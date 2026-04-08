18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 14:55

Пенсия с 55 лет и новые правила изъятий в Казахстане: Минтруда раскрыло детали новой реформы

Новости Казахстана

В Казахстане обсуждаются новые подходы к пенсионным выплатам: вице-министр рассказала о методике расчёта пенсионных излишков и возможном внедрении аннуитетов с 55 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пересмотр пенсионных накоплений: что планируют изменить

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса рассказала о возможных изменениях в системе пенсионного обеспечения. Основное внимание уделяется пересмотру методики расчёта пенсионных излишков, однако окончательные решения пока не приняты.

"Методика рассматривается. Подходы к её изменению пока только обсуждаются, решения на сегодня нет", — отметила Шегай.

Зачем нужны изменения

В Министерстве труда подчёркивают, что главная цель пенсионных накоплений — обеспечить стабильные выплаты после выхода на пенсию.

"Когда вы изымаете пенсионные накопления сегодня, вы должны понимать, что забираете их у себя 60-летнего", — пояснила вице-министр.

По её словам, практика досрочных изъятий уже сказывается на будущем пенсионеров:

  • За последние 5 лет изъято более 5 триллионов тенге;
  • Из них около 1 триллиона — гражданами до 35 лет;
  • Такой масштаб изъятий вызывает обеспокоенность у властей.

Пенсионный аннуитет: как это будет работать

Одним из рассматриваемых механизмов является пенсионный аннуитет. Его суть в том, что человек передаёт часть накоплений страховой компании и получает пожизненные выплаты.

Сейчас аннуитет оформляется добровольно:

  1. Заключается договор со страховой компанией;
  2. Выплаты можно получать начиная с 55 лет;
  3. Размер выплат зависит от объёма переданных накоплений.

Внедрение этого механизма позволит снизить риски досрочного изъятия средств и обеспечить более стабильное пенсионное будущее.

Пороги достаточности и досрочные изъятия

Ранее Минтруд анонсировал повышение порогов достаточности для досрочных изъятий накоплений. Вице-министр уточнила:

  • В 2026 году пороги уже были повышены;
  • Нового повышения в текущем году не планируется;
  • Информация о порогах размещается на сайте ЕНПФ не позднее чем за месяц до начала нового года.

Таким образом, казахстанцы смогут заранее планировать свои пенсионные выплаты и избегать риска снижения будущих пенсий.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь