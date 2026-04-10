18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 11:09

Казахстан и Россия меняют границу: что ждет водителей

Новости Казахстана 0 539

Казахстан приступает к масштабному обновлению приграничной инфраструктуры: до 2028 года на границе с Россией будут модернизированы 30 автомобильных пунктов пропуска. Проект направлен на устранение «узких мест» в логистике ЕАЭС и ускорение транзита грузов, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: кадр YouTube

Масштабная реконструкция: 37 переходов под обновление

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге озвучил стратегические планы по развитию внутренней границы ЕАЭС. Из 37 запланированных к ремонту пунктов пропуска подавляющее большинство — 30 объектов — приходятся именно на казахстанско-российский участок.

Ключевые цели модернизации:

  • Укрепление торговых связей между РК и РФ.

  • Повышение пропускной способности транспортных коридоров.

  • Обеспечение безопасности и комфорта для граждан при пересечении границы.

Дорожный сезон-2026: 9 тысяч километров в работе

Помимо приграничных узлов, нацкомпания разворачивает фронт работ внутри страны. В текущем дорожно-строительном сезоне 2026 года ремонтом и строительством будет охвачено рекордные 8,9 тыс. км дорог республиканского значения.

Особое внимание уделяется новому этапу инфраструктурного развития, который включает строительство 3,4 тыс. км современных трасс.

Новые транспортные коридоры: курс на Запад

«КазАвтоЖол» делает ставку на формирование сквозных маршрутов, которые свяжут центральные и южные регионы Казахстана с западными границами и далее с портами и логистическими хабами России.

Список приоритетных автодорожных проектов:

Название проекта Протяженность Значение
Центр – Запад Магистральное направление Прямой выход на западные границы
Караганда – Жезказган 572 км Связующее звено центра страны
Кызылорда – Саксаульск 462 км Улучшение южного транзита
Бейнеу – Саксаульск 765 км Критический участок западного маршрута
Улгайсын – Саксаульск 312 км Оптимизация пути в сторону РФ
 

Контекст: Развитие этих направлений позволит не только разгрузить существующие трассы, но и создать кратчайшие пути для транзитных грузов из Китая и стран Центральной Азии в сторону Европы через территорию России.

Реализация данных инициатив к 2028 году должна существенно снизить логистические издержки и укрепить статус Казахстана как ключевого сухопутного моста Евразии.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь