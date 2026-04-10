Казахстан переходит на платную безопасность: сколько будет стоить ваше спокойствие

В Казахстане вводят обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, однако предполагаемые выплаты не покроют полную стоимость утраченного имущества. Эксперты объясняют, как будет работать новая система и чего ждать гражданам, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: pixabay.com

Обязательная страховка: зачем она нужна

С 2026 года в Казахстане планируется внедрение обязательного страхования жилья от катастрофических рисков — таких как наводнения, землетрясения и другие чрезвычайные ситуации.

По словам главы Freedom Insurance Азамата Керимбаева, необходимость такой меры обусловлена участившимися природными катастрофами и ограниченными возможностями бюджета.

Государство, как отмечается, не может на постоянной основе компенсировать ущерб пострадавшим за счет резервных средств. Поэтому вводится отдельный механизм — страховой фонд, который будет формироваться за счет взносов самих граждан.

Почему выплаты не покроют стоимость жилья

Несмотря на обязательный характер страхования, его модель изначально не предполагает полного возмещения ущерба.

Ожидается, что выплаты будут находиться в диапазоне от 1 до 10 млн тенге. Однако в реальности стоимость жилья, особенно в крупных городах, значительно выше.

Эксперты объясняют это необходимостью соблюдения баланса:

между доступностью страховых взносов;

и размером возможной компенсации.

Если бы система предусматривала полное покрытие, то страховые платежи оказались бы значительно выше.

Например:

при стоимости жилья 50 млн тенге;

даже минимальный тариф в 0,1% потребовал бы ежегодного взноса около 50 тыс. тенге.

Для значительной части населения такие суммы могут быть обременительными, поэтому выбран более компромиссный подход.

Минимальные взносы — ограниченные выплаты

Новая модель предполагает относительно небольшие ежегодные платежи:

в среднем 2–3 тысячи тенге в год.

Однако и возможности фонда напрямую зависят от объема собранных средств. Чем меньше взносы — тем ниже потенциальные выплаты.

В результате система будет выполнять скорее функцию базовой поддержки, а не полного восстановления утраченного имущества.

Страховка как «финансовая подушка»

Эксперты подчеркивают, что обязательное страхование следует воспринимать как временную помощь в кризисной ситуации.

Выплаты предназначены для покрытия первоочередных расходов:

аренды временного жилья;

покупки продуктов и предметов первой необходимости;

базового проживания в первые месяцы после катастрофы.

Речь идет о так называемом параметрическом страховании, при котором:

факт наступления события фиксируется;

компенсация выплачивается автоматически;

без длительных проверок и экспертиз.

Возможность расширить защиту

Обязательная страховка станет лишь базовым уровнем защиты. При необходимости граждане смогут увеличить страховое покрытие за счет добровольных программ.

На рынке уже представлены различные продукты, позволяющие:

застраховать жилье на полную стоимость;

выбрать индивидуальные условия;

повысить размер выплат.

Средние тарифы по добровольному страхованию сейчас составляют:

от 0,1% до 0,3% от стоимости недвижимости.

Именно такой уровень позволяет рассчитывать на более существенную финансовую защиту.

На что обратить внимание при оформлении

Эксперты советуют внимательно изучать условия страховых договоров. В Казахстане действует около 25 страховых компаний, и у каждой из них:

собственные правила;

перечень страховых случаев;

ограничения и исключения.

Поэтому итоговая сумма выплат и условия компенсации могут существенно различаться.

Итог: базовая защита вместо полного покрытия

Введение обязательного страхования жилья — это попытка создать устойчивую систему реагирования на катастрофы. Однако новая модель:

не заменяет полноценное страхование;

не гарантирует восстановление жилья;

выполняет роль минимальной финансовой поддержки.

Окончательный уровень защиты будет зависеть от самого владельца недвижимости — готов ли он ограничиться базовой выплатой или оформит дополнительное страхование.