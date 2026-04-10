Впервые за 109 лет: в Казахстане пал исторический температурный рекорд

В марте 2026 года в Казахстане зафиксированы сразу несколько температурных рекордов, включая показатель, который превысил значения 109-летней давности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Март 2026 года в Казахстане оказался крайне нестабильным с точки зрения погоды: в течение месяца страна пережила резкие перепады температур — от аномальных морозов в начале до рекордного тепла в конце.
По данным РГП «Казгидромет», опубликованным со ссылкой на Tengrinews.kz, в ряде регионов были обновлены многолетние температурные максимумы и минимумы, некоторые из которых держались более века.
В первые дни месяца Казахстан оказался под влиянием холодных воздушных масс с Таймыра. Это привело к значительному похолоданию на всей территории страны.
Особенно холодным стал 10 марта в Петропавловске Петропавловск, где был зафиксирован абсолютный минимум за более чем 100 лет — −34,3°C.
Предыдущий рекорд, установленный в 1917 году, составлял −30,5°C, что делает нынешний показатель историческим для региона.
Уже к третьей декаде марта погодная ситуация резко изменилась. В страну пришли теплые воздушные массы, что привело к серии новых температурных рекордов сразу в нескольких городах.
Синоптики фиксировали обновление максимумов практически ежедневно.
Во второй половине периода аномальное тепло усилилось:
Эти значения стали одними из самых высоких мартовских температур за всю историю наблюдений в ряде регионов.
Финальные дни месяца также принесли новые максимумы:
Синоптики отмечают, что март 2026 года стал одним из самых контрастных за последние десятилетия. В течение одного месяца страна пережила:
Подобные колебания, по оценкам специалистов, являются характерным признаком нестабильных атмосферных процессов, усиливающих погодную амплитуду в регионе.
