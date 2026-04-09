Цены на доставку в Казахстане сошли с ума

В Казахстане в первом квартале 2026 года заметно изменились тарифы на грузоперевозки: автомобильные и авиаперевозки подорожали, а морской и трубопроводный транспорт — подешевели, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Рост тарифов на автомобильные перевозки

Индекс цен на грузоперевозки в целом вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Автомобильный транспорт подорожал на 1,2%.

Внутригородские перевозки выросли на 1,5%, пригородные — на 0,6%.

Внутриреспубликанские перевозки увеличились на 1,6%, международные — на 1,1%.

Эти изменения отражают общую тенденцию увеличения стоимости услуг транспортной логистики на фоне роста спроса и стоимости топлива.

Авиаперевозки бьют рекорды подорожания

Авиаперевозки грузов показали наибольший рост тарифов:

В среднем цены увеличились на 13,3% .

. Международные направления выросли в стоимости на 18,8%, а внутри страны — на 1,2%.

Эксперты связывают это с удорожанием авиационного топлива и повышением расходов авиаперевозчиков на международных маршрутах.

Снижение тарифов на морской и трубопроводный транспорт

В противоположность авиации, некоторые виды транспортных услуг подешевели:

Морские перевозки стали дешевле на 3,1%.

Транспортировка по трубопроводам снизилась на 0,6%.

Это связано с уменьшением операционных расходов и стабилизацией тарифов на внутренние маршруты.

Региональные различия цен

Тарифы на грузоперевозки в Казахстане существенно различаются по регионам:

Максимальный рост тарифов:

Атырауская область — +31%

Ұлытау — +31,8%

Павлодарская область — +13%

Снижение стоимости перевозок:

Кызылординская область — -40,2%

Туркестанская область — -17,4%

Мангистауская область — -14,7%

Алматинская область — -4%

Жамбылская область — -2%

Шымкент — -5,3%

Такое расхождение объясняется региональными особенностями экономики, объемами перевозок и транспортной инфраструктурой.

Вывод

Общий рост тарифов на грузоперевозки в Казахстане в I квартале 2026 года связан с удорожанием автомобильных и авиаперевозок. В то же время снижение тарифов на морской и трубопроводный транспорт, а также различия по регионам, создают неоднородную картину рынка логистики.