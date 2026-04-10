Казахстанские НПЗ резко подняли отпускные цены на ГСМ: неприятные цифры для автовладельцев

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы пересмотрели отпускные цены на топливо. По итогам марта 2026 года наиболее заметный рост продемонстрировали бензин и сжиженный газ, при этом динамика цен на сырую нефть в регионах остается неоднородной, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Топливный рынок: бензин и дизель бьют рекорды

Согласно данным Бюро национальной статистики, отпускные цены производителей в марте 2026 года показали двузначный рост по большинству позиций. Наиболее ощутимый удар пришелся на высокоостребованные виды топлива:

Бензин: Производители подняли цену до 200 тыс. тенге за тонну, что сразу на 21,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Летнее дизельное топливо: Подорожало на 15,8% , достигнув отметки в 261,9 тыс. тенге за тонну.

Зимнее дизельное топливо: Проявило относительную стабильность, прибавив лишь 0,7% (до 232 тыс. тенге).

Региональный разрез: нефть дешевеет не везде

Ситуация с закупочной стоимостью сырой нефти выглядит противоречиво. В среднем по стране тонна сырья стоит 97,2 тыс. тенге (+7,4% за год), однако в разрезе областей наблюдается дефляция:

Регион Цена за тонну (тыс. тенге) Динамика (год к году) Атырауская область 93,2 -9,7% Актюбинская область 108,8 -6,7% Мангистауская область 108,4 -1,3% Кызылординская область 110,9 +5,5%

Несмотря на снижение стоимости сырья в ключевых западных регионах, отпускные цены на готовые нефтепродукты продолжают расти.

Сжиженный газ и спецтопливо: антирекорды марта

Помимо автомобильного топлива, существенные изменения затронули промышленный и бытовой секторы. Лидером роста стал сжиженный газ (пропан и бутан) — его стоимость взлетела на 23,6%, составив 74,8 тыс. тенге за тонну.

Также подорожали:

Дорожный битум: 197,3 тыс. тенге (+16%).

Печное бытовое топливо: 205,7 тыс. тенге (+14,9%).

Единственным нефтепродуктом, продемонстрировавшим заметное снижение цены, стал топочный мазут. Его стоимость упала на 7,5%, зафиксировавшись на уровне 96,8 тыс. тенге за тонну.