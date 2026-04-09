18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 11:26

Казахстанцев предупредили о новом росте цен на авиаперелёты: чего ждать пассажирам

Новости Казахстана 0 544

Авиабилеты в Казахстане продолжают дорожать: рост цен затрагивает как внутренние, так и международные рейсы, а эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Авиаперелеты внутри страны подорожали на треть

По данным эксперта отрасли Серика Мухтыбаева, с января 2026 года стоимость эконом-класса на внутренних рейсах выросла почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — максимальный показатель за последние пять лет.

При этом в декабре 2025 года билеты были дешевле на 11,8%, что связано с постпраздничным периодом.

Эксперт отмечает, что при росте пассажиропотока всего на 0,9%, доходы авиакомпаний увеличились на 12,5%, что говорит о том, что прибыль обеспечивается в основном за счет повышения тарифов.

Также на рост цен могут повлиять следующие факторы:

  • прекращение действия приказа №151 Минтранса, регулирующего аэропортовые сборы;
  • сезонный спрос на авиаперевозки;
  • дефицит авиатоплива на внутреннем рынке.

Международные рейсы: туры и перелеты дорожают

Ситуацию подогревает правовая неопределенность. 26 марта прекратил действие приказ Министерства транспорта №151, регулировавший перечень аэропортовских сборов. Теперь, когда сдерживающие механизмы ослаблены, аэропорты могут пересмотреть стоимость своих услуг, что незамедлительно отразится в чеке пассажира.

С. Мухтыбаев отмечает, что стоимость отдыха за рубежом, включая перелет, в 2026 году растет в среднем на 10–15% в год. Основные причины:

  • инфляция и колебания курса валют;
  • удорожание авиакеросина;
  • рост топливного сбора ведущих мировых авиакомпаний.

Наибольшее удорожание ожидается по популярным направлениям:

  • Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия, Кипр;
  • новые и эксклюзивные маршруты, включая экскурсионные поездки в Китай и Европу.

Основные факторы роста цен на авиабилеты

Эксперт выделяет несколько ключевых причин удорожания:

  1. Рост аэропортовых сборов.
  2. Дисбаланс спроса и предложения — пассажирский интерес растет быстрее, чем авиапарк.
  3. Финансовая нагрузка на новые самолеты и сокращение маршрутов из-за геополитики.
  4. Перекрестное субсидирование — льготные билеты для сотрудников авиакомпаний оплачиваются обычными пассажирами.
  5. Инфляция и курс тенге — удорожание импортных запчастей и зарубежных услуг.
  6. Мировая стоимость топлива — дефицит авиатоплива в 400–600 тыс. тонн поддерживает рост цен.

Даже при снижении внутренней цены на керосин с $1,3 тыс. до $900 за тонну, это не остановило рост тарифов, подчеркнул эксперт.

Меры Минтранса для снижения стоимости топлива

Министерство транспорта отмечает, что Казахстан обеспечивает авиаперевозки отечественным ГСМ, а также принимает меры по снижению затрат на импортное топливо:

  • диверсификация поставок за пределами ЕАЭС (Китай, Туркменистан);
  • освобождение от импортных таможенных пошлин (5% до 30 июня 2026 года);
  • освобождение от НДС (16%) на импорт ГСМ для авиаперевозок.

Однако окончательная стоимость билетов определяется каждой авиакомпанией самостоятельно, исходя из коммерческой политики и рыночной стратегии.

Влияние международных конфликтов

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к отмене 83 рейсов в неделю (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Кувейт).

Отечественные авиакомпании перераспределили высвобожденные самолеты на альтернативные направления, включая:

  • страны Юго-Восточной Азии и СНГ;
  • Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан;
  • Египет, Южную Корею, Китай, Индию, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Турцию.

На данный момент международные рейсы выполняются в 26 стран по 117 маршрутам с частотой 586 рейсов в неделю.

Минтранс отмечает, что любые международные конфликты негативно влияют на транспортную безопасность, но рост интереса к безопасным маршрутам может расширить возможности авиационных хабов Казахстана.

Прогноз эксперта

С. Мухтыбаев прогнозирует, что цены на авиабилеты будут продолжать расти в 2026 году, как на внутренние, так и на международные направления, в первую очередь за счет:

  • сезонного спроса;
  • дефицита топлива;
  • увеличения стоимости обслуживания самолетов и зарубежных аэропортов.
0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь