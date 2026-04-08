С 15 апреля стартует массовая проверка личных счетов казахстанцев: подробности

С 1 января 2026 года банки ежеквартально предоставляют сведения о мобильных переводах физических лиц в Комитет государственных доходов МФ РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
До 15 апреля налоговики получат данные за январь, февраль и март 2026 года. На их основе КГД будет направлять уведомления гражданам, чьи операции подпадают под признаки предпринимательской деятельности.
Перевод считается подлежащим проверке, если выполняются все три условия одновременно:
Важно: обычные граждане под контроль не попадают. Регулярные переводы родственникам или друзьям налоговую не заинтересуют.
Если уведомление не исполнено вовремя или налоговая усомнится в пояснениях, может быть назначена налоговая проверка.
Комментарии0 комментарий(ев)