Кого вернут на родину первым? Россия и Казахстан меняют правила передачи осужденных

Генпрокурор России Александр Гуцан пообещал ускорить процесс передачи казахстанских граждан, осужденных в РФ, для отбытия наказания на родине, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Россия обещает ускорить передачу осужденных казахстанцев

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан прибыл с официальным визитом в Астану, где провел встречу с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым. Основной темой обсуждения стала оптимизация процедуры передачи граждан Казахстана, осужденных в России, для отбытия наказания в родной стране.

Проверка ведомств и сокращение сроков

По словам Гуцана, Министерство юстиции России и Федеральная служба исполнения наказаний проведут всестороннюю проверку существующего механизма передачи осужденных в ответ на инициативу Казахстана.

«По итогам проверки будут приняты меры для повышения эффективности реализации указанными ведомствами полномочий в данной сфере, в том числе сокращения сроков выдачи ваших соотечественников», — подчеркнул российский генпрокурор.

Усиление сотрудничества прокуратур двух стран

Гуцан также подтвердил готовность российской стороны тщательно прорабатывать все вопросы, представляющие интерес для казахстанских коллег. В ходе визита стороны подписали документы о дальнейшем сотрудничестве между прокуратурами России и Казахстана, направленные на повышение оперативности и прозрачности взаимодействия.