Казахстан и Турция открыли воздушные коридоры для военного транзита

Казахстан и Турция открыли воздушные коридоры для транзита военного имущества и персонала, упростив международное взаимодействие в сфере обороны, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
8 апреля 2026 года Мажилис парламента Казахстана официально утвердил Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и личного состава через воздушное пространство обеих стран. Этот шаг направлен на упрощение логистики и повышение эффективности военных перевозок между государствами.
Новое межправительственное соглашение направлено на создание гибкого и оперативного механизма взаимодействия. Ключевым нововведением станет внедрение системы разрешений, которая избавит стороны от избыточной бюрократии при планировании вылетов.
Согласно документу, предусмотрено два типа разрешений:
Разовое разрешение — выдается для конкретных миссий и разовых рейсов.
Годовой номер дипломатического разрешения — позволяет оптимизировать регулярные перевозки и планировать логистику на долгосрочный период.
Это решение позволит значительно ускорить доставку грузов и перемещение военного контингента, минуя длительные процедуры согласования для каждого отдельного борта.
Несмотря на военный характер транзита, стороны подчеркивают приверженность международному праву. Использование воздушных коридоров будет строго регламентировано тремя уровнями контроля:
Нормы ИКАО (Международная организация гражданской авиации).
Национальное законодательство каждой из стран-участниц.
Аэронавигационные стандарты, действующие в конкретных диспетчерских зонах.
Такой подход гарантирует, что военные рейсы не создадут помех для гражданской авиации и будут интегрированы в общую систему безопасности полетов.
Важной частью соглашения стал регламент действий в экстренных ситуациях. Документ четко определяет права экипажей и обязанности принимающей стороны в случае технических неисправностей или плохих метеоусловий.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств:
Экипаж имеет право на экстренную посадку на любом подходящем аэродроме страны, чье пространство используется в данный момент.
Принимающая сторона берет на себя обязательства по обеспечению безопасности воздушного судна, груза и персонала.
Предусмотрен оперативный канал связи для немедленного уведомления компетентных органов обеих стран о происшествии.
Ратификация данного соглашения в Мажилисе подчеркивает укрепление оборонного сотрудничества между Астаной и Анкарой. В условиях меняющейся геополитической обстановки создание надежного воздушного моста способствует не только укреплению двусторонних связей, но и повышению мобильности вооруженных сил в рамках совместных учений и миротворческих инициатив.
Эксперты отмечают, что подобная синхронизация воздушного законодательства является логичным продолжением курса на стратегическое партнерство, закрепленного в предыдущих договоренностях между странами.
Комментарии0 комментарий(ев)