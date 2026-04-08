Не только деньги: Минтруда пообещало казахстанцам новый вид поддержки, помимо выплат

Государство выделяет миллиарды тенге на адресную социальную помощь: оформить выплаты могут семьи с низким доходом и нуждающиеся граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По состоянию на начало апреля 2026 года, государственная поддержка охватила уже 167,4 тысячи казахстанцев. Это представители более чем 31 тысячи семей, которым суммарно выплачено 7,9 млрд тенге.

Основная философия АСП в текущем году остается неизменной: это не просто «социальное пособие», а комплексный инструмент для вывода граждан из кризисного состояния через финансовую подпитку и помощь в трудоустройстве.

Ключевые направления поддержки

Государственная программа АСП разделена на три стратегических вектора:

Прямые денежные выплаты: Назначаются ежеквартально тем семьям, чей среднедушевой доход остается ниже установленной черты бедности. Детский пакет (от 1 до 6 лет): Маленькие граждане из малообеспеченных семей получают дополнительную ежемесячную выплату в размере 1,5 МРП. На текущий момент такие выплаты уже получают более 51 тысячи детей (общая сумма составила 942,1 млн тенге). Трамплин для бизнеса и работы: Трудоспособным членам семей помогают найти работу, выдают гранты на стартапы или направляют на курсы переподготовки.

Статистика выплат на апрель 2026 года

Категория выплат Количество получателей Выплаченная сумма Общая адресная помощь (АСП) 167 400 человек 7,9 млрд тенге Доп. выплаты детям (1-6 лет) 51 700 детей 942,1 млн тенге Бюджет на весь 2026 год — 62,7 млрд тенге

Как оформить АСП: три доступных способа

В Минтруда напоминают, что процесс подачи заявки максимально упрощен и доступен как в цифровом, так и в традиционном формате:

Онлайн через eGov.kz: Самый быстрый способ, требующий наличия ЭЦП.

Карьерные центры: Личное обращение к специалистам в городах и районных центрах.

Сельские акиматы: Для жителей отдаленных населенных пунктов подача документов осуществляется через акима сельского округа.