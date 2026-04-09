Казахстанцев предупредили о новом росте цен на авиаперелёты: чего ждать пассажирам

Авиабилеты в Казахстане продолжают дорожать: рост цен затрагивает как внутренние, так и международные рейсы, а эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным эксперта отрасли Серика Мухтыбаева, с января 2026 года стоимость эконом-класса на внутренних рейсах выросла почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — максимальный показатель за последние пять лет.
При этом в декабре 2025 года билеты были дешевле на 11,8%, что связано с постпраздничным периодом.
Эксперт отмечает, что при росте пассажиропотока всего на 0,9%, доходы авиакомпаний увеличились на 12,5%, что говорит о том, что прибыль обеспечивается в основном за счет повышения тарифов.
Также на рост цен могут повлиять следующие факторы:
Ситуацию подогревает правовая неопределенность. 26 марта прекратил действие приказ Министерства транспорта №151, регулировавший перечень аэропортовских сборов. Теперь, когда сдерживающие механизмы ослаблены, аэропорты могут пересмотреть стоимость своих услуг, что незамедлительно отразится в чеке пассажира.
С. Мухтыбаев отмечает, что стоимость отдыха за рубежом, включая перелет, в 2026 году растет в среднем на 10–15% в год. Основные причины:
Наибольшее удорожание ожидается по популярным направлениям:
Эксперт выделяет несколько ключевых причин удорожания:
Даже при снижении внутренней цены на керосин с $1,3 тыс. до $900 за тонну, это не остановило рост тарифов, подчеркнул эксперт.
Министерство транспорта отмечает, что Казахстан обеспечивает авиаперевозки отечественным ГСМ, а также принимает меры по снижению затрат на импортное топливо:
Однако окончательная стоимость билетов определяется каждой авиакомпанией самостоятельно, исходя из коммерческой политики и рыночной стратегии.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к отмене 83 рейсов в неделю (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Кувейт).
Отечественные авиакомпании перераспределили высвобожденные самолеты на альтернативные направления, включая:
На данный момент международные рейсы выполняются в 26 стран по 117 маршрутам с частотой 586 рейсов в неделю.
Минтранс отмечает, что любые международные конфликты негативно влияют на транспортную безопасность, но рост интереса к безопасным маршрутам может расширить возможности авиационных хабов Казахстана.
С. Мухтыбаев прогнозирует, что цены на авиабилеты будут продолжать расти в 2026 году, как на внутренние, так и на международные направления, в первую очередь за счет:
