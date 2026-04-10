Казахстан переходит на платную безопасность: сколько будет стоить ваше спокойствие

В Казахстане вводят обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, однако предполагаемые выплаты не покроют полную стоимость утраченного имущества. Эксперты объясняют, как будет работать новая система и чего ждать гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
С 2026 года в Казахстане планируется внедрение обязательного страхования жилья от катастрофических рисков — таких как наводнения, землетрясения и другие чрезвычайные ситуации.
По словам главы Freedom Insurance Азамата Керимбаева, необходимость такой меры обусловлена участившимися природными катастрофами и ограниченными возможностями бюджета.
Государство, как отмечается, не может на постоянной основе компенсировать ущерб пострадавшим за счет резервных средств. Поэтому вводится отдельный механизм — страховой фонд, который будет формироваться за счет взносов самих граждан.
Несмотря на обязательный характер страхования, его модель изначально не предполагает полного возмещения ущерба.
Ожидается, что выплаты будут находиться в диапазоне от 1 до 10 млн тенге. Однако в реальности стоимость жилья, особенно в крупных городах, значительно выше.
Эксперты объясняют это необходимостью соблюдения баланса:
Если бы система предусматривала полное покрытие, то страховые платежи оказались бы значительно выше.
Например:
Для значительной части населения такие суммы могут быть обременительными, поэтому выбран более компромиссный подход.
Новая модель предполагает относительно небольшие ежегодные платежи:
Однако и возможности фонда напрямую зависят от объема собранных средств. Чем меньше взносы — тем ниже потенциальные выплаты.
В результате система будет выполнять скорее функцию базовой поддержки, а не полного восстановления утраченного имущества.
Эксперты подчеркивают, что обязательное страхование следует воспринимать как временную помощь в кризисной ситуации.
Выплаты предназначены для покрытия первоочередных расходов:
Речь идет о так называемом параметрическом страховании, при котором:
Обязательная страховка станет лишь базовым уровнем защиты. При необходимости граждане смогут увеличить страховое покрытие за счет добровольных программ.
На рынке уже представлены различные продукты, позволяющие:
Средние тарифы по добровольному страхованию сейчас составляют:
Именно такой уровень позволяет рассчитывать на более существенную финансовую защиту.
Эксперты советуют внимательно изучать условия страховых договоров. В Казахстане действует около 25 страховых компаний, и у каждой из них:
Поэтому итоговая сумма выплат и условия компенсации могут существенно различаться.
Введение обязательного страхования жилья — это попытка создать устойчивую систему реагирования на катастрофы. Однако новая модель:
Окончательный уровень защиты будет зависеть от самого владельца недвижимости — готов ли он ограничиться базовой выплатой или оформит дополнительное страхование.
Комментарии0 комментарий(ев)