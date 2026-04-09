Один из самых запутанных вопросов ЖКХ хотят решить в Казахстане

В Казахстане предложили законодательно закрепить передачу общедомовых приборов учета на баланс ресурсоснабжающих организаций. По мнению депутатов, это поможет снять споры между жильцами, КСК и поставщиками коммунальных услуг, а также ускорит цифровизацию сферы ЖКХ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

В Казахстане предлагают пересмотреть подход к эксплуатации общедомовых приборов учета. С инициативой выступил депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов, который в своем депутатском запросе поднял вопрос о необходимости передавать такие счетчики на баланс коммунальных предприятий после их ввода в коммерческий учет.

По его словам, сегодня правовой статус общедомовых приборов учета остается неурегулированным. Это, в свою очередь, создает системные проблемы как для жильцов многоквартирных домов, так и для обслуживающих организаций и поставщиков коммунальных ресурсов.

Почему вопрос общедомовых счетчиков стал проблемным

Как отметил мажилисмен, действующая система не закрепляет за субъектами естественных монополий четкие обязательства по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации общедомовых приборов учета.

Из-за этого на практике нередко возникает ситуация, когда никто не несет полной и понятной ответственности за оборудование. В результате жильцы, объединения собственников, КСК, управляющие компании и поставщики коммунальных услуг оказываются втянутыми в постоянные споры.

Речь идет не только о технических неисправностях или вопросах обслуживания. Проблемы возникают и при снятии показаний, начислении оплаты, проверке корректности работы счетчиков, а также в случаях, когда требуется ремонт, замена или поверка оборудования.

По мнению депутата, именно отсутствие четко закрепленного балансодержателя становится одной из ключевых причин конфликтов в этой сфере.

Что именно предлагают изменить

Дюсенбай Турганов считает необходимым закрепить на законодательном уровне норму, по которой общедомовые приборы учета после допуска в коммерческий учет должны передаваться на баланс ресурсоснабжающих организаций.

Иными словами, после официального ввода счетчика в систему расчетов ответственность за него должна переходить к поставщику соответствующего коммунального ресурса — воды, тепла, электроэнергии или других услуг.

По мнению инициаторов, такой подход позволит:

четко определить, кто отвечает за прибор учета;

снизить количество споров между потребителями и коммунальными структурами;

упростить обслуживание и контроль за состоянием оборудования;

повысить прозрачность начислений за коммунальные услуги;

создать более понятную систему ответственности в сфере ЖКХ.

Депутат также заявил, что готов инициировать соответствующие поправки в действующее законодательство.

Конфликты между жильцами, КСК и поставщиками услуг могут сократиться

Одним из главных аргументов в пользу изменений названа необходимость устранить постоянные разногласия между участниками системы ЖКХ.

Сегодня жильцы нередко сталкиваются с ситуациями, когда:

неясно, кто должен устранять неисправность общедомового счетчика;

возникают претензии по поводу показаний прибора;

появляются споры о правильности начислений;

возникают трудности при организации поверки или замены оборудования;

расходы на обслуживание счетчиков становятся предметом разногласий.

В таких условиях, как считают в Мажилисе, система нуждается в более четком правовом регулировании. Передача приборов учета на баланс коммунальных служб может стать шагом к тому, чтобы убрать «серые зоны» ответственности и сделать отношения в сфере ЖКХ более понятными для населения.

В Казахстане до сих пор нет единой цифровой системы ЖКХ

Помимо темы общедомовых счетчиков, депутат обратил внимание еще на одну системную проблему — отсутствие единого цифрового пространства в жилищно-коммунальной сфере.

По его словам, в стране до сих пор не создана полноценная цифровая база, в которой были бы собраны ключевые данные о коммунальной инфраструктуре. Речь идет о сведениях, которые имеют принципиальное значение для эффективного управления отраслью.

В частности, сейчас отсутствует единая цифровая среда, где были бы консолидированы данные о:

протяженности инженерных сетей;

техническом состоянии коммуникаций;

балансодержателях объектов;

размещении и статусе приборов учета;

параметрах коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие такой системы затрудняет не только управление отраслью, но и модернизацию коммунального хозяйства в целом.

Коммунальные предприятия оказались не готовы к современным технологиям

Еще одной серьезной проблемой депутат назвал низкий уровень цифровой готовности субъектов естественных монополий.

По его оценке, значительная часть предприятий продолжает работать на устаревших IT-решениях, которые не позволяют полноценно внедрять современные цифровые технологии.

Это особенно важно на фоне задач, предусмотренных Национальным проектом, который предполагает переход к более современным форматам управления коммунальной инфраструктурой.

Среди технологий, к которым, по словам депутата, многие предприятия пока не готовы, называются:

Smart Grid — интеллектуальные системы управления энергосетями;

— интеллектуальные системы управления энергосетями; Smart Metering — интеллектуальный учет потребления ресурсов;

— интеллектуальный учет потребления ресурсов; Smart Water — цифровые решения для учета и контроля водоснабжения.

Именно эти технологии в перспективе должны обеспечить более точный учет, оперативный контроль, снижение потерь ресурсов и повышение прозрачности в коммунальной сфере.

Однако без модернизации IT-инфраструктуры и четкой государственной координации их внедрение может затянуться.

Правительству предлагают ускорить цифровизацию ЖКХ

В своем запросе депутат обратился к главе Правительства с просьбой ускорить создание и запуск цифровых систем в коммунальной отрасли.

По его мнению, сейчас важно не только активизировать работу над цифровыми платформами, но и четко определить их правовой и организационный статус.

В частности, он предложил:

ускорить создание цифровых систем в сфере ЖКХ;

определить официальный статус этих платформ;

назначить ответственного оператора;

обеспечить понятный механизм их внедрения;

синхронизировать цифровые решения с задачами коммунальной модернизации.

Иначе, как следует из озвученной позиции, цифровая трансформация отрасли может остаться на уровне концепций и деклараций без ощутимого практического результата.

Что это может означать для казахстанцев

Если предложенные изменения будут поддержаны, они могут напрямую повлиять на повседневные коммунальные вопросы, с которыми сталкиваются жители многоквартирных домов.

В перспективе это может означать:

более понятную ответственность за общедомовые счетчики;

меньше споров по обслуживанию и ремонту приборов учета;

более прозрачный учет коммунальных ресурсов;

упрощение взаимодействия между жильцами и поставщиками услуг;

постепенный переход к цифровому контролю и автоматизации в сфере ЖКХ.

Кроме того, такие меры могут стать частью более широкой реформы коммунального сектора, направленной на повышение управляемости, прозрачности и технологичности отрасли.

Казахстан уже готовится к внедрению “умных” счетчиков

На фоне обсуждения реформы системы учета ранее уже сообщалось, что в Казахстане в 2026–2028 годах планируется установка более 3,6 млн “умных” приборов учета воды.

Этот шаг рассматривается как часть более масштабной цифровизации коммунальной сферы. Ожидается, что внедрение интеллектуальных счетчиков позволит повысить точность учета, сократить потери ресурсов и упростить контроль за потреблением.

В этом контексте предложение о передаче общедомовых приборов учета на баланс коммунальных служб выглядит как логичное продолжение курса на системное обновление отрасли.