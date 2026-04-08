08.04.2026, 15:58

С 15 апреля стартует массовая проверка личных счетов казахстанцев: подробности

С 1 января 2026 года банки ежеквартально предоставляют сведения о мобильных переводах физических лиц в Комитет государственных доходов МФ РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

До 15 апреля налоговики получат данные за январь, февраль и март 2026 года. На их основе КГД будет направлять уведомления гражданам, чьи операции подпадают под признаки предпринимательской деятельности.

Условия, при которых переводы попадают под контроль

Перевод считается подлежащим проверке, если выполняются все три условия одновременно:

  1. Деньги поступают от 100 и более разных лиц.
  2. Переводы происходят ежемесячно на протяжении трёх месяцев подряд.
  3. Общая сумма за три месяца превышает 12 минимальных зарплат (в 2026 году — 1 105 000 тенге).

Важно: обычные граждане под контроль не попадают. Регулярные переводы родственникам или друзьям налоговую не заинтересуют.

Что делать после получения уведомления

  • Согласны с уведомлением: исправьте указанные нарушения в течение 30 рабочих дней.
  • Не согласны с уведомлением: направьте налоговому органу письменное пояснение, почему расхождения не являются нарушением.
  • Частичное согласие: исправляете ошибки по согласованной части, а по остальной направляете пояснение.

Если уведомление не исполнено вовремя или налоговая усомнится в пояснениях, может быть назначена налоговая проверка.

Важно знать

  • Контроль касается именно предпринимательского дохода, а не обычных денежных переводов.
  • Срок для реагирования на уведомление — 30 рабочих дней с момента получения.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь