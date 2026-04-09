© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 08:51

Цены на доставку в Казахстане сошли с ума

В Казахстане в первом квартале 2026 года заметно изменились тарифы на грузоперевозки: автомобильные и авиаперевозки подорожали, а морской и трубопроводный транспорт — подешевели, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты

Рост тарифов на автомобильные перевозки

Индекс цен на грузоперевозки в целом вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

  • Автомобильный транспорт подорожал на 1,2%.
  • Внутригородские перевозки выросли на 1,5%, пригородные — на 0,6%.
  • Внутриреспубликанские перевозки увеличились на 1,6%, международные — на 1,1%.

Эти изменения отражают общую тенденцию увеличения стоимости услуг транспортной логистики на фоне роста спроса и стоимости топлива.

Авиаперевозки бьют рекорды подорожания

Авиаперевозки грузов показали наибольший рост тарифов:

  • В среднем цены увеличились на 13,3%.
  • Международные направления выросли в стоимости на 18,8%, а внутри страны — на 1,2%.

Эксперты связывают это с удорожанием авиационного топлива и повышением расходов авиаперевозчиков на международных маршрутах.

Снижение тарифов на морской и трубопроводный транспорт

В противоположность авиации, некоторые виды транспортных услуг подешевели:

  • Морские перевозки стали дешевле на 3,1%.
  • Транспортировка по трубопроводам снизилась на 0,6%.

Это связано с уменьшением операционных расходов и стабилизацией тарифов на внутренние маршруты.

Региональные различия цен

Тарифы на грузоперевозки в Казахстане существенно различаются по регионам:

Максимальный рост тарифов:

  • Атырауская область — +31%
  • Ұлытау — +31,8%
  • Павлодарская область — +13%

Снижение стоимости перевозок:

  • Кызылординская область — -40,2%
  • Туркестанская область — -17,4%
  • Мангистауская область — -14,7%
  • Алматинская область — -4%
  • Жамбылская область — -2%
  • Шымкент — -5,3%

Такое расхождение объясняется региональными особенностями экономики, объемами перевозок и транспортной инфраструктурой.

Вывод

Общий рост тарифов на грузоперевозки в Казахстане в I квартале 2026 года связан с удорожанием автомобильных и авиаперевозок. В то же время снижение тарифов на морской и трубопроводный транспорт, а также различия по регионам, создают неоднородную картину рынка логистики.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь