Казахстанца приговорили к 5 годам за кражу верблюда

В Кызылординской области суд вынес приговор мужчине, укравшему верблюда. За совершённое преступление он получил 5 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz.

Как произошло преступление

В Аральском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статье о скотокрадстве.

По данным суда, ранее судимый за тяжкое преступление против собственности гражданин вновь совершил правонарушение. С целью хищения чужого имущества он перепрыгнул через ограждение, незаконно проник во двор и похитил верблюд.

Ущерб составил 800 тысяч тенге

В результате кражи владельцу животного был причинён материальный ущерб на сумму 800 тыс. тенге.

Следствие и суд установили, что обвиняемый действовал умышленно, а также не сделал выводов после предыдущей судимости.

Доказательства по делу

Вина подсудимого была подтверждена:

признательными показаниями самого обвиняемого;

показаниями потерпевшего;

свидетельскими показаниями;

совокупностью собранных доказательств.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по пункту 2 части 3 статьи 188-1 УК РК (скотокрадство).

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.