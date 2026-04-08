Пенсия с 55 лет и новые правила изъятий в Казахстане: Минтруда раскрыло детали новой реформы

В Казахстане обсуждаются новые подходы к пенсионным выплатам: вице-министр рассказала о методике расчёта пенсионных излишков и возможном внедрении аннуитетов с 55 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Пересмотр пенсионных накоплений: что планируют изменить

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса рассказала о возможных изменениях в системе пенсионного обеспечения. Основное внимание уделяется пересмотру методики расчёта пенсионных излишков, однако окончательные решения пока не приняты.

"Методика рассматривается. Подходы к её изменению пока только обсуждаются, решения на сегодня нет", — отметила Шегай.

Зачем нужны изменения

В Министерстве труда подчёркивают, что главная цель пенсионных накоплений — обеспечить стабильные выплаты после выхода на пенсию.

"Когда вы изымаете пенсионные накопления сегодня, вы должны понимать, что забираете их у себя 60-летнего", — пояснила вице-министр.

По её словам, практика досрочных изъятий уже сказывается на будущем пенсионеров:

За последние 5 лет изъято более 5 триллионов тенге ;

; Из них около 1 триллиона — гражданами до 35 лет ;

; Такой масштаб изъятий вызывает обеспокоенность у властей.

Пенсионный аннуитет: как это будет работать

Одним из рассматриваемых механизмов является пенсионный аннуитет. Его суть в том, что человек передаёт часть накоплений страховой компании и получает пожизненные выплаты.

Сейчас аннуитет оформляется добровольно:

Заключается договор со страховой компанией; Выплаты можно получать начиная с 55 лет; Размер выплат зависит от объёма переданных накоплений.

Внедрение этого механизма позволит снизить риски досрочного изъятия средств и обеспечить более стабильное пенсионное будущее.

Пороги достаточности и досрочные изъятия

Ранее Минтруд анонсировал повышение порогов достаточности для досрочных изъятий накоплений. Вице-министр уточнила:

В 2026 году пороги уже были повышены;

Нового повышения в текущем году не планируется ;

; Информация о порогах размещается на сайте ЕНПФ не позднее чем за месяц до начала нового года.

Таким образом, казахстанцы смогут заранее планировать свои пенсионные выплаты и избегать риска снижения будущих пенсий.