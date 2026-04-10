Казахстан и Россия меняют границу: что ждет водителей

Казахстан приступает к масштабному обновлению приграничной инфраструктуры: до 2028 года на границе с Россией будут модернизированы 30 автомобильных пунктов пропуска. Проект направлен на устранение «узких мест» в логистике ЕАЭС и ускорение транзита грузов, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Масштабная реконструкция: 37 переходов под обновление

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге озвучил стратегические планы по развитию внутренней границы ЕАЭС. Из 37 запланированных к ремонту пунктов пропуска подавляющее большинство — 30 объектов — приходятся именно на казахстанско-российский участок.

Ключевые цели модернизации:

Укрепление торговых связей между РК и РФ.

Повышение пропускной способности транспортных коридоров.

Обеспечение безопасности и комфорта для граждан при пересечении границы.

Дорожный сезон-2026: 9 тысяч километров в работе

Помимо приграничных узлов, нацкомпания разворачивает фронт работ внутри страны. В текущем дорожно-строительном сезоне 2026 года ремонтом и строительством будет охвачено рекордные 8,9 тыс. км дорог республиканского значения.

Особое внимание уделяется новому этапу инфраструктурного развития, который включает строительство 3,4 тыс. км современных трасс.

Новые транспортные коридоры: курс на Запад

«КазАвтоЖол» делает ставку на формирование сквозных маршрутов, которые свяжут центральные и южные регионы Казахстана с западными границами и далее с портами и логистическими хабами России.

Список приоритетных автодорожных проектов:

Название проекта Протяженность Значение Центр – Запад Магистральное направление Прямой выход на западные границы Караганда – Жезказган 572 км Связующее звено центра страны Кызылорда – Саксаульск 462 км Улучшение южного транзита Бейнеу – Саксаульск 765 км Критический участок западного маршрута Улгайсын – Саксаульск 312 км Оптимизация пути в сторону РФ

Контекст: Развитие этих направлений позволит не только разгрузить существующие трассы, но и создать кратчайшие пути для транзитных грузов из Китая и стран Центральной Азии в сторону Европы через территорию России.

Реализация данных инициатив к 2028 году должна существенно снизить логистические издержки и укрепить статус Казахстана как ключевого сухопутного моста Евразии.