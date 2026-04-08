08.04.2026, 12:16

Наказание за «травмы души»: еще один штраф хотят ввести в Казахстане

В Казахстане планируют законодательно закрепить ответственность за некачественное оказание психологических услуг. Помимо действующих уголовных норм, мажилисмены обсуждают введение новых административных штрафов для специалистов, нарушивших стандарты помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые правила игры: что готовит Мажилис

8 апреля 2026 года в Мажилисе Парламента РК прошло обсуждение резонансного законопроекта «О психологической помощи». Ключевым вопросом повестки стала личная ответственность консультантов и терапевтов перед клиентами. Депутат Айна Мусралимова разъяснила, что текущий правовой вакуум в этой сфере планируется закрыть жестким регламентом.

Действующая база: когда вступает в силу Уголовный кодекс?

На сегодняшний день работа психологов, приведшая к плачевным последствиям, рассматривается через призму уголовного права. Если действия «специалиста» нанесли реальный ущерб физическому или психическому здоровью, наказание уже сейчас может быть суровым:

  • Штрафы и исправительные работы (при легком и среднем вреде);

  • Общественные работы;

  • Лишение свободы (в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью).

«В зависимости от тяжести вреда санкция варьируется... вплоть до лишения свободы», — подчеркнула Мусралимова, напоминая, что закон уже защищает граждан от самых грубых посягательств на здоровье.

Административные штрафы: за что накажут «тенге»?

Главная новость обсуждения — разработка дополнительных административных санкций. Если уголовные статьи требуют доказательства серьезного вреда, то новые штрафы будут накладываться за сам факт нарушения порядка оказания помощи.

Это может коснуться:

  1. Отсутствия профильного образования или лицензии (если это будет предусмотрено финальной версией закона).

  2. Нарушения этических норм и протоколов работы.

  3. Несоблюдения регламентов конфиденциальности и безопасности пациента.

Сроки и размеры выплат

Конкретные суммы штрафов пока остаются предметом дискуссий. Ожидается, что точные цифры и градации ответственности будут сформированы и представлены ко второму чтению законопроекта. Рабочая группа анализирует международный опыт, чтобы санкции были ощутимыми, но не блокировали работу добросовестных специалистов.

Резюме: почему это важно для казахстанцев?

Рынок психологических услуг в Казахстане долгое время оставался «серым». Отсутствие четких правил позволяло практиковать лицам без соответствующей квалификации.

Принятие закона обеспечит:

  • Безопасность: Клиент будет защищен государством от дилетантов.

  • Стандарты: Появление единого порядка оказания услуг.

  • Прозрачность: Четкое понимание того, куда жаловаться в случае некомпетентности специалиста.

Ожидается, что законопроект будет доработан в ближайшие месяцы с учетом предложений от экспертного сообщества и общественности.

