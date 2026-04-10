Казахстан и Россия меняют границу: что ждет водителей

Казахстан приступает к масштабному обновлению приграничной инфраструктуры: до 2028 года на границе с Россией будут модернизированы 30 автомобильных пунктов пропуска. Проект направлен на устранение «узких мест» в логистике ЕАЭС и ускорение транзита грузов, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге озвучил стратегические планы по развитию внутренней границы ЕАЭС. Из 37 запланированных к ремонту пунктов пропуска подавляющее большинство — 30 объектов — приходятся именно на казахстанско-российский участок.
Ключевые цели модернизации:
Укрепление торговых связей между РК и РФ.
Повышение пропускной способности транспортных коридоров.
Обеспечение безопасности и комфорта для граждан при пересечении границы.
Помимо приграничных узлов, нацкомпания разворачивает фронт работ внутри страны. В текущем дорожно-строительном сезоне 2026 года ремонтом и строительством будет охвачено рекордные 8,9 тыс. км дорог республиканского значения.
Особое внимание уделяется новому этапу инфраструктурного развития, который включает строительство 3,4 тыс. км современных трасс.
«КазАвтоЖол» делает ставку на формирование сквозных маршрутов, которые свяжут центральные и южные регионы Казахстана с западными границами и далее с портами и логистическими хабами России.
Список приоритетных автодорожных проектов:
Контекст: Развитие этих направлений позволит не только разгрузить существующие трассы, но и создать кратчайшие пути для транзитных грузов из Китая и стран Центральной Азии в сторону Европы через территорию России.
Реализация данных инициатив к 2028 году должна существенно снизить логистические издержки и укрепить статус Казахстана как ключевого сухопутного моста Евразии.
