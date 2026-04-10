К чему готовиться владельцам долларов в Казахстане

Нацбанк Казахстана утвердил новые правила валютных операций, усиливающие контроль за переводами и покупкой валюты. Изменения вступят в силу 19 апреля 2026 года, сообщает Lada.kz.

Национальный банк Казахстана утвердил обновлённые Правила валютных операций, направленные на повышение прозрачности финансовых потоков и усиление контроля за движением капитала.

Регулятор отмечает, что новые нормы призваны сократить риски незаконного вывода средств и повысить финансовую дисциплину как среди бизнеса, так и среди физических лиц.

Какие лимиты установлены для операций

Одним из ключевых изменений стало введение пороговых сумм, при которых усиливается контроль со стороны банков и регулятора:

для физических лиц — от 10 тысяч долларов США;

для юридических лиц — от 50 тысяч долларов США.

Операции, превышающие указанные суммы, будут находиться под усиленным мониторингом банковских структур.

Что обязаны делать банки и клиенты

Согласно новым правилам, финансовые организации получают расширенные обязанности по контролю операций:

банки обязаны проверять валютные операции клиентов;

при выявлении нарушений информация будет передаваться регулятору;

вводится усиленный контроль за переводами и операциями с повышенным риском.

Кроме того, вводится обязательный учетный номер валютного договора для ряда финансовых операций, что позволит отслеживать движение средств по сделкам более детально.

Дополнительные требования для бизнеса

Для юридических лиц устанавливаются новые правила подтверждения валютных операций:

компании должны документально подтверждать цель покупки валюты;

под особый контроль попадают операции, которые могут быть связаны с выводом капитала;

усиленно проверяются переводы, займы и сделки без явного экономического смысла.

Таким образом, регулятор стремится сократить количество непрозрачных финансовых схем.

Что изменится для физических лиц

Для граждан Казахстана сохраняется ряд действующих упрощений:

переводы до 10 тысяч долларов можно осуществлять без открытия банковского счета;

базовые операции остаются доступными без дополнительных процедур.

При этом операции выше установленного порога будут попадать под более тщательную проверку.

Цели новых правил Нацбанка

В Нацбанке подчеркивают, что обновленные нормы направлены на:

повышение прозрачности валютных операций;

борьбу с незаконным выводом средств за рубеж;

усиление финансовой дисциплины;

цифровизацию контроля за валютными потоками.

Когда вступают в силу новые правила

Обновленные правила валютных операций начнут действовать с 19 апреля 2026 года.