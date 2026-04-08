Санкции против структур "Росатома": что будет с АЭС в Казахстане

Казахстан принимает превентивные меры, чтобы обезопасить строительство первой атомной электростанции от влияния международных санкций. В профильном ведомстве подчеркивают: контрактные отношения с подсанкционными структурами «Росатома» исключены, а проект сохраняет международный статус, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Дистанция от санкционных списков

В Агентстве по атомной энергии прояснили ситуацию с последними ограничениями, введенными Великобританией в отношении ряда дочерних компаний и физических лиц, входящих в структуру российской корпорации «Росатом».

Ключевая позиция госоргана заключается в отсутствии прямых юридических рисков:

Казахстанское ведомство не имеет действующих контрактов с компаниями, попавшими в санкционные списки.

Привлечение данных юридических лиц в качестве субподрядчиков для возведения станции не планируется.

Ведется непрерывный мониторинг санкционной политики западных стран для оперативной корректировки дорожной карты проекта.

Из чего сложится цена: факторы влияния на объем инвестиций

Стоимость АЭС — величина динамическая. В ведомстве выделили четыре критических фактора, которые определят финальный бюджет строительства:

Безопасность и ландшафт: Результаты инженерно-изыскательских работ. Метеорологические и сейсмические показатели площадки напрямую влияют на сложность фундамента и защитных сооружений. Глобальная кооперация: Использование оборудования от независимых международных производителей. Это позволяет избежать технологической зависимости и интегрировать лучшие мировые решения, не входящие в стандартный пакет поставщика. Локализация: Чем больше казахстанских стройматериалов и оборудования будет соответствовать международным стандартам, тем оптимистичнее будут затраты. Логистика и финансы: Расходы на транспортировку сверхтяжелых грузов и стоимость обслуживания кредитных линий.

Механизмы финансирования и «якорный» статус

На текущий момент в качестве приоритетного сценария рассматривается межгосударственное экспортное кредитование. Детали и условия заемных средств сейчас находятся в активной фазе обсуждения с российскими партнерами.

Экспертное мнение: В Агентстве АЭС называют не просто энергетическим объектом, а «якорным проектом». Ожидается мощный мультипликативный эффект для экономики: от создания тысяч высокотехнологичных рабочих мест до резкого сокращения углеродного следа страны.

Строительство станции должно стать ответом на растущий дефицит электроэнергии в южных регионах Казахстана, обеспечив стабильную генерацию на десятилетия вперед, независимо от геополитической конъюнктуры.