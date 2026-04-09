Арест счетов и запрет на выезд: налоговая начала применять жесткие меры к автовладельцам РК

Пеня и порядок взыскания
- Пеня начисляется со 2 апреля и увеличивается каждый день просрочки.
- Владельцу автомобиля приходит уведомление с требованием погасить долг. На это дается 30 рабочих дней.
- Если долг не погашен в этот срок, выносится налоговый приказ.
- Еще через 5 рабочих дней возможен переход к принудительному взысканию.
Пример расчета пеней:
- Базовая ставка Нацбанка × 1,25 = годовая пеня.
- Значение делится на 365 дней и умножается на сумму долга и количество дней просрочки.
- При ставке 16,5% за 10 дней просрочки на 100 000 тенге пеня составит около 565 тенге.
Возможные меры при задолженности
Непогашенный налог может привести к серьезным последствиям:
- Арест банковских счетов и имущества;
- Ограничение на выезд за границу;
- Запрет на продажу и переоформление автомобиля.
Даже небольшой долг со временем может существенно увеличиться из-за ежедневного начисления пени.
Где проверить и оплатить налог
Оплату налога и проверку задолженности можно осуществить следующими способами:
- Через приложение eGov Mobile;
- В мобильных приложениях банков;
- На сайте Комитета государственных доходов РК в личном кабинете налогоплательщика.
