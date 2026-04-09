Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
09.04.2026, 11:50

Арест счетов и запрет на выезд: налоговая начала применять жесткие меры к автовладельцам РК

Новости Казахстана

Казахстанцы, не оплатившие налог на транспорт за 2025 год до 1 апреля, сталкиваются с начислением пени, возможным арестом счетов и ограничением на выезд за границу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: кадр YouTube
Пеня и порядок взыскания

  • Пеня начисляется со 2 апреля и увеличивается каждый день просрочки.
  • Владельцу автомобиля приходит уведомление с требованием погасить долг. На это дается 30 рабочих дней.
  • Если долг не погашен в этот срок, выносится налоговый приказ.
  • Еще через 5 рабочих дней возможен переход к принудительному взысканию.

Пример расчета пеней:

  • Базовая ставка Нацбанка × 1,25 = годовая пеня.
  • Значение делится на 365 дней и умножается на сумму долга и количество дней просрочки.
  • При ставке 16,5% за 10 дней просрочки на 100 000 тенге пеня составит около 565 тенге.

Возможные меры при задолженности

Непогашенный налог может привести к серьезным последствиям:

  • Арест банковских счетов и имущества;
  • Ограничение на выезд за границу;
  • Запрет на продажу и переоформление автомобиля.

Даже небольшой долг со временем может существенно увеличиться из-за ежедневного начисления пени.

Где проверить и оплатить налог

Оплату налога и проверку задолженности можно осуществить следующими способами:

  1. Через приложение eGov Mobile;
  2. В мобильных приложениях банков;
  3. На сайте Комитета государственных доходов РК в личном кабинете налогоплательщика.
