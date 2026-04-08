08.04.2026, 18:50

Не только деньги: Минтруда пообещало казахстанцам новый вид поддержки, помимо выплат

Новости Казахстана 0 333

Государство выделяет миллиарды тенге на адресную социальную помощь: оформить выплаты могут семьи с низким доходом и нуждающиеся граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

По состоянию на начало апреля 2026 года, государственная поддержка охватила уже 167,4 тысячи казахстанцев. Это представители более чем 31 тысячи семей, которым суммарно выплачено 7,9 млрд тенге.

Основная философия АСП в текущем году остается неизменной: это не просто «социальное пособие», а комплексный инструмент для вывода граждан из кризисного состояния через финансовую подпитку и помощь в трудоустройстве.

Ключевые направления поддержки

Государственная программа АСП разделена на три стратегических вектора:

  1. Прямые денежные выплаты: Назначаются ежеквартально тем семьям, чей среднедушевой доход остается ниже установленной черты бедности.

  2. Детский пакет (от 1 до 6 лет): Маленькие граждане из малообеспеченных семей получают дополнительную ежемесячную выплату в размере 1,5 МРП. На текущий момент такие выплаты уже получают более 51 тысячи детей (общая сумма составила 942,1 млн тенге).

  3. Трамплин для бизнеса и работы: Трудоспособным членам семей помогают найти работу, выдают гранты на стартапы или направляют на курсы переподготовки.

Статистика выплат на апрель 2026 года

Категория выплат Количество получателей Выплаченная сумма
Общая адресная помощь (АСП) 167 400 человек 7,9 млрд тенге
Доп. выплаты детям (1-6 лет) 51 700 детей 942,1 млн тенге
Бюджет на весь 2026 год 62,7 млрд тенге
 

Как оформить АСП: три доступных способа

В Минтруда напоминают, что процесс подачи заявки максимально упрощен и доступен как в цифровом, так и в традиционном формате:

  • Онлайн через eGov.kz: Самый быстрый способ, требующий наличия ЭЦП.

  • Карьерные центры: Личное обращение к специалистам в городах и районных центрах.

  • Сельские акиматы: Для жителей отдаленных населенных пунктов подача документов осуществляется через акима сельского округа.

Важно: Главным критерием для назначения помощи является уровень дохода семьи. Если вы соответствуете условиям, государство обязано оказать не только финансовую поддержку, но и содействие в поиске стабильного источника заработка для обеспечения долгосрочного благополучия вашей семьи.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь