Нацбанк установил лимит на покупку валюты в Казахстане: что изменится с 18 апреля

С 18 апреля 2026 года в Казахстане вступает в силу новое постановление Нацбанка, которое регламентирует лимит на покупку безналичной валюты. Регулятор сохранил действующий порог в $50 000 , но изменил юридический механизм его регулирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube

Юридическая база и сроки вступления в силу

Национальный Банк Республики Казахстан официально опубликовал Постановление Правления № 28 от 31 марта 2026 года. Этот документ устанавливает четкие критерии для операций на внутреннем валютном рынке.

Дата вступления в силу: 18 апреля 2026 года.

Основной предмет регулирования: Пороговое значение суммы покупки безналичной иностранной валюты за тенге.

Ранее данный лимит был интегрирован в общие правила, однако теперь он вынесен в отдельный нормативный акт, что дает регулятору больше свободы для маневра в условиях волатильности рынка.

Что меняется для покупателей валюты?

Фактическое значение лимита остается прежним — 50 000 долларов США в эквиваленте. Это означает, что при совершении сделок на сумму, равную или превышающую этот порог, участники рынка обязаны:

Подтверждать цели покупки: Предоставлять документальное обоснование необходимости приобретения валюты (контракты, инвойсы и т.д.). Соблюдать порядок использования: Использовать приобретенные средства строго на те цели, которые были заявлены при покупке.

Важно: Сам механизм проведения операций и правила использования валюты не меняются. Они по-прежнему регулируются Постановлением № 40 от 30 марта 2019 года.

Зачем понадобилось отдельное постановление?

Основная причина изменений — необходимость оперативного реагирования на экономические вызовы. Выделение лимита в отдельный документ позволяет Национальному Банку:

Быстро менять порог: В случае резких колебаний курса или изменения макроэкономической ситуации Нацбанк сможет оперативно увеличивать или уменьшать сумму (например, снижать её для ограничения спекулятивного спроса или повышать для либерализации рынка).

Усиливать контроль: Точечное регулирование помогает эффективнее отслеживать крупные потоки капитала и предотвращать необоснованный вывод валюты из страны.

Резюме для бизнеса

Для предпринимателей и юридических лиц процедура остается привычной. Если ваша разовая сделка по покупке валюты меньше $50 000, дополнительные подтверждающие документы (в рамках данного лимита) не требуются. Если сумма выше — готовьте стандартный пакет документов согласно Правилам осуществления валютных операций.

Вынесение порога в отдельное постановление — это технический, но стратегически важный шаг регулятора для обеспечения стабильности тенге в 2026 году.