороны раскрыло новые формы празднования

Новости Казахстана

В этом году в Казахстане традиционного парада ко Дню Победы не будет. Министерство обороны страны сообщило, какие мероприятия заменят торжественное шествие, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Парад отменён: Минобороны объяснило решение

Корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство обороны Казахстана с вопросом о проведении военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в 2026 году. Как сообщили в ведомстве, организация массового парада в этом году не планируется.

По словам представителей Минобороны, решение связано с актуальной программой военно-патриотического воспитания и акцентом на более разнообразные формы празднования, которые позволят привлечь больше граждан, включая молодёжь и ветеранов.

Чем заменят традиционный парад

Вместо парадного шествия министерство предложило широкий спектр мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Среди них:

  • Уроки мужества, проводимые в школах и военных учреждениях, направленные на знакомство молодёжи с историей страны и подвигами защитников Отечества.
  • Церемонии чествования лучших военнослужащих, которые демонстрируют профессиональные достижения армии.
  • Ветеранские встречи, где ветераны делятся опытом и воспоминаниями о службе.
  • Экологические акции, вовлекающие военных и граждан в проекты по сохранению окружающей среды.
  • Шествия военных оркестров в городских центрах, создающие праздничную атмосферу.
  • Выступления творческих коллективов, включая концерты и театрализованные программы.
  • Выставка военной техники и вооружения, открытая для всех желающих.
  • Акция "солдатская каша", где военнослужащие приглашают граждан попробовать армейскую кухню.
  • Дни открытых дверей в воинских частях, предоставляющие возможность ознакомиться с жизнью армии изнутри.

Министерство отметило, что такие мероприятия помогут гражданам прочувствовать значимость праздника, не ограничиваясь только парадными церемониями.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Каждая страна в праве решать как ей чтить те или иные исторические даты
08.04.2026, 10:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь