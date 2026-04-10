В Казахстане реальные зарплаты рухнули: названы самые пострадавшие профессии

По итогам IV квартала 2025 года реальные заработные платы в Казахстане сократились на 3,2%. Несмотря на номинальный рост окладов, покупательная способность населения падает под давлением инфляции, причем в ряде секторов доходы «просели» в три раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Эффект обесценивания: кто оказался в зоне риска?

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, общая картина по стране скрывает критические провалы в конкретных отраслях. Пока официальный показатель падения держится на уровне 3,2%, отдельные категории работников столкнулись с фактическим обнищанием.

Наихудшую динамику показал сегмент операций с собственной недвижимостью. Здесь реальные доходы рухнули на шокирующие 69,3%. Фактически, специалисты этой сферы стали получать в три раза меньше в эквиваленте товаров и услуг, чем годом ранее.

Транспорт и сервис: где доходы тают быстрее всего

Серьезный удар пришелся на транспортный сектор и специализированные услуги. Статистика выделяет несколько «антилидеров»:

Воздушный грузовой и космический транспорт: падение на 48% (почти вдвое).

Речной грузовой транспорт: сокращение на 41% .

Агентства по трудоустройству: минус 26,2% .

Ветеринария и страхование: падение в диапазоне 18-19%.

Даже в таких социально значимых сферах, как почтовая связь и киноиндустрия, зафиксирован регресс на уровне 15%. Научные сотрудники также потеряли в покупательной способности порядка 11,9%.

Удар по бюджетникам: медицина и образование

Несмотря на государственные программы поддержки, инфляционные процессы затронули и бюджетную сферу. Реальные зарплаты врачей сократились на 8,1%, а учителей — на 6%. В строительном секторе и сфере HoReCa (проживание и питание) ситуация схожая: падение составило от 6,2% до 6,9%.

География падения: региональный разрез

Экономический ландшафт Казахстана демонстрирует неравномерность. Сильнее всего «пояс затянули» в западных и промышленных регионах:

Регион Снижение реальной зарплаты Атырауская область -16,3% (антилидер страны) Западно-Казахстанская обл. -6,1% Область Улытау / Туркестанская обл. -5,2% Актюбинская область -4,5% Алматы / Астана -3,1%

Интересно, что мегаполисы (Алматы и Астана) показали результат чуть лучше среднереспубликанского, однако и там зафиксировано снижение, идентичное общему тренду — чуть более 3%.

Почему это происходит?

Эксперты связывают такую динамику с тем, что темпы инфляции в конце 2025 года опережали индексацию заработных плат в частном и квазигосударственном секторах. Особенно это заметно в капиталоемких отраслях (недвижимость, авиация), где на доходы сотрудников влияют не только цены на продукты, но и возросшие операционные издержки бизнеса.