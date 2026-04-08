С 15 апреля стартует массовая проверка личных счетов казахстанцев: подробности

С 1 января 2026 года банки ежеквартально предоставляют сведения о мобильных переводах физических лиц в Комитет государственных доходов МФ РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

До 15 апреля налоговики получат данные за январь, февраль и март 2026 года. На их основе КГД будет направлять уведомления гражданам, чьи операции подпадают под признаки предпринимательской деятельности.

Условия, при которых переводы попадают под контроль

Перевод считается подлежащим проверке, если выполняются все три условия одновременно:

Деньги поступают от 100 и более разных лиц. Переводы происходят ежемесячно на протяжении трёх месяцев подряд. Общая сумма за три месяца превышает 12 минимальных зарплат (в 2026 году — 1 105 000 тенге).

Важно: обычные граждане под контроль не попадают. Регулярные переводы родственникам или друзьям налоговую не заинтересуют.

Что делать после получения уведомления

Согласны с уведомлением: исправьте указанные нарушения в течение 30 рабочих дней .

исправьте указанные нарушения в течение . Не согласны с уведомлением: направьте налоговому органу письменное пояснение, почему расхождения не являются нарушением.

направьте налоговому органу письменное пояснение, почему расхождения не являются нарушением. Частичное согласие: исправляете ошибки по согласованной части, а по остальной направляете пояснение.

Если уведомление не исполнено вовремя или налоговая усомнится в пояснениях, может быть назначена налоговая проверка.

