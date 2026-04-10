Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
10.04.2026, 07:48

Впервые за 109 лет: в Казахстане пал исторический температурный рекорд

В марте 2026 года в Казахстане зафиксированы сразу несколько температурных рекордов, включая показатель, который превысил значения 109-летней давности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Март 2026 года в Казахстане оказался крайне нестабильным с точки зрения погоды: в течение месяца страна пережила резкие перепады температур — от аномальных морозов в начале до рекордного тепла в конце.

По данным РГП «Казгидромет», опубликованным со ссылкой на Tengrinews.kz, в ряде регионов были обновлены многолетние температурные максимумы и минимумы, некоторые из которых держались более века.

Сильные морозы в начале марта

В первые дни месяца Казахстан оказался под влиянием холодных воздушных масс с Таймыра. Это привело к значительному похолоданию на всей территории страны.

  • Запад: ночные температуры до −25°C
  • Северо-запад, север, центр и восток: до −35°C
  • Южные регионы: до −20°C

Особенно холодным стал 10 марта в Петропавловске Петропавловск, где был зафиксирован абсолютный минимум за более чем 100 лет — −34,3°C.

Предыдущий рекорд, установленный в 1917 году, составлял −30,5°C, что делает нынешний показатель историческим для региона.

Резкое потепление во второй половине месяца

Уже к третьей декаде марта погодная ситуация резко изменилась. В страну пришли теплые воздушные массы, что привело к серии новых температурных рекордов сразу в нескольких городах.

Синоптики фиксировали обновление максимумов практически ежедневно.

21–25 марта: первые волны рекордов

  • Атырау: +21,6°C (старый рекорд 2001 года — +18,2°C)
  • Актобе: +11,9°C (против +8,1°C в 2013 году)
  • Петропавловск: +7,3°C (рекорд 1995 года обновлен)
  • Атырау: +23,5°C (превышен рекорд 2023 года)
  • Кокшетау: +10,6°C и последующий рост до +15,1°C

26–28 марта: пик температурных значений

Во второй половине периода аномальное тепло усилилось:

  • Кокшетау: до +17,9°C
  • Петропавловск: до +17,0°C
  • Туркестан: +31,5°C (один из самых высоких показателей периода)
  • Атырау: до +24,8°C

Эти значения стали одними из самых высоких мартовских температур за всю историю наблюдений в ряде регионов.

29–30 марта: закрепление рекордного тепла

Финальные дни месяца также принесли новые максимумы:

  • Уральск: +22,7°C
  • Жезказган: +24,4°C
  • Атырау: +24,8°C (почти повторение рекорда 2023 года, но с новым максимумом)

Итоги месяца: резкие перепады и исторические значения

Синоптики отмечают, что март 2026 года стал одним из самых контрастных за последние десятилетия. В течение одного месяца страна пережила:

  • экстремальные морозы до −35°C
  • резкое потепление до +31,5°C
  • обновление рекордов, включая показатели более чем вековой давности

Подобные колебания, по оценкам специалистов, являются характерным признаком нестабильных атмосферных процессов, усиливающих погодную амплитуду в регионе.

