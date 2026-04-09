Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
08.04.2026, 20:45

Картофельный ультиматум: в Казахстане «второй хлеб» будут продавать на бирже - как нефть

Новости Казахстана

Министерство торговли и интеграции РК утвердило новые правила реализации картофеля через товарные биржи. Приказ вступает в силу весной 2026 года и устанавливает жесткие рамки для формирования цен, объемов партий и отчетности участников рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

istockphoto.com

Новый порядок: зачем картофель выводят на биржу

Согласно изменениям в Правилах биржевой торговли, подписанным и.о. министра 30 марта 2026 года, в Казахстане официально создается «Секция торговли картофелем». Главная цель нововведения — сделать ценообразование прозрачным и исключить цепочки посредников.

Все расчеты теперь будут проходить через специализированные клиринговые центры, а размер обязательного биржевого обеспечения для участников сделки ограничен 1% от суммы контракта.

Кто обязан и имеет право продавать

Законодательство четко определяет четыре категории субъектов, имеющих право выступать продавцами на бирже:

  1. Отечественные аграрии, выращивающие продовольственный картофель.

  2. Официальные импортеры, поставляющие продукцию как из стран ЕАЭС, так и из дальнего зарубежья.

  3. Иностранные представительства компаний-нерезидентов.

  4. Оптовые закупщики, приобретающие товар у фермеров вне биржи для дальнейшей перепродажи.

Важное исключение: Социальный картофель, реализуемый в рамках программ стабилизации цен или по форвардным займам, может продаваться вне биржи, но строго в объемах, прописанных в госконтрактах.

Механизм торгов и типы контрактов

Торговля будет осуществляться по системе «Спот» с различными сроками поставки. Это позволяет планировать продовольственную безопасность страны на полгода вперед.

Виды доступных сделок:

  • Ближний спот: отгрузка в течение следующего месяца.

  • Среднесрочный спот: поставка на третий месяц после торгов.

  • Длинный спот: поставка в период от 3 до 6 месяцев.

Объемы лотов и логистика

Биржа устанавливает строгие стандарты для транспортировки, чтобы минимизировать логистические издержки:

  • Железнодорожный транспорт: минимальный лот — 60 тонн, максимальный — 650 тонн (10 вагонов).

  • Автотранспорт: минимальный лот — 20 тонн, максимальный — 1000 тонн.

Защита от резких скачков цен

Чтобы избежать спекуляций, государство вводит механизм «ценового коридора». В ходе одной торговой сессии стоимость картофеля не может вырасти более чем на 1% от базовой цены.

Как определяется базовая цена:

  1. На старте: Среднее значение оптовых цен на внутреннем рынке за предыдущий месяц.

  2. В процессе: Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии.

  3. Все базовые цены в обязательном порядке согласовываются с уполномоченным органом в сфере АПК.

Регламент и отчетность продавцов

Продавцы обязаны проявлять высокую дисциплину планирования. До 1 декабря текущего года они должны предоставить прогнозные объемы реализации на весь следующий календарный год.

Алгоритм действий при отсутствии спроса: Если выставленный на биржу картофель не был куплен, продавец обязан выставить его на дополнительные сессии. Только в случае повторного отсутствия сделок товар разрешается реализовать вне биржи по прямому договору.

Прозрачность данных

Вся ключевая информация — от графиков торгов и спецификаций качества до реестра продавцов — будет публиковаться на официальных ресурсах товарных бирж и Министерства сельского хозяйства. Это позволит участникам рынка видеть реальные биржевые индексы и ориентироваться на рыночную стоимость продукта.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь