В Казахстане официально отказались повышать выплаты донорам крови

Власти Казахстана не планируют увеличивать денежные компенсации донорам крови — соответствующее решение объяснили действующим бюджетным мораторием, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: piter.tv

Депутаты заявили о снижении числа доноров

Вопрос донорства крови вновь оказался в центре внимания после обращения депутатов Мажилиса. По их данным, в 2024 году донорами в Казахстане стали лишь около 1,2% населения — это примерно 215 тысяч человек. При этом парламентарии отмечают тревожную тенденцию: число желающих сдавать кровь постепенно сокращается.

Одной из ключевых причин такого спада они назвали низкий уровень материального стимулирования. По мнению депутатов, действующие выплаты не соответствуют ни экономическим реалиям, ни фактическим затратам доноров.

Сегодня компенсация за сдачу крови составляет всего 0,25 МРП — это 983 тенге. Этот показатель был установлен около 20 лет назад и с тех пор не пересматривался, несмотря на рост цен и инфляцию.

При этом специалисты указывают, что в день кроводачи донор должен получать усиленное питание — не менее 4700 килокалорий. Фактическая стоимость такого рациона превышает 5 тысяч тенге, что в разы больше действующей компенсации.

Предложения парламента: увеличить выплаты и вернуть статус

На этом фоне депутаты предложили пересмотреть подход к поддержке доноров. В частности, речь шла о повышении компенсации до уровня 1–1,25 МРП, что позволило бы хотя бы частично покрывать реальные расходы.

Кроме того, парламентарии выступили за восстановление статуса «Почетный донор», который ранее служил дополнительной формой признания и мотивации для граждан.

С аналогичными инициативами ранее выступали и сенаторы, указывая на необходимость системного пересмотра политики в сфере донорства.

Позиция Минфина: новые расходы под запретом

В Министерстве финансов, отвечая на депутатский запрос, заявили, что увеличение выплат в ближайшие годы не планируется. Причина — действующий мораторий на новые бюджетные инициативы в социальной сфере.

Согласно разъяснению ведомства, до 31 декабря 2028 года приоритетом остаётся оптимизация и перераспределение уже утверждённых расходов, без расширения финансирования новых направлений.

Таким образом, предложение об увеличении компенсаций донорам требует дополнительных средств из республиканского бюджета, что в текущих условиях признано невозможным.

Сколько денег уже заложено

Несмотря на отказ от увеличения выплат, финансирование донорских компенсаций в ближайшие годы предусмотрено. В Минфине уточнили, что на 2026–2028 годы в бюджете заложено почти 810 миллионов тенге.

По годам суммы распределены следующим образом:

2026 год — 257,8 миллиона тенге

2027 год — 274,2 миллиона тенге

2028 год — 277,8 миллиона тенге

Все эти средства рассчитаны исходя из действующего уровня выплат — 0,25 МРП.

Ставка на нематериальную мотивацию

Вместо увеличения денежных компенсаций в ведомстве предложили рассмотреть альтернативные меры поддержки. Речь идёт о нематериальных способах поощрения доноров, которые могли бы повысить интерес к сдаче крови без дополнительной нагрузки на бюджет.

Этот вопрос, как уточняется, должен быть проработан Министерством здравоохранения совместно с другими государственными органами.

Что могут сделать регионы

При этом в Минфине подчеркнули, что местные исполнительные органы обладают определённой самостоятельностью. Акиматы могут по своему усмотрению увеличивать выплаты донорам за счёт местных бюджетов.

Таким образом, в отдельных регионах возможны дополнительные меры поддержки, однако на общенациональном уровне изменения пока не предусмотрены.

Контекст: проблема остаётся нерешённой

Ситуация с донорством крови в Казахстане остаётся напряжённой: с одной стороны — снижение числа доноров, с другой — отсутствие финансовых стимулов для их привлечения.

На этом фоне отказ от повышения выплат может усилить дискуссию о том, какие инструменты действительно способны поддержать систему донорства — и достаточно ли нематериальных мер в условиях экономических реалий.