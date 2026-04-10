Зарплаты, пенсии и алименты: в Казахстане стартовала массовая разблокировка счетов

Министерство юстиции Казахстана совместно с Республиканской палатой ЧСИ объявило о старте масштабной акции по снятию арестов с банковских счетов граждан. С 6 по 30 апреля 2026 года должники смогут вернуть доступ к средствам, предназначенным для жизненно важных выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Какие счета подлежат разблокировке?

В рамках социальной инициативы правоохранительные органы и судебные исполнители сфокусировались на защите доходов, имеющих социальное значение. Арест будет сниматься со счетов, на которые поступают:

Заработная плата (основной доход гражданина);

Алименты на содержание детей;

Пенсионные выплаты и накопления;

Государственные пособия и иные социальные трансферты.

Инструкция: как подать заявку через смартфон

Для упрощения процедуры ведомство перевело процесс в цифровой формат. Чтобы снять ограничения, гражданам не обязательно посещать офисы судебных исполнителей лично.

Установка приложения: Необходимо скачать и зарегистрироваться в мобильном приложении Adilet.gov. Подача заявления: Прямо в интерфейсе приложения сформировать запрос на имя частного судебного исполнителя (ЧСИ). Подтверждение: Приложить электронные документы, доказывающие целевое назначение счета.

Важно: Без подтверждающих документов арест снят не будет. Вам потребуются справка с места работы (с указанием номера счета для зарплаты) или справка из ГЦВП (подтверждающая, что счет является социальным или пенсионным).

Тонкий нюанс: долги никуда не исчезнут

Министерство юстиции РК особо подчеркивает, что данная акция — это мера социальной поддержки, а не «кредитная амнистия».

Обязательства сохраняются: Снятие ареста со счета не означает аннулирование долга.

Требования исполняются: Гражданин по-прежнему обязан выплатить штрафы, иски или задолженности согласно исполнительным документам.

Цель акции: Обеспечить гражданам доступ к средствам первой необходимости для нормальной жизнедеятельности в период исполнения долговых обязательств.

