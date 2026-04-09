Картофельный ультиматум: в Казахстане «второй хлеб» будут продавать на бирже - как нефть

Министерство торговли и интеграции РК утвердило новые правила реализации картофеля через товарные биржи. Приказ вступает в силу весной 2026 года и устанавливает жесткие рамки для формирования цен, объемов партий и отчетности участников рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Новый порядок: зачем картофель выводят на биржу

Согласно изменениям в Правилах биржевой торговли, подписанным и.о. министра 30 марта 2026 года, в Казахстане официально создается «Секция торговли картофелем». Главная цель нововведения — сделать ценообразование прозрачным и исключить цепочки посредников.

Все расчеты теперь будут проходить через специализированные клиринговые центры, а размер обязательного биржевого обеспечения для участников сделки ограничен 1% от суммы контракта.

Кто обязан и имеет право продавать

Законодательство четко определяет четыре категории субъектов, имеющих право выступать продавцами на бирже:

Отечественные аграрии, выращивающие продовольственный картофель. Официальные импортеры, поставляющие продукцию как из стран ЕАЭС, так и из дальнего зарубежья. Иностранные представительства компаний-нерезидентов. Оптовые закупщики, приобретающие товар у фермеров вне биржи для дальнейшей перепродажи.

Важное исключение: Социальный картофель, реализуемый в рамках программ стабилизации цен или по форвардным займам, может продаваться вне биржи, но строго в объемах, прописанных в госконтрактах.

Механизм торгов и типы контрактов

Торговля будет осуществляться по системе «Спот» с различными сроками поставки. Это позволяет планировать продовольственную безопасность страны на полгода вперед.

Виды доступных сделок:

Ближний спот: отгрузка в течение следующего месяца.

Среднесрочный спот: поставка на третий месяц после торгов.

Длинный спот: поставка в период от 3 до 6 месяцев.

Объемы лотов и логистика

Биржа устанавливает строгие стандарты для транспортировки, чтобы минимизировать логистические издержки:

Железнодорожный транспорт: минимальный лот — 60 тонн , максимальный — 650 тонн (10 вагонов).

Автотранспорт: минимальный лот — 20 тонн, максимальный — 1000 тонн.

Защита от резких скачков цен

Чтобы избежать спекуляций, государство вводит механизм «ценового коридора». В ходе одной торговой сессии стоимость картофеля не может вырасти более чем на 1% от базовой цены.

Как определяется базовая цена:

На старте: Среднее значение оптовых цен на внутреннем рынке за предыдущий месяц. В процессе: Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии. Все базовые цены в обязательном порядке согласовываются с уполномоченным органом в сфере АПК.

Регламент и отчетность продавцов

Продавцы обязаны проявлять высокую дисциплину планирования. До 1 декабря текущего года они должны предоставить прогнозные объемы реализации на весь следующий календарный год.

Алгоритм действий при отсутствии спроса: Если выставленный на биржу картофель не был куплен, продавец обязан выставить его на дополнительные сессии. Только в случае повторного отсутствия сделок товар разрешается реализовать вне биржи по прямому договору.

Прозрачность данных

Вся ключевая информация — от графиков торгов и спецификаций качества до реестра продавцов — будет публиковаться на официальных ресурсах товарных бирж и Министерства сельского хозяйства. Это позволит участникам рынка видеть реальные биржевые индексы и ориентироваться на рыночную стоимость продукта.