Вместо люкса — швабра: стало известно, какую работу получила Перизат Кайрат в колонии

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) официально сообщил о распределении на работу осужденной экс-активистки Перизат Кайрат. Бывшая глава благотворительного фонда, приговоренная к 10 годам лишения срока, теперь занимается хозяйственным обслуживанием учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
После вступления приговора в законную силу Перизат Кайрат была этапирована в соответствующее учреждение уголовно-исполнительной системы для отбывания назначенного наказания. Согласно действующему законодательству, каждый осужденный в Казахстане имеет право и обязанность заниматься общественно полезным трудом, если к этому нет медицинских противопоказаний.
По запросу СМИ представители пресс-службы КУИС подтвердили, что администрация учреждения уже определила трудовой фронт для новой заключенной.
Несмотря на прошлый медийный статус и опыт руководящей работы, в колонии Кайрат досталась рядовая должность.
«Осужденная трудоустроена в учреждении и осуществляет уборку служебных помещений», — прокомментировали в профильном ведомстве.
В обязанности по данной позиции обычно входит:
Поддержание чистоты в административных корпусах;
Санитарная обработка кабинетов сотрудников колонии;
Соблюдение графика влажной уборки на закрепленной территории.
Напомним, что судебный процесс над известной общественницей вызвал широкий резонанс в обществе. Перизат Кайрат была признана виновной в масштабных хищениях средств, собранных на благотворительные цели.
По данным следствия, значительная часть пожертвований, предназначавшихся для помощи пострадавшим от паводков и других гуманитарных миссий, была направлена на личные нужды: покупку элитной недвижимости, люксовых автомобилей и отдых за рубежом. Итоговым решением суда ей было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Работа в колонии является важным элементом исправительного процесса. Оплата труда осужденных производится в соответствии с Трудовым кодексом РК (с учетом вычетов на содержание и исковые обязательства).
Для осужденных с большими сроками, как у Кайрат, добросовестное отношение к труду и отсутствие нарушений режима в будущем могут стать ключевыми факторами при рассмотрении вопроса о смягчении условий содержания или условно-досрочном освобождении (УДО) после отбытия установленной законом части срока.
