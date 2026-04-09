Когда закончится постыдная зависимость Казахстана от импортной еды

Казахстанские производители предлагают закрепить не менее 60% полок магазинов за отечественными товарами, чтобы поддержать внутренний рынок и сократить зависимость от импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Казахстанский рынок под давлением импорта

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании жестко отметил, что высокая зависимость рынка от импорта и недостаточная поддержка местных производителей делают ситуацию на продовольственном рынке постыдной.

Сегодня в супермаркетах страны иностранная продукция представлена в изобилии, в то время как ассортимент казахстанских товаров остается скромным.

Почему казахстанские товары теряют место на полках

Эксперты Альянса отраслевых союзов пищевого сектора утверждают, что проблема не в нехватке отечественной продукции, а в выгоде торговых сетей:

Импортные товары зачастую дешевле за счет внешней господдержки и субсидий в странах ЕАЭС;

Крупные торговые сети диктуют условия производителям, включая дополнительные выплаты и «ретро-бонусы», которые на практике обходятся отечественным компаниям дорого;

Малые и средние предприятия почти не имеют возможности попасть в ритейл, а для крупных производителей сотрудничество становится крайне затратным: до 40% стоимости продукции уходит на маркетинг, логистику и плату за полку;

Частые возвраты непроданных товаров создают дополнительные убытки, достигая 15–17% от объема поставок.

Экономический эффект для страны

Импортные компании уже уплатили налоги в своих странах, а Казахстан получает только косвенные сборы. Для государства выгоднее, когда на полках доминируют местные товары — это увеличивает загрузку производств и поддерживает экономику.

Предложения производителей

Альянс отраслевых союзов предлагает:

Установить порог присутствия казахстанских товаров на уровне не менее 60%;

Ввести требования по ассортименту и расположению отечественной продукции;

Создать условия для конкуренции торговых сетей за право продавать местные продукты;

Организовать постоянный контроль со стороны госорганов и общественности.

Депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов подчеркивает, что нужны системные меры и комплексное законодательство для защиты внутреннего рынка.

Реакция государства

Министерство торговли и интеграции РК сообщает, что разрабатываются поправки в Правила внутренней торговли для:

Расширения доступа отечественных производителей к сетям;

Повышения прозрачности и предсказуемости взаимодействия с торговыми объектами;

Формирования системного присутствия местной продукции и стабилизации цен на социально значимые товары.

Контроль соблюдения правил осуществляется территориальными департаментами торговли и защиты прав потребителей с административными штрафами за:

Ограничение доступа казахстанских товаров (100–200 МРП);

Неисполнение предписаний (100–500 МРП);

Превышение вознаграждений или незаконные требования по социально значимым продуктам (до 300 МРП).

Итоги и новые правила

На сегодняшний день торговые сети обязаны размещать на полках не менее 30% отечественных товаров с маркировкой «Сделано в Казахстане». Новые предложения производителей и инициативы государства направлены на увеличение этой доли до 60% и создание справедливых условий для местного бизнеса.