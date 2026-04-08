Казахстан и Турция открыли воздушные коридоры для военного транзита

Казахстан и Турция открыли воздушные коридоры для транзита военного имущества и персонала, упростив международное взаимодействие в сфере обороны, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo: пресс-служба Министерства обороны РК

8 апреля 2026 года Мажилис парламента Казахстана официально утвердил Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и личного состава через воздушное пространство обеих стран. Этот шаг направлен на упрощение логистики и повышение эффективности военных перевозок между государствами.

Новое межправительственное соглашение направлено на создание гибкого и оперативного механизма взаимодействия. Ключевым нововведением станет внедрение системы разрешений, которая избавит стороны от избыточной бюрократии при планировании вылетов.

Согласно документу, предусмотрено два типа разрешений:

Разовое разрешение — выдается для конкретных миссий и разовых рейсов.

Годовой номер дипломатического разрешения — позволяет оптимизировать регулярные перевозки и планировать логистику на долгосрочный период.

Это решение позволит значительно ускорить доставку грузов и перемещение военного контингента, минуя длительные процедуры согласования для каждого отдельного борта.

Безопасность полетов и международные стандарты

Несмотря на военный характер транзита, стороны подчеркивают приверженность международному праву. Использование воздушных коридоров будет строго регламентировано тремя уровнями контроля:

Нормы ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Национальное законодательство каждой из стран-участниц. Аэронавигационные стандарты, действующие в конкретных диспетчерских зонах.

Такой подход гарантирует, что военные рейсы не создадут помех для гражданской авиации и будут интегрированы в общую систему безопасности полетов.

Протоколы на случай ЧС и форс-мажоров

Важной частью соглашения стал регламент действий в экстренных ситуациях. Документ четко определяет права экипажей и обязанности принимающей стороны в случае технических неисправностей или плохих метеоусловий.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств:

Экипаж имеет право на экстренную посадку на любом подходящем аэродроме страны, чье пространство используется в данный момент.

Принимающая сторона берет на себя обязательства по обеспечению безопасности воздушного судна, груза и персонала.

Предусмотрен оперативный канал связи для немедленного уведомления компетентных органов обеих стран о происшествии.

Контекст и значение для региона

Ратификация данного соглашения в Мажилисе подчеркивает укрепление оборонного сотрудничества между Астаной и Анкарой. В условиях меняющейся геополитической обстановки создание надежного воздушного моста способствует не только укреплению двусторонних связей, но и повышению мобильности вооруженных сил в рамках совместных учений и миротворческих инициатив.

Эксперты отмечают, что подобная синхронизация воздушного законодательства является логичным продолжением курса на стратегическое партнерство, закрепленного в предыдущих договоренностях между странами.