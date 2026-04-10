Казахстанские НПЗ резко подняли отпускные цены на ГСМ: неприятные цифры для автовладельцев

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы пересмотрели отпускные цены на топливо. По итогам марта 2026 года наиболее заметный рост продемонстрировали бензин и сжиженный газ, при этом динамика цен на сырую нефть в регионах остается неоднородной, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно данным Бюро национальной статистики, отпускные цены производителей в марте 2026 года показали двузначный рост по большинству позиций. Наиболее ощутимый удар пришелся на высокоостребованные виды топлива:
Бензин: Производители подняли цену до 200 тыс. тенге за тонну, что сразу на 21,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Летнее дизельное топливо: Подорожало на 15,8%, достигнув отметки в 261,9 тыс. тенге за тонну.
Зимнее дизельное топливо: Проявило относительную стабильность, прибавив лишь 0,7% (до 232 тыс. тенге).
Ситуация с закупочной стоимостью сырой нефти выглядит противоречиво. В среднем по стране тонна сырья стоит 97,2 тыс. тенге (+7,4% за год), однако в разрезе областей наблюдается дефляция:
Несмотря на снижение стоимости сырья в ключевых западных регионах, отпускные цены на готовые нефтепродукты продолжают расти.
Помимо автомобильного топлива, существенные изменения затронули промышленный и бытовой секторы. Лидером роста стал сжиженный газ (пропан и бутан) — его стоимость взлетела на 23,6%, составив 74,8 тыс. тенге за тонну.
Также подорожали:
Дорожный битум: 197,3 тыс. тенге (+16%).
Печное бытовое топливо: 205,7 тыс. тенге (+14,9%).
Единственным нефтепродуктом, продемонстрировавшим заметное снижение цены, стал топочный мазут. Его стоимость упала на 7,5%, зафиксировавшись на уровне 96,8 тыс. тенге за тонну.
Эксперты отмечают, что подобный разрыв между стоимостью сырой нефти и готовой продукции может свидетельствовать о росте операционных расходов НПЗ или изменении налоговой нагрузки в отрасли.
