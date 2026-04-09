Пляжи и базы отдыха Актау
Когда закончится постыдная зависимость Казахстана от импортной еды

Казахстанские производители предлагают закрепить не менее 60% полок магазинов за отечественными товарами, чтобы поддержать внутренний рынок и сократить зависимость от импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: standard.co.uk

Казахстанский рынок под давлением импорта

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании жестко отметил, что высокая зависимость рынка от импорта и недостаточная поддержка местных производителей делают ситуацию на продовольственном рынке постыдной.

Сегодня в супермаркетах страны иностранная продукция представлена в изобилии, в то время как ассортимент казахстанских товаров остается скромным.

Почему казахстанские товары теряют место на полках

Эксперты Альянса отраслевых союзов пищевого сектора утверждают, что проблема не в нехватке отечественной продукции, а в выгоде торговых сетей:

  • Импортные товары зачастую дешевле за счет внешней господдержки и субсидий в странах ЕАЭС;
  • Крупные торговые сети диктуют условия производителям, включая дополнительные выплаты и «ретро-бонусы», которые на практике обходятся отечественным компаниям дорого;
  • Малые и средние предприятия почти не имеют возможности попасть в ритейл, а для крупных производителей сотрудничество становится крайне затратным: до 40% стоимости продукции уходит на маркетинг, логистику и плату за полку;
  • Частые возвраты непроданных товаров создают дополнительные убытки, достигая 15–17% от объема поставок.

Экономический эффект для страны

Импортные компании уже уплатили налоги в своих странах, а Казахстан получает только косвенные сборы. Для государства выгоднее, когда на полках доминируют местные товары — это увеличивает загрузку производств и поддерживает экономику.

Предложения производителей

Альянс отраслевых союзов предлагает:

  • Установить порог присутствия казахстанских товаров на уровне не менее 60%;
  • Ввести требования по ассортименту и расположению отечественной продукции;
  • Создать условия для конкуренции торговых сетей за право продавать местные продукты;
  • Организовать постоянный контроль со стороны госорганов и общественности.

Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов подчеркивает, что нужны системные меры и комплексное законодательство для защиты внутреннего рынка.

Реакция государства

Министерство торговли и интеграции РК сообщает, что разрабатываются поправки в Правила внутренней торговли для:

  • Расширения доступа отечественных производителей к сетям;
  • Повышения прозрачности и предсказуемости взаимодействия с торговыми объектами;
  • Формирования системного присутствия местной продукции и стабилизации цен на социально значимые товары.

Контроль соблюдения правил осуществляется территориальными департаментами торговли и защиты прав потребителей с административными штрафами за:

  • Ограничение доступа казахстанских товаров (100–200 МРП);
  • Неисполнение предписаний (100–500 МРП);
  • Превышение вознаграждений или незаконные требования по социально значимым продуктам (до 300 МРП).

Итоги и новые правила

На сегодняшний день торговые сети обязаны размещать на полках не менее 30% отечественных товаров с маркировкой «Сделано в Казахстане». Новые предложения производителей и инициативы государства направлены на увеличение этой доли до 60% и создание справедливых условий для местного бизнеса.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь