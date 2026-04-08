В Минтруда поставили точку в вопросе пенсионного возраста женщин в Казахстане

В Казахстане после завершения действующей «заморозки» пенсионный возраст женщин вновь начнет поэтапно расти. В Министерстве труда и социальной защиты населения подтвердили, что в перспективе он будет доведен до 63 лет — наравне с мужчинами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В кулуарах Мажилиса вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала, что действующий мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин носит временный характер. После его завершения Казахстан вернется к ранее утвержденному графику.
По словам вице-министра, повышение будет происходить постепенно и в рамках уже действующего законодательства. Конечная цель — установить единый пенсионный возраст для мужчин и женщин на уровне 63 лет.
Таким образом, после нескольких лет паузы процесс повышения пенсионного возраста будет возобновлен.
В Минтруда объясняют, что повышение пенсионного возраста связано не только с общей устойчивостью пенсионной системы, но и с размером будущих выплат для самих граждан.
Как отметила Виктория Шегай, чем дольше человек участвует в накопительной пенсионной системе, тем больше у него времени на формирование пенсионных накоплений. Соответственно, это напрямую влияет на размер будущей пенсии.
Иными словами, логика государства заключается в том, что более длительный трудовой стаж и более продолжительный период пенсионных отчислений должны в перспективе обеспечить более высокий уровень пенсионного обеспечения.
На сегодняшний день в Казахстане пенсионный возраст составляет:
При этом для женщин действует временная приостановка дальнейшего повышения пенсионного возраста. Эта «заморозка» была введена ранее и будет сохраняться до конца 2027 года.
То есть в ближайшие годы возраст выхода женщин на пенсию останется неизменным. Однако после завершения этого периода механизм повышения вновь заработает.
Согласно действующим нормам, пенсионный возраст женщин будет повышаться поэтапно.
Ожидаемый график выглядит следующим образом:
Это означает, что через несколько лет пенсионный возраст женщин в Казахстане полностью сравняется с пенсионным возрастом мужчин.
Фактически речь идет не о новом решении, а о продолжении ранее принятой пенсионной реформы, которая была временно приостановлена.
Вопрос о возможном продлении моратория после 2027 года на данный момент в правительстве не рассматривается.
Как подчеркнула Виктория Шегай, в текущем году такой темы в официальной повестке нет. Это означает, что пока власти не обсуждают сохранение нынешнего пенсионного возраста для женщин на более долгий срок.
Таким образом, на сегодня государственная позиция остается прежней: после завершения «заморозки» пенсионный возраст будет повышаться по утвержденному плану.
Одновременно с обсуждением пенсионной реформы власти заявляют о необходимости усиления поддержки женщин предпенсионного и старшего возраста на рынке труда.
По словам вице-министра, в стране уже действует программа «Серебряный возраст», направленная на содействие занятости граждан более старшего возраста, в том числе женщин.
В рамках этой инициативы государство:
По сути, программа должна снизить риски, связанные с тем, что при более позднем выходе на пенсию людям нужно дольше сохранять занятость и доход.
Помимо трудоустройства, власти делают ставку и на профессиональную адаптацию женщин старшего возраста.
Как сообщила Виктория Шегай, в Казахстане также реализуются меры по:
Это особенно актуально на фоне того, что с возрастом многим специалистам становится сложнее конкурировать за рабочие места, особенно в быстро меняющихся сферах экономики.
Поэтому повышение пенсионного возраста сопровождается не только изменением сроков выхода на пенсию, но и необходимостью расширять инструменты поддержки занятости.
Вопрос пенсионного возраста женщин в Казахстане остается одним из самых обсуждаемых в социальной повестке. Для многих он связан не только с пенсией как таковой, но и с реальными условиями труда, уровнем доходов, состоянием здоровья и возможностью продолжать работать после 60 лет.
С одной стороны, государство объясняет необходимость повышения возраста финансовой устойчивостью пенсионной системы и логикой накопительной модели. С другой — для части общества это решение остается болезненным, особенно в условиях нестабильного рынка труда и высокой нагрузки на женщин предпенсионного возраста.
Именно поэтому тема регулярно возвращается в общественную и политическую дискуссию, а любые заявления чиновников по этому вопросу вызывают повышенный интерес.
Если действующий порядок не изменится, то ситуация будет развиваться следующим образом:
То есть в ближайшие годы изменений для нынешних 61-летних женщин не произойдет, однако для тех, кто будет приближаться к пенсионному возрасту позже, правила постепенно станут другими.
