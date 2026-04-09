Когда закончится постыдная зависимость Казахстана от импортной еды

Казахстанские производители предлагают закрепить не менее 60% полок магазинов за отечественными товарами, чтобы поддержать внутренний рынок и сократить зависимость от импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании жестко отметил, что высокая зависимость рынка от импорта и недостаточная поддержка местных производителей делают ситуацию на продовольственном рынке постыдной.
Сегодня в супермаркетах страны иностранная продукция представлена в изобилии, в то время как ассортимент казахстанских товаров остается скромным.
Эксперты Альянса отраслевых союзов пищевого сектора утверждают, что проблема не в нехватке отечественной продукции, а в выгоде торговых сетей:
Импортные компании уже уплатили налоги в своих странах, а Казахстан получает только косвенные сборы. Для государства выгоднее, когда на полках доминируют местные товары — это увеличивает загрузку производств и поддерживает экономику.
Альянс отраслевых союзов предлагает:
Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов подчеркивает, что нужны системные меры и комплексное законодательство для защиты внутреннего рынка.
Министерство торговли и интеграции РК сообщает, что разрабатываются поправки в Правила внутренней торговли для:
Контроль соблюдения правил осуществляется территориальными департаментами торговли и защиты прав потребителей с административными штрафами за:
На сегодняшний день торговые сети обязаны размещать на полках не менее 30% отечественных товаров с маркировкой «Сделано в Казахстане». Новые предложения производителей и инициативы государства направлены на увеличение этой доли до 60% и создание справедливых условий для местного бизнеса.
