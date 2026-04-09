© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 09:37

Кадровое землетрясение и миллион уволенных: что происходит с работой в Казахстане

Рынок труда Казахстана столкнулся с серьезной дестабилизацией: по итогам 2025 года рабочие места покинули более 1 млн граждан. Основными факторами стали массовые увольнения по собственному желанию и высокая текучесть кадров в сервисных секторах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay

Масштабы оттока: добровольный уход или принуждение?

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, общая численность выбывших сотрудников распределилась неравномерно. Подавляющее большинство — 853,6 тыс. человек — уволились по собственному желанию. Однако эксперты отмечают, что за этой формулировкой часто скрываются скрытые сокращения или неудовлетворенность условиями труда.

Официально по инициативе работодателей и по иным причинам трудовые отношения прекратили 210,7 тыс. человек.

Анатомия увольнений: основные причины

Статистика позволяет детально взглянуть на то, почему казахстанцы теряли профессиональную занятость в 2025 году:

  • Сокращение штата: коснулось 15,6 тыс. специалистов.

  • Дисциплинарные взыскания: 6,5 тыс. человек были уволены за нарушения трудовой этики и правил компании.

  • Ликвидация бизнеса: из-за закрытия предприятий без работы остались 2,3 тыс. граждан.

  • Профнепригодность: 393 человека не прошли проверку на соответствие занимаемой должности.

  • Форс-мажор: 4,5 тыс. увольнений произошли по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Самая загадочная категория — «Другие причины», на которую пришлось 181,3 тыс. случаев расторжения контрактов.

Отрасли в зоне риска: где ситуация наиболее критична

Наибольшие потери понесли ключевые секторы экономики. Лидером по числу уволенных стала промышленность (191,5 тыс. человек), за ней следуют торговля и сфера образования.

Таблица: Распределение выбывших кадров по секторам

Отрасль Количество уволенных (тыс. чел)
Промышленность 191,5
Торговля 153,1
Образование 139,4
Здравоохранение и соцзащита 97,9
Госуправление и оборона 97,8
 

Феномен «текучки»: в каких сферах штаты обновляются полностью?

Наиболее тревожным сигналом для экономики является коэффициент текучести кадров. В некоторых нишах стабильность рабочего коллектива стала мифом.

  • HoReCa (Проживание и питание): рекордные 65,7%. Это означает, что более половины сотрудников в ресторанах и отелях сменяются в течение одного года.

  • Торговля: текучесть на уровне 61,8%.

  • Строительство: показатель нестабильности достиг 55,3%.

Сравнительно более устойчивыми выглядят операции с недвижимостью (42,5%) и сельское хозяйство (32,7%), хотя и здесь цифры остаются высокими по сравнению с мировыми стандартами.

Важное примечание: Эксперты связывают такие показатели с низким уровнем оплаты труда в сервисных сферах и отсутствием долгосрочных карьерных перспектив, что заставляет граждан постоянно находиться в поиске «лучшей доли».

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь