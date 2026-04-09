Кадровое землетрясение и миллион уволенных: что происходит с работой в Казахстане

Рынок труда Казахстана столкнулся с серьезной дестабилизацией: по итогам 2025 года рабочие места покинули более 1 млн граждан. Основными факторами стали массовые увольнения по собственному желанию и высокая текучесть кадров в сервисных секторах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Масштабы оттока: добровольный уход или принуждение?

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, общая численность выбывших сотрудников распределилась неравномерно. Подавляющее большинство — 853,6 тыс. человек — уволились по собственному желанию. Однако эксперты отмечают, что за этой формулировкой часто скрываются скрытые сокращения или неудовлетворенность условиями труда.

Официально по инициативе работодателей и по иным причинам трудовые отношения прекратили 210,7 тыс. человек.

Анатомия увольнений: основные причины

Статистика позволяет детально взглянуть на то, почему казахстанцы теряли профессиональную занятость в 2025 году:

Сокращение штата: коснулось 15,6 тыс. специалистов.

Дисциплинарные взыскания: 6,5 тыс. человек были уволены за нарушения трудовой этики и правил компании.

Ликвидация бизнеса: из-за закрытия предприятий без работы остались 2,3 тыс. граждан.

Профнепригодность: 393 человека не прошли проверку на соответствие занимаемой должности.

Форс-мажор: 4,5 тыс. увольнений произошли по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Самая загадочная категория — «Другие причины», на которую пришлось 181,3 тыс. случаев расторжения контрактов.

Отрасли в зоне риска: где ситуация наиболее критична

Наибольшие потери понесли ключевые секторы экономики. Лидером по числу уволенных стала промышленность (191,5 тыс. человек), за ней следуют торговля и сфера образования.

Таблица: Распределение выбывших кадров по секторам

Отрасль Количество уволенных (тыс. чел) Промышленность 191,5 Торговля 153,1 Образование 139,4 Здравоохранение и соцзащита 97,9 Госуправление и оборона 97,8

Феномен «текучки»: в каких сферах штаты обновляются полностью?

Наиболее тревожным сигналом для экономики является коэффициент текучести кадров. В некоторых нишах стабильность рабочего коллектива стала мифом.

HoReCa (Проживание и питание): рекордные 65,7% . Это означает, что более половины сотрудников в ресторанах и отелях сменяются в течение одного года.

Торговля: текучесть на уровне 61,8% .

Строительство: показатель нестабильности достиг 55,3%.

Сравнительно более устойчивыми выглядят операции с недвижимостью (42,5%) и сельское хозяйство (32,7%), хотя и здесь цифры остаются высокими по сравнению с мировыми стандартами.