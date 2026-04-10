Зарплаты, пенсии и алименты: в Казахстане стартовала массовая разблокировка счетов

Новости Казахстана 0 471

Министерство юстиции Казахстана совместно с Республиканской палатой ЧСИ объявило о старте масштабной акции по снятию арестов с банковских счетов граждан. С 6 по 30 апреля 2026 года должники смогут вернуть доступ к средствам, предназначенным для жизненно важных выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: nalog.gov.ru

Какие счета подлежат разблокировке?

В рамках социальной инициативы правоохранительные органы и судебные исполнители сфокусировались на защите доходов, имеющих социальное значение. Арест будет сниматься со счетов, на которые поступают:

  • Заработная плата (основной доход гражданина);

  • Алименты на содержание детей;

  • Пенсионные выплаты и накопления;

  • Государственные пособия и иные социальные трансферты.

Инструкция: как подать заявку через смартфон

Для упрощения процедуры ведомство перевело процесс в цифровой формат. Чтобы снять ограничения, гражданам не обязательно посещать офисы судебных исполнителей лично.

  1. Установка приложения: Необходимо скачать и зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov.

  2. Подача заявления: Прямо в интерфейсе приложения сформировать запрос на имя частного судебного исполнителя (ЧСИ).

  3. Подтверждение: Приложить электронные документы, доказывающие целевое назначение счета.

Важно: Без подтверждающих документов арест снят не будет. Вам потребуются справка с места работы (с указанием номера счета для зарплаты) или справка из ГЦВП (подтверждающая, что счет является социальным или пенсионным).

Тонкий нюанс: долги никуда не исчезнут

Министерство юстиции РК особо подчеркивает, что данная акция — это мера социальной поддержки, а не «кредитная амнистия».

  • Обязательства сохраняются: Снятие ареста со счета не означает аннулирование долга.

  • Требования исполняются: Гражданин по-прежнему обязан выплатить штрафы, иски или задолженности согласно исполнительным документам.

  • Цель акции: Обеспечить гражданам доступ к средствам первой необходимости для нормальной жизнедеятельности в период исполнения долговых обязательств.

Спешите подать заявление: акция продлится только до конца апреля!

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь