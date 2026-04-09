В Алматы курьер службы доставки справил нужду в детскую коляску в подъезде ЖК (видео)

Жительница мегаполиса обвинила доставщика еды в вопиющем нарушении санитарных и этических норм. Семья пострадавших уже обратилась в правоохранительные органы, требуя найти и наказать виновника, сообщает Lada.kz.

Шокирующий инцидент в жилом комплексе

Жители одного из жилых комплексов Алматы стали свидетелями неприятного случая. По словам пострадавшей семьи, курьер во время выполнения заказа справил нужду прямо в детскую коляску, оставленную в коридоре подъезда.

«Мы пытались очистить коляску, но полностью избавиться от неприятного запаха не удалось», — рассказала женщина, обратившаяся в полицию.

Обращение в полицию и ожидание правовой оценки

Семья уже подала заявление в правоохранительные органы, надеясь, что виновного установят и привлекут к ответственности. На момент публикации официального комментария от полиции не поступало.

Правовая квалификация подобных действий в Казахстане может попадать под статью 434 КоАП РК о мелком хулиганстве. За это предусмотрен штраф в размере 20 МРП или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Окончательную оценку даёт полиция и суд.

Реакция общества и сервисов доставки

В соцсетях инцидент вызвал бурное обсуждение. Пользователи обсуждают не только поведение курьера, но и вопросы безопасности в подъездах и ответственности сервисов доставки за своих сотрудников.

Эксперты отмечают, что такие случаи поднимают тему контроля за персоналом и необходимости строгих правил для служб доставки, чтобы защитить жильцов и их имущество.