09.04.2026, 12:10

В Алматы курьер службы доставки справил нужду в детскую коляску в подъезде ЖК (видео)

Новости Казахстана

Жительница мегаполиса обвинила доставщика еды в вопиющем нарушении санитарных и этических норм. Семья пострадавших уже обратилась в правоохранительные органы, требуя найти и наказать виновника, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео

Шокирующий инцидент в жилом комплексе

Жители одного из жилых комплексов Алматы стали свидетелями неприятного случая. По словам пострадавшей семьи, курьер во время выполнения заказа справил нужду прямо в детскую коляску, оставленную в коридоре подъезда.

«Мы пытались очистить коляску, но полностью избавиться от неприятного запаха не удалось», — рассказала женщина, обратившаяся в полицию.

Обращение в полицию и ожидание правовой оценки

Семья уже подала заявление в правоохранительные органы, надеясь, что виновного установят и привлекут к ответственности. На момент публикации официального комментария от полиции не поступало.

Правовая квалификация подобных действий в Казахстане может попадать под статью 434 КоАП РК о мелком хулиганстве. За это предусмотрен штраф в размере 20 МРП или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Окончательную оценку даёт полиция и суд.

Реакция общества и сервисов доставки

В соцсетях инцидент вызвал бурное обсуждение. Пользователи обсуждают не только поведение курьера, но и вопросы безопасности в подъездах и ответственности сервисов доставки за своих сотрудников.

Эксперты отмечают, что такие случаи поднимают тему контроля за персоналом и необходимости строгих правил для служб доставки, чтобы защитить жильцов и их имущество.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь