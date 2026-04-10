18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 13:39

Казахстанские НПЗ резко подняли отпускные цены на ГСМ: неприятные цифры для автовладельцев

Новости Казахстана

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы пересмотрели отпускные цены на топливо. По итогам марта 2026 года наиболее заметный рост продемонстрировали бензин и сжиженный газ, при этом динамика цен на сырую нефть в регионах остается неоднородной, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Топливный рынок: бензин и дизель бьют рекорды

Согласно данным Бюро национальной статистики, отпускные цены производителей в марте 2026 года показали двузначный рост по большинству позиций. Наиболее ощутимый удар пришелся на высокоостребованные виды топлива:

  • Бензин: Производители подняли цену до 200 тыс. тенге за тонну, что сразу на 21,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

  • Летнее дизельное топливо: Подорожало на 15,8%, достигнув отметки в 261,9 тыс. тенге за тонну.

  • Зимнее дизельное топливо: Проявило относительную стабильность, прибавив лишь 0,7% (до 232 тыс. тенге).

Региональный разрез: нефть дешевеет не везде

Ситуация с закупочной стоимостью сырой нефти выглядит противоречиво. В среднем по стране тонна сырья стоит 97,2 тыс. тенге (+7,4% за год), однако в разрезе областей наблюдается дефляция:

Регион Цена за тонну (тыс. тенге) Динамика (год к году)
Атырауская область 93,2 -9,7%
Актюбинская область 108,8 -6,7%
Мангистауская область 108,4 -1,3%
Кызылординская область 110,9 +5,5%
 

Несмотря на снижение стоимости сырья в ключевых западных регионах, отпускные цены на готовые нефтепродукты продолжают расти.

Сжиженный газ и спецтопливо: антирекорды марта

Помимо автомобильного топлива, существенные изменения затронули промышленный и бытовой секторы. Лидером роста стал сжиженный газ (пропан и бутан) — его стоимость взлетела на 23,6%, составив 74,8 тыс. тенге за тонну.

Также подорожали:

  • Дорожный битум: 197,3 тыс. тенге (+16%).

  • Печное бытовое топливо: 205,7 тыс. тенге (+14,9%).

Единственным нефтепродуктом, продемонстрировавшим заметное снижение цены, стал топочный мазут. Его стоимость упала на 7,5%, зафиксировавшись на уровне 96,8 тыс. тенге за тонну.

Эксперты отмечают, что подобный разрыв между стоимостью сырой нефти и готовой продукции может свидетельствовать о росте операционных расходов НПЗ или изменении налоговой нагрузки в отрасли.

0
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь