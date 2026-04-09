Казахстанцев предупредили о новом росте цен на авиаперелёты: чего ждать пассажирам

Авиабилеты в Казахстане продолжают дорожать: рост цен затрагивает как внутренние, так и международные рейсы, а эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay.com

Авиаперелеты внутри страны подорожали на треть

По данным эксперта отрасли Серика Мухтыбаева, с января 2026 года стоимость эконом-класса на внутренних рейсах выросла почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — максимальный показатель за последние пять лет.

При этом в декабре 2025 года билеты были дешевле на 11,8%, что связано с постпраздничным периодом.

Эксперт отмечает, что при росте пассажиропотока всего на 0,9%, доходы авиакомпаний увеличились на 12,5%, что говорит о том, что прибыль обеспечивается в основном за счет повышения тарифов.

Также на рост цен могут повлиять следующие факторы:

прекращение действия приказа №151 Минтранса, регулирующего аэропортовые сборы;

сезонный спрос на авиаперевозки;

дефицит авиатоплива на внутреннем рынке.

Международные рейсы: туры и перелеты дорожают

Ситуацию подогревает правовая неопределенность. 26 марта прекратил действие приказ Министерства транспорта №151, регулировавший перечень аэропортовских сборов. Теперь, когда сдерживающие механизмы ослаблены, аэропорты могут пересмотреть стоимость своих услуг, что незамедлительно отразится в чеке пассажира.

С. Мухтыбаев отмечает, что стоимость отдыха за рубежом, включая перелет, в 2026 году растет в среднем на 10–15% в год. Основные причины:

инфляция и колебания курса валют;

удорожание авиакеросина;

рост топливного сбора ведущих мировых авиакомпаний.

Наибольшее удорожание ожидается по популярным направлениям:

Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия, Кипр;

новые и эксклюзивные маршруты, включая экскурсионные поездки в Китай и Европу.

Основные факторы роста цен на авиабилеты

Эксперт выделяет несколько ключевых причин удорожания:

Рост аэропортовых сборов. Дисбаланс спроса и предложения — пассажирский интерес растет быстрее, чем авиапарк. Финансовая нагрузка на новые самолеты и сокращение маршрутов из-за геополитики. Перекрестное субсидирование — льготные билеты для сотрудников авиакомпаний оплачиваются обычными пассажирами. Инфляция и курс тенге — удорожание импортных запчастей и зарубежных услуг. Мировая стоимость топлива — дефицит авиатоплива в 400–600 тыс. тонн поддерживает рост цен.

Даже при снижении внутренней цены на керосин с $1,3 тыс. до $900 за тонну, это не остановило рост тарифов, подчеркнул эксперт.

Меры Минтранса для снижения стоимости топлива

Министерство транспорта отмечает, что Казахстан обеспечивает авиаперевозки отечественным ГСМ, а также принимает меры по снижению затрат на импортное топливо:

диверсификация поставок за пределами ЕАЭС (Китай, Туркменистан);

освобождение от импортных таможенных пошлин (5% до 30 июня 2026 года);

освобождение от НДС (16%) на импорт ГСМ для авиаперевозок.

Однако окончательная стоимость билетов определяется каждой авиакомпанией самостоятельно, исходя из коммерческой политики и рыночной стратегии.

Влияние международных конфликтов

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к отмене 83 рейсов в неделю (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Кувейт).

Отечественные авиакомпании перераспределили высвобожденные самолеты на альтернативные направления, включая:

страны Юго-Восточной Азии и СНГ;

Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Азербайджан;

Египет, Южную Корею, Китай, Индию, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Турцию.

На данный момент международные рейсы выполняются в 26 стран по 117 маршрутам с частотой 586 рейсов в неделю.

Минтранс отмечает, что любые международные конфликты негативно влияют на транспортную безопасность, но рост интереса к безопасным маршрутам может расширить возможности авиационных хабов Казахстана.

Прогноз эксперта

С. Мухтыбаев прогнозирует, что цены на авиабилеты будут продолжать расти в 2026 году, как на внутренние, так и на международные направления, в первую очередь за счет: