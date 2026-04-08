Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
08.04.2026, 11:44

Санкции против структур "Росатома": что будет с АЭС в Казахстане

Новости Казахстана

Казахстан принимает превентивные меры, чтобы обезопасить строительство первой атомной электростанции от влияния международных санкций. В профильном ведомстве подчеркивают: контрактные отношения с подсанкционными структурами «Росатома» исключены, а проект сохраняет международный статус, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Дистанция от санкционных списков

В Агентстве по атомной энергии прояснили ситуацию с последними ограничениями, введенными Великобританией в отношении ряда дочерних компаний и физических лиц, входящих в структуру российской корпорации «Росатом».

Ключевая позиция госоргана заключается в отсутствии прямых юридических рисков:

  • Казахстанское ведомство не имеет действующих контрактов с компаниями, попавшими в санкционные списки.

  • Привлечение данных юридических лиц в качестве субподрядчиков для возведения станции не планируется.

  • Ведется непрерывный мониторинг санкционной политики западных стран для оперативной корректировки дорожной карты проекта.

Из чего сложится цена: факторы влияния на объем инвестиций

Стоимость АЭС — величина динамическая. В ведомстве выделили четыре критических фактора, которые определят финальный бюджет строительства:

  1. Безопасность и ландшафт: Результаты инженерно-изыскательских работ. Метеорологические и сейсмические показатели площадки напрямую влияют на сложность фундамента и защитных сооружений.

  2. Глобальная кооперация: Использование оборудования от независимых международных производителей. Это позволяет избежать технологической зависимости и интегрировать лучшие мировые решения, не входящие в стандартный пакет поставщика.

  3. Локализация: Чем больше казахстанских стройматериалов и оборудования будет соответствовать международным стандартам, тем оптимистичнее будут затраты.

  4. Логистика и финансы: Расходы на транспортировку сверхтяжелых грузов и стоимость обслуживания кредитных линий.

Механизмы финансирования и «якорный» статус

На текущий момент в качестве приоритетного сценария рассматривается межгосударственное экспортное кредитование. Детали и условия заемных средств сейчас находятся в активной фазе обсуждения с российскими партнерами.

Экспертное мнение: В Агентстве АЭС называют не просто энергетическим объектом, а «якорным проектом». Ожидается мощный мультипликативный эффект для экономики: от создания тысяч высокотехнологичных рабочих мест до резкого сокращения углеродного следа страны.

Строительство станции должно стать ответом на растущий дефицит электроэнергии в южных регионах Казахстана, обеспечив стабильную генерацию на десятилетия вперед, независимо от геополитической конъюнктуры.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь