Кадровое землетрясение и миллион уволенных: что происходит с работой в Казахстане

Рынок труда Казахстана столкнулся с серьезной дестабилизацией: по итогам 2025 года рабочие места покинули более 1 млн граждан. Основными факторами стали массовые увольнения по собственному желанию и высокая текучесть кадров в сервисных секторах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, общая численность выбывших сотрудников распределилась неравномерно. Подавляющее большинство — 853,6 тыс. человек — уволились по собственному желанию. Однако эксперты отмечают, что за этой формулировкой часто скрываются скрытые сокращения или неудовлетворенность условиями труда.
Официально по инициативе работодателей и по иным причинам трудовые отношения прекратили 210,7 тыс. человек.
Статистика позволяет детально взглянуть на то, почему казахстанцы теряли профессиональную занятость в 2025 году:
Сокращение штата: коснулось 15,6 тыс. специалистов.
Дисциплинарные взыскания: 6,5 тыс. человек были уволены за нарушения трудовой этики и правил компании.
Ликвидация бизнеса: из-за закрытия предприятий без работы остались 2,3 тыс. граждан.
Профнепригодность: 393 человека не прошли проверку на соответствие занимаемой должности.
Форс-мажор: 4,5 тыс. увольнений произошли по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Самая загадочная категория — «Другие причины», на которую пришлось 181,3 тыс. случаев расторжения контрактов.
Наибольшие потери понесли ключевые секторы экономики. Лидером по числу уволенных стала промышленность (191,5 тыс. человек), за ней следуют торговля и сфера образования.
Таблица: Распределение выбывших кадров по секторам
Наиболее тревожным сигналом для экономики является коэффициент текучести кадров. В некоторых нишах стабильность рабочего коллектива стала мифом.
HoReCa (Проживание и питание): рекордные 65,7%. Это означает, что более половины сотрудников в ресторанах и отелях сменяются в течение одного года.
Торговля: текучесть на уровне 61,8%.
Строительство: показатель нестабильности достиг 55,3%.
Сравнительно более устойчивыми выглядят операции с недвижимостью (42,5%) и сельское хозяйство (32,7%), хотя и здесь цифры остаются высокими по сравнению с мировыми стандартами.
Важное примечание: Эксперты связывают такие показатели с низким уровнем оплаты труда в сервисных сферах и отсутствием долгосрочных карьерных перспектив, что заставляет граждан постоянно находиться в поиске «лучшей доли».
Комментарии0 комментарий(ев)