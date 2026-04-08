В Минтруда поставили точку в вопросе пенсионного возраста женщин в Казахстане

В Казахстане после завершения действующей «заморозки» пенсионный возраст женщин вновь начнет поэтапно расти. В Министерстве труда и социальной защиты населения подтвердили, что в перспективе он будет доведен до 63 лет — наравне с мужчинами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Повышение пенсионного возраста продолжится

В кулуарах Мажилиса вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала, что действующий мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин носит временный характер. После его завершения Казахстан вернется к ранее утвержденному графику.

По словам вице-министра, повышение будет происходить постепенно и в рамках уже действующего законодательства. Конечная цель — установить единый пенсионный возраст для мужчин и женщин на уровне 63 лет.

Таким образом, после нескольких лет паузы процесс повышения пенсионного возраста будет возобновлен.

Почему власти не отказываются от этой меры

В Минтруда объясняют, что повышение пенсионного возраста связано не только с общей устойчивостью пенсионной системы, но и с размером будущих выплат для самих граждан.

Как отметила Виктория Шегай, чем дольше человек участвует в накопительной пенсионной системе, тем больше у него времени на формирование пенсионных накоплений. Соответственно, это напрямую влияет на размер будущей пенсии.

Иными словами, логика государства заключается в том, что более длительный трудовой стаж и более продолжительный период пенсионных отчислений должны в перспективе обеспечить более высокий уровень пенсионного обеспечения.

Что сейчас происходит с пенсионным возрастом женщин

На сегодняшний день в Казахстане пенсионный возраст составляет:

63 года для мужчин ;

; 61 год для женщин.

При этом для женщин действует временная приостановка дальнейшего повышения пенсионного возраста. Эта «заморозка» была введена ранее и будет сохраняться до конца 2027 года.

То есть в ближайшие годы возраст выхода женщин на пенсию останется неизменным. Однако после завершения этого периода механизм повышения вновь заработает.

Как будет расти пенсионный возраст после 2027 года

Согласно действующим нормам, пенсионный возраст женщин будет повышаться поэтапно.

Ожидаемый график выглядит следующим образом:

с 2028 года — 61,5 года ;

; далее возраст будет увеличиваться ежегодно ;

; к 2031 году он достигнет 63 лет.

Это означает, что через несколько лет пенсионный возраст женщин в Казахстане полностью сравняется с пенсионным возрастом мужчин.

Фактически речь идет не о новом решении, а о продолжении ранее принятой пенсионной реформы, которая была временно приостановлена.

Продлят ли мораторий после 2028 года

Вопрос о возможном продлении моратория после 2027 года на данный момент в правительстве не рассматривается.

Как подчеркнула Виктория Шегай, в текущем году такой темы в официальной повестке нет. Это означает, что пока власти не обсуждают сохранение нынешнего пенсионного возраста для женщин на более долгий срок.

Таким образом, на сегодня государственная позиция остается прежней: после завершения «заморозки» пенсионный возраст будет повышаться по утвержденному плану.

Какие меры поддержки предлагают женщинам старшего возраста

Одновременно с обсуждением пенсионной реформы власти заявляют о необходимости усиления поддержки женщин предпенсионного и старшего возраста на рынке труда.

По словам вице-министра, в стране уже действует программа «Серебряный возраст», направленная на содействие занятости граждан более старшего возраста, в том числе женщин.

В рамках этой инициативы государство:

субсидирует часть заработной платы работодателям;

работодателям; стимулирует компании нанимать более опытных сотрудников;

помогает женщинам старшего возраста оставаться востребованными на рынке труда.

По сути, программа должна снизить риски, связанные с тем, что при более позднем выходе на пенсию людям нужно дольше сохранять занятость и доход.

Переобучение и повышение квалификации

Помимо трудоустройства, власти делают ставку и на профессиональную адаптацию женщин старшего возраста.

Как сообщила Виктория Шегай, в Казахстане также реализуются меры по:

переобучению ;

; повышению квалификации ;

; адаптации работников к новым требованиям рынка труда.

Это особенно актуально на фоне того, что с возрастом многим специалистам становится сложнее конкурировать за рабочие места, особенно в быстро меняющихся сферах экономики.

Поэтому повышение пенсионного возраста сопровождается не только изменением сроков выхода на пенсию, но и необходимостью расширять инструменты поддержки занятости.

Почему тема пенсионного возраста остается чувствительной

Вопрос пенсионного возраста женщин в Казахстане остается одним из самых обсуждаемых в социальной повестке. Для многих он связан не только с пенсией как таковой, но и с реальными условиями труда, уровнем доходов, состоянием здоровья и возможностью продолжать работать после 60 лет.

С одной стороны, государство объясняет необходимость повышения возраста финансовой устойчивостью пенсионной системы и логикой накопительной модели. С другой — для части общества это решение остается болезненным, особенно в условиях нестабильного рынка труда и высокой нагрузки на женщин предпенсионного возраста.

Именно поэтому тема регулярно возвращается в общественную и политическую дискуссию, а любые заявления чиновников по этому вопросу вызывают повышенный интерес.

Что это значит для женщин в Казахстане

Если действующий порядок не изменится, то ситуация будет развиваться следующим образом:

до конца 2027 года пенсионный возраст женщин останется на уровне 61 года ;

пенсионный возраст женщин останется на уровне ; с 2028 года он снова начнет расти;

он снова начнет расти; к 2031 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года.

То есть в ближайшие годы изменений для нынешних 61-летних женщин не произойдет, однако для тех, кто будет приближаться к пенсионному возрасту позже, правила постепенно станут другими.